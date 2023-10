Katherine Maher, ex-chefe da Wikipedia, assume a direção da Web Summit depois do seu antecessor se ter demitido na sequência de comentários sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

O gigante das conferências tecnológicas Web Summit anunciou esta segunda-feira a nova liderança executiva. A antiga directora da Wikipedia, Katherine Maher, assume o cargo depois de o seu antecessor se ter demitido na sequência de comentários sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

A sua nomeação surge no momento em que a empresa organiza o seu principal evento anual em Lisboa, no próximo mês, no qual empresas tecnológicas e oradores retiraram a sua participação depois de o anterior diretor executivo, Paddy Cosgrave, ter classificado como "crimes de guerra" a retaliação de Israel ao ataque de 7 de outubro do grupo militante palestiniano Hamas.

O cofundador da Web Summit, Cosgrave, continuará a deter 80% da empresa, segundo a Euronews Next.

"A nossa tarefa imediata é voltar a concentrarmo-nos naquilo que fazemos melhor: proporcionar o diálogo entre todos os que estão ligados ao avanço tecnológico" Katherine Maher Web Summit, CEO

Maher dirigiu a Wikimedia Foundation, organização sem fins lucrativos da Wikipédia, como diretor executivo durante cinco anos e trabalhou também na UNICEF, no National Democratic Institute, no Access Now e no Banco Mundial.

"Num presente em que a tecnologia está presente em todos os aspectos das nossas vidas, e num futuro em que representa a nossa maior esperança e o nosso maior disruptor, o papel da Web Summit como um lugar de ligação e conversa é mais urgente do que nunca", disse Maher num comunicado de imprensa enviado à Euronews Next.

"A nossa tarefa imediata é voltar a focarmo-nos naquilo que fazemos melhor: proporcionar o diálogo entre todos os que estão ligados ao avanço tecnológico".

Maher, de 40 anos, traz "a sua capacidade de fazer a ponte entre os mundos da tecnologia,

humanidade e o diálogo necessário para moldar o futuro", afirmou a Web Summit.

Apesar de várias empresas se terem retirado do evento de Lisboa, que espera até 70.000 pessoas, haverá um recorde de 2.600 empresas em fase de arranque de mais de 80 países.

A Web Summit anunciou também a nomeação do cofundador de uma empresa tecnológica, Damian Kimmelman, como diretor não executivo do conselho de administração.