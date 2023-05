De Reuters

O rápido desenvolvimento da inteligência artificial provocou apelos a uma regulamentação urgente. Eis o que alguns países estão a fazer ou tencionam fazer.

Os rápidos avanços na inteligência artificial (IA), como o popular chatbot ChatGPT da OpenAI, apoiado pela Microsoft, estão a complicar os esforços dos governos para chegar a acordo sobre as leis que regem a utilização da tecnologia.

Eis as últimas medidas que os organismos governamentais nacionais e internacionais estão a tomar para regulamentar as ferramentas de IA.

Austrália

* Procura de contributos para a regulamentação

O governo australiano solicitou conselhos sobre como responder à IA ao principal órgão consultivo científico do país e está a considerar os próximos passos, disse um porta-voz do ministro da Indústria e Ciência em Abril.

China

* Planeamento de regulamentos

O regulador do ciberespaço da China revelou em Abril um projecto de medidas para gerir os serviços de IA generativa, afirmando que queria que as empresas apresentassem avaliações de segurança às autoridades antes de lançarem ofertas ao público.

Pequim disse que vai apoiar as empresas líderes na construção de modelos de IA que possam desafiar o ChatGPT, disse o seu gabinete de economia e tecnologia da informação em Fevereiro.

União Europeia

* Regulamentos de planeamento

A Organização Europeia de Consumidores (BEUC) juntou-se ao coro de preocupações sobre o ChatGPT e outros chatbots de IA, apelando às agências de protecção do consumidor da UE para investigarem a tecnologia e os potenciais danos para os indivíduos.

Doze legisladores da UE instaram os líderes mundiais, em Abril, a realizar uma cimeira para encontrar formas de controlar o desenvolvimento de sistemas avançados de IA, afirmando que estes estavam a desenvolver-se mais rapidamente do que o esperado.

O Comité Europeu para a Protecção de Dados, que reúne as autoridades nacionais de protecção da privacidade da Europa, declarou em Abril que tinha criado um grupo de trabalho sobre o ChatGPT, um primeiro passo potencialmente importante para uma política comum de definição de regras de privacidade em matéria de IA.

Os legisladores da UE estão também a discutir a introdução da Lei da IA da União Europeia, que regerá todos os que fornecem um produto ou serviço que utilize IA. Os legisladores propuseram a classificação de diferentes ferramentas de IA de acordo com o seu nível de risco, de baixo a inaceitável.

França

* Investigação de possíveis infracções

Em Abril, a CNIL, a autoridade francesa responsável pela protecção da privacidade, disse que estava a investigar várias queixas sobre o ChatGPT, depois de o chatbox ter sido temporariamente proibido em Itália por suspeita de violação das regras de privacidade.

A Assembleia Nacional francesa aprovou, em Março, a utilização de videovigilância por IA durante os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, ignorando os avisos de grupos de defesa dos direitos civis de que a tecnologia representava uma ameaça às liberdades civis.

Irlanda

* Procurar contributos para a regulamentação

A IA generativa, como o ChatGPT, precisa de ser regulamentada, mas osorganismos governamentais devem descobrir como fazê-lo adequadamente antes de se precipitarem em proibições que "realmente não vão resistir", disse o chefe de protecção de dados da Irlanda em 20 de Abril.

Itália

* Levantamento da proibição

O ChatGPT está novamente disponível para os utilizadores em Itália, disse um porta-voz da OpenAI em 28 de Abril.

A Itália proibiu temporariamente o ChatGPT em Março, depois de a sua autoridade de protecção de dados ter levantado preocupações sobre possíveis violações da privacidade e por não ter verificado se os utilizadores tinham 13 anos ou mais, como tinha solicitado.

Japão

* Procurar contributos para a regulamentação

O ministro da transformação digital, Taro Kono, disse em Abril que queria uma reunião dos ministros digitais do G7, marcada para 29 e 30 de Abril, para discutir as tecnologias de IA, incluindo o ChatGPT, e emitir uma mensagem unificada do G7.

Espanha

* A investigar possíveis violações

A agência espanhola de protecção de dados disse em Abril que estava a lançar uma investigação preliminar sobre potenciais violações de dados pelo ChatGPT. Pediu também à autoridade de protecção da privacidade da UE que avaliasse as questões de privacidade relacionadas com o ChatGPT, disse a agência à Reuters em 11 de Abril.

Reino Unido

* Regulamentação do planeamento

Em Março, a Grã-Bretanha disse que planeava dividir a responsabilidade pela gestão da IA entre os seus reguladores dos direitos humanos, da saúde e segurança e da concorrência, em vez de criar um novo organismo.

EUA

* Procurar contributos para a regulamentação

A administração Biden disse em Abril que estava a solicitar comentários públicos sobre potenciais medidas de responsabilização para sistemas de IA.

O Presidente Joe Biden tinha dito anteriormente aos conselheiros científicos e tecnológicos que a IApoderia ajudar a combater as doenças e as alterações climáticas, mas que também era importante abordar os potenciais riscos para a sociedade, a segurança nacional e a economia.