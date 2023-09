De Reuters

Putin fez os comentários num evento na Rússia, poucos dias depois de o chefe do X/Twitter ter dito que se recusou a ativar o Starlink para a um ataque ucraniano na Crimeia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, saudou na terça-feira o multimilionário Elon Musk como uma "pessoa extraordinária" e um homem de negócios, cuja empresa SpaceX se tornou um ator importante na indústria do transporte espacial.

O elogio público de Putin a Musk surge dias depois de o empresário sul-africano, radicado nos EUA, ter divulgado que recusou um pedido ucraniano, no ano passado, para ativar a sua rede de satélites Starlink na cidade portuária de Sebastopol, na Crimeia, para ajudar num ataque à frota russa, afirmando temer a cumplicidade num "grande" ato de guerra.

O antigo presidente russo Dmitry Medvedev foi ao X (antigo Twitter) no início deste mês para elogiar Musk por essa decisão, classificando-o como "a última mente adequada na América do Norte", o que foi fortemente criticado por políticos ucranianos.

Putin, que falava num fórum económico no extremo oriente da Rússia, não se referiu ao incidente com a Starlink.

Mas quando questionado sobre o sucesso da empresa SpaceX, de Musk, no lançamento de foguetões para o espaço, disse: "No que diz respeito às empresas privadas e a Elon Musk... ele é, sem dúvida, uma pessoa extraordinária. Isso tem de ser reconhecido, e penso que é reconhecido em todo o mundo".

"Ele [Musk] é um empresário ativo e talentoso e está a ter muito sucesso, incluindo com o apoio do Estado americano", acrescentou Putin.

O líder russo disse que Moscovo planeia continuar com o seu próprio programa espacial, apesar do fracasso de uma missão à Lua no mês passado.