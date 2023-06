De Euronews

Os voos estão a tornar-se mais turbulentos à medida que o clima muda, revelam os cientistas. No Atlântico Norte a turbulência aumentou 55% em quatro décadas

Os passageiros aéreos têm tido experiências de viagens mais turbulentas à medida que o clima tem vindo a mudar e a tendência é para continuar ou piorar nos próximos anos, segundo uma nova análise.

Em comparação com as quatro décadas anteriores, a turbulência durante os voos aumentou em termos de intensidade, frequência e duração em várias regiões do mundo, incluindo nos céus da Europa.

A investigação dos cientistas da Universidade de Reading, no Reino Unido, revela um aumento da turbulência no ar, que é invisível, imprevisível e potencialmente perigosa para os aviões.

Publicando as suas conclusões na revista Geophysical Research Letters, os investigadores afirmam que o aumento é consistente com os efeitos das alterações climáticas.

"Após uma década de investigação que demonstrou que as alterações climáticas irão aumentar a turbulência no ar no futuro, dispomos agora de provas que sugerem que o aumento já começou", afirmou o Professor Paul Williams, um cientista atmosférico da Universidade de Reading, coautor do estudo.

Deveríamos investir em sistemas melhorados de previsão e deteção de turbulência, para evitar que o ar mais áspero se traduza em voos mais turbulentos nas próximas décadas. Paul Williams Cientista Atmosférico da Universidade de Reading, Reino Unido

Aumento de 55 por cento da turbulência

O estudo mostra como uma das rotas de voo mais movimentadas do mundo sobre o Atlântico Norte registou um aumento de 55% na duração anual de turbulência severa.

Em 1979, a duração registada foi de 17,7 horas, enquanto em 2020 foi de 27,4 horas. Entretanto, a turbulência moderada aumentou 37%, de 70 horas para 96,1 horas. A turbulência ligeira aumentou 17%.

A razão para o aumento deve-se ao aquecimento do ar devido às emissões de CO2, que aumentam o cisalhamento do vento - uma mudança súbita na velocidade ou direcção do vento - nas correntes de jacto.

As turbulências em ar puro são correntes de ar erráticas em ar sem nuvens, sendo mais graves em zonas montanhosas e também perto de trovoadas.

Não é conhecida por causar acidentes aéreos, mas tem provocado danos nas aeronaves e ferimentos nos passageiros.

"A turbulência torna os voos turbulentos e pode, por vezes, ser perigosa. As companhias aéreas terão de começar a pensar na forma como irão gerir o aumento da turbulência, uma vez que esta custa ao setor ente 150 e 500 milhões de dólares - 140-465 milhões de euros - por ano, só nos EUA", afirmou Mark Prosser, investigador doutorado da Universidade de Reading.

"Cada minuto adicional passado a viajar em turbulência aumenta o desgaste do avião, bem como o risco de ferimentos para os passageiros e assistentes de bordo".

Cada minuto adicional passado a viajar em turbulência aumenta o desgaste do avião, bem como o risco de ferimentos para os passageiros e assistentes de bordo. Mark Prosser Investigador da Universidade de Reading

Embora os EUA e o Atlântico Norte tenham registado os maiores aumentos de turbulência, o estudo concluiu que as rotas de voo mais movimentadas na Europa, no Médio Oriente e no Atlântico Sul também registaram aumentos significativos.