O mundo dos jogos em plena expansão

O mundo dos jogos está em constante evolução e com ela vêm novos jogadores. O setor recebeu 500 milhões de novos concorrentes nos últimos três anos e agora o valor da indústria mundial dos videojogos ultrapassa os 250 mil milhões de euros, de acordo com um novo relatório da Accenture. É seguro dizer que o mercado está em plena expansão.

Durante o último ano e meio com a pandemia da COVID-19, as pessoas tiveram mais tempo nas mãos em casa. De fato, houve um enorme aumento entre fevereiro e abril de 2020 durante os primeiros confinamentos.

Paul Hurrell é um designer e produtor premiado de jogos para a Neon Play. Disse: "É um momento bastante emocionante para nós, porque compreensivelmente nos últimos dezoito meses, as pessoas descobriram que têm muito mais tempo em casa. Sendo uma empresa que faz jogos móveis, as pessoas estão a gastar mais tempo em telemóveis, pelo que temos visto a procura subir, o que tem sido ótimo."

NOVAS TECNOLOGIAS E PODER DE ESCOLHA

Para além dos smartphones, houve também um aumento de novos jogadores devido a novos desenvolvimentos tecnológicos, tais como a realidade virtual que proporciona experiências mundiais.

Não são apenas as pessoas sentadas em casa nos seus aparelhos que estão a impulsionar o crescimento da indústria, mas também a atividade empresarial em jogos de vídeo, desporto, jogos em nuvem, e competições online.

Ahmad Al-Meghessib é uma estrela internacional do desporto e futebolista profissional. Ele disse que joga para fornecer aos designers potenciais ideias para melhorias. "Eles levam o nosso feedback a sério e tentam gerir com o jogo e podem entregar-nos uma versão melhor do que a do ano passado".

Khalifa Al Haroon é o "Sr. Q" e tem uma enorme base de fãs online. Dos milhões de espetadores dos seus vídeos informativos sobre o Qatar, cultura e mais de 2,7 milhões de subscritores no seu canal 'Raqami TV' - um dos maiores canais online de tecnologia do mundo que mostra os gadgets de última geração.

O "Sr. Q" disse que as pessoas querem personalizar as suas próprias coisas, pelo que as empresas estão a fornecer diferentes opções para que haja mais escolha. "Penso definitivamente que a personalização e a modularidade é algo que todos desejam. Portanto, claro que quando as pessoas escolhem algo com iluminação RGB, não é suposto estar constantemente no modo arco-íris, mas é suposto dar essas opções, para que a pessoa possa selecionar uma cor que a represente. As pessoas querem personalizar as suas plataformas e construções.

INDÚSTRIA CONTINUARÁ A CRESCER

Ted Pollak, Analista de Jogos diz que a popularidade dos jogos continuará sempre a aumentar. O que estamos a ver é que há provavelmente quinze anos de crescimento natural - o que eu chamo de crescimento livre. E esta tendência vai continuar: estamos a falar de centenas de milhões de novos clientes nos próximos dez anos.