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Papa Leão XIV leva uma cruz de madeira leve, de 1,5 metros, na Via Sacra, procissão de Sexta-Feira Santa à luz de tochas, no Coliseu de Roma.
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Vídeo. Papa Leão XIV leva cruz pelas 14 estações no Coliseu de Roma

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A 3 de abril, Itália assistiu a uma rara e simbólica cerimónia de Sexta-Feira Santa: o Papa Leão XIV percorreu, com uma cruz de madeira, as 14 estações da Via-Sacra no Coliseu de Roma, a primeira vez em décadas que um papa cumpre todo o rito presencialmente

Cerca de 30 000 fiéis reuniram-se junto ao antigo monumento, enquanto Leo, ladeado por portadores de tochas, conduzia a procissão de uma hora desde o interior da arena até ao Monte Palatino. O gesto deu um peso acrescido à sua primeira Semana Santa como pontífice e colocou o sofrimento físico no centro da mensagem pascal do Vaticano.

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A Via Crucis recorda as últimas horas de Jesus Cristo, da condenação à sepultura, e continua a ser um dos momentos mais solenes do calendário católico. Os últimos papas têm muitas vezes delegado parte do rito, o que faz sobressair a decisão de Leo, tanto liturgicamente como politicamente.

A procissão realizou-se numa altura em que o Vaticano continua a apelar à paz nas zonas de conflito, sobretudo no Médio Oriente. O programa pascal segue agora para a vigília noturna de Sábado Santo, na qual Leo batizará novos católicos, antes da missa de domingo na Praça de São Pedro e da tradicional bênção Urbi et Orbi.

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