A Arábia Saudita coloca a primeira austronauta árabe no espaço, numa missão privada de investigação, da empresa Axiom Space.

A primeira astronauta saudita já está no espaço.

Rayyanah Barnawi, investigadora do cancro da mama, é acompanhada por outro astronauta saudita e ambos viajam pela primeira vez para a Estação Espacial Internacional (ISS) numa missão privada para realizar uma série de experiências.

A dupla é acompanhada por Peggy Whitson, antiga astronauta da NASA, e pelo piloto norte-americano John Shoffner, numa missão organizada pela empresa espacial privada, Axiom Space.

O foguetão SpaceX Falcon 9 descolou com sucesso do Centro Espacial Kennedy, na Florida, no domingo.