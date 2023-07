Com temperaturas tão elevadas como as que se registaram na Europa esta semana, nem mesmo o sistema de arrefecimento do nosso corpo, o suor, nos podem proteger do sobreaquecimento. Eis algumas dicas sobre como manter a segurança quando está demasiado calor no exterior.

As duas últimas semanas têm sido particularmente sufocantes em grande parte do sul da Europa, com países como Itália, Espanha e Grécia a sofrerem com temperaturas superiores a 30ºC.

Na terça-feira, a ilha mediterrânica da Sardenha atingiu os 44ºC, enquanto Roma chegou aos 40ºC. O calor abrasador levou as autoridades italianas a emitir alertas meteorológicos vermelhos para 23 das 27 principais cidades italianas na quarta-feira, instando as pessoas a manterem-se frescas e hidratadas e a permanecerem em casa durante as horas mais quentes do dia.

Por muito que a maioria de nós adore um dia de sol e calor, não é nisto que pensamos quando sonhamos com a época de verão. De facto, este nível de calor é simplesmente demasiado elevado para o nosso corpo aguentar em segurança. Nos casos mais ligeiros, o calor faz-nos suar e faz com que as nossas mãos e pés inchem desconfortavelmente. Em casos graves, pode causar confusão, convulsões e até desmaios.

O que acontece ao corpo quando está exposto ao calor extremo?

O objetivo do nosso corpo é manter uma temperatura central de cerca de 37ºC.

"O corpo trabalha muito para defender a sua temperatura central, não gosta que ela mude", disse à Euronews o professor Lewis Halsey, um dos investigadores da Universidade de Roehampton, responsável por um estudo recente sobre a nossa "temperatura crítica superior", a temperatura máxima que o corpo humano pode atingir antes de começar a funcionar mal.

Quando está mais quente, o nosso corpo esforça-se mais para voltar à sua temperatura normal, abrindo mais os vasos sanguíneos junto à pele para perder calor e suar.

"O suor é a nossa resposta principal, a única forma de lidar com o calor", disse Julie Davies, professora da UCL Global Business School for Health, à Euronews.

Um turista tira uma fotografia em frente ao sinal de uma farmácia que indica a temperatura externa de 46 graus Celsius perto da Scalinata di Trinità dei Monti. Tiziana FABI/AFP

O líquido perdido através do suor tem de ser substituído pela ingestão de mais água. Se não o fizermos, podemos ficar desidratados, uma situação que pode provocar tonturas e sensação de desmaio - aquilo a que chamamos de "exaustão pelo calor."

Os sintomas do stress térmico e da exaustão pelo calor podem incluir tonturas, náuseas, desmaios, confusão, cansaço, transpiração intensa, dores de cabeça e cãibras musculares, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS).

Se a temperatura do corpo subir acima do seu limite superior - que foi identificado por Halsey e os seus colegas como sendo entre 40º e 50ºC - podemos sofrer um golpe de calor, que pode fazer com que os nossos órgãos internos comecem a inchar e a funcionar mal, com resultados potencialmente fatais.

"A uma determinada temperatura, não se consegue suar o suficiente para manter o corpo fresco", disse Davies. "Se estivermos a ficar muito mais quentes do que 35 ou 37 graus, corremos o risco de sofrer um ataque cardíaco ou um golpe de calor."

"As proteínas do corpo começam a desnaturar-se - deixam de funcionar, e os impulsos nervosos não funcionam tão bem. O sistema nervoso torna-se menos eficaz, e isso é essencial para o corpo. Começaria a afetar o coração, porque o coração é um músculo em si mesmo", disse Halsey.

Se isso gera uma arritmia [um ritmo cardíaco anormal] e o coração não bombeia o sangue de forma tão eficaz para o corpo porque está "dessincronizado", isso pode causar baixos níveis de oxigénio. Se os níveis de oxigénio no cérebro estiverem indefesos, então estamos em sérios problemas."

De acordo com um relatório recente, estima-se que 61 mil pessoas morreram na Europa no verão passado devido ao calor extremo.

Um estudo recente realizado em Nova Iorque também concluiu que o calor pode agravar as doenças mentais, tendo os investigadores constatado que nos dias quentes havia mais visitas de emergência a hospitais de doentes que sofriam de ansiedade, esquizofrenia, demência e abuso de substâncias.

Quem está mais em risco?

"Todos nós somos vulneráveis aos impactos do calor extremo, mas alguns de nós são mais vulneráveis do que outros", disse à Euronews Raquel Nunes, professora assistente de Alterações Ambientais e Saúde Pública na Universidade de Warwick, no Reino Unido.

"Os adultos mais velhos, os bebés e as crianças pequenas, as mulheres grávidas, os indivíduos com problemas de saúde preexistentes, os trabalhadores ao ar livre, os indivíduos socioeconomicamente desfavorecidos e os sem-abrigo são alguns exemplos.

"No entanto, outros fatores podem contribuir para os impactos relacionados com o calor, como o isolamento social e a qualidade da habitação, por exemplo."

Turistas tentam refrescar-se ao lado da água do lado de fora do antigo Coliseu, em Roma, quarta-feira, 19 de julho de 2023. Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

As pessoas mais vulneráveis correm frequentemente um risco mais elevado de contrair doenças relacionadas com o calor e de morrer, mas estes impactos podem ser prevenidos e evitados, acrescentou Raquel Nunes. "Para proteger estes indivíduos de alto risco, é essencial implementar estratégias e intervenções personalizadas e direcionadas."

Para tal, é necessária uma "abordagem global e multifacetada da sociedade", disse Raquel Nunes, "envolvendo a comunidade, iniciativas de saúde pública, planeamento urbano e colaboração entre agências governamentais e organizações comunitárias."

O que fazer quando está calor?

O mais importante é manter-se afastado do sol tanto quanto possível, especialmente durante a hora mais quente do dia, tal como recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Mantenha-se à sombra, não deixe crianças ou animais em veículos estacionados e passe entre 2 a 3 horas do dia num local fresco.

Evite treinar ao ar livre durante as horas mais quentes do dia e tente arrefecer a sua casa à noite, se possível. Mantenha as cortinas ou persianas fechadas de manhã para evitar o aquecimento da casa.

Os especialistas e as autoridades recomendam manter-se hidratado e refrescar-se em caso de sobreaquecimento, bem como aproveitar os locais com ar condicionado. Use roupas largas em vez de roupas apertadas e evite bebidas açucaradas, alcoólicas ou com cafeína, diz a OMS.

Uma mulher bebe em Skopje, a 18 de julho de 2023, enquanto a Europa se prepara para uma vaga de calor recorde. AFP

"A hidratação é muito importante", sublinhou Davies. "Não se esforce, tome um banho frio, cubra as janelas quando está sol. Não cozinhe, isole os canos quentes. Se puder, trabalhe mais cedo ou até mais tarde."

Se você ou outra pessoa se sentir mal por causa do calor, a OMS recomenda que vá para um local fresco, se reidrate e meça a temperatura corporal durante pelo menos meia hora. Se a temperatura do corpo se mantiver elevada, deve procurar ajuda de um especialista de saúde.