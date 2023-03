Primeiro foguete impresso em 3D lançado no espaço

O primeiro foguete do mundo impresso em 3D foi lançado com sucesso, esta quarta-feira, Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Florida. Mas bastaram três minutos para a histórica missão se revelar um fracasso.

O “Terran 1”, assim se chamava, viajava sem carga quando se despenhou ainda antes de alcançar a órbitra terrestre.

De acordo com a Relativity Space, empresa responsável pelo projeto, o acidente deveu-se a uma anomalia durante a separação entre as duas partes do foguete.

Ainda assim a missão foi celebrada pelos responsáveis que consideram estar mais perto de criar uma alternativa mais barata aos atuais vaivéns espaciais e pretendem lançar em breve o sucedâneo "Terran R".

A empresa norte-americana garante ainda que nos próximos dias irá analisar os dados do voo e fornecer mais esclarecimentos.