O diretor executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, apresentou, entretanto, um pedido de desculpas, afirmando que o seu objetivo é a paz.

Várias empresas tecnológicas, investidores e fundadores afirmaram que vão boicotar a Web Summit, a grande conferência tecnológica que reúne líderes da indústria de todo o mundo, após os comentários do seu fundador sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Paddy Cosgrave classificou a retaliação de Israel ao ataque de 7 de outubro do grupo militante palestiniano Hamas como "crimes de guerra" e comparou o conflito com os "Troubles" na Irlanda, na plataforma de comunicação social X (anteriormente designada Twitter), na semana passada.

Os utilizadores das redes sociais condenaram as suas declarações, tendo muitos fundadores, investidores e oradores respondido que não iriam participar na conferência de novembro da Web Summit, em Lisboa, que recebe 70 000 pessoas durante três dias.

"Entristece-me a sua posição mal informada. Podiam ter adotado uma posição mais matizada, condenando estas atrocidades e apelando à contenção. Teria sido aceitável", disse David Marcus, empresário da Fintech e antigo executivo da Meta, no X, acrescentando: "Nunca mais participarei, patrocinarei ou falarei em nenhum dos vossos eventos".

Outros também criticaram a conferência de fevereiro da Web Summit, no Qatar.

"Recusar-me-ei a trabalhar com qualquer pessoa que fale nesta conferência no Qatar para o resto da minha carreira", afirmou Keith Rabois, sócio e empresário do Founders Fund, no X.

O embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, disse que escreveu ao presidente da Câmara de Lisboa a informar que Israel não participará mais na conferência devido às declarações "ultrajantes" de Cosgrave e encorajou mais empresas a cancelar a sua participação.

"Mesmo nestes tempos difíceis, ele é incapaz de pôr de lado as suas opiniões políticas extremas e de denunciar as atividades terroristas do Hamas contra pessoas inocentes", escreveu também no LinkedIn.

Israel é um líder mundial em tecnologia e inteligência artificial (IA), que são as exportações mais conhecidas do país. A situação mostra que não é apenas o setor tecnológico de Israel que está disposto a cortar os laços comerciais devido ao conflito.

Monique Woodard, sócia fundadora da empresa americana de capital de risco Cake Ventures, disse que cancelou a sua participação na Web Summit devido aos comentários de Cosgrave.

"Esta foi uma decisão difícil apenas por causa dos fundadores que terá impacto, uma vez que muitos investidores de todo o mundo decidiram não participar", escreveu Woodard no X.

O fundador da Web Summit emitiu um pedido de desculpas público a 17 de outubro.

"A todos os que ficaram magoados com as minhas palavras, peço as minhas mais sinceras desculpas. O que é necessário nesta altura é compaixão e eu não a transmiti", escreveu Cosgrave.

"A Web Summit tem uma longa história de parceria com Israel e as suas empresas de tecnologia, e lamento profundamente que esses amigos tenham ficado magoados com o que eu disse. O meu objetivo é e sempre foi lutar pela paz".

A Euronews Next contactou a Web Summit para comentar o assunto, mas ainda não obteve resposta.