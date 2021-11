Impacto positivo da Web Summit aquém do esperado

A Web Summit teve uma quebra de rendimentos superior a 40% em relação ao esperado em anos anteriores. A conclusão é de um estudo do Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia, que revela que a feira de tecnologia rendeu menos a Portugal do que o previsto, entre os anos de 2016 e 2019, a última edição para a qual existem dados.

O Ministério da Economia continua no entanto a ressalvar o impacto positivo da Web Summit. As vantagens económicas - defendem os autores - podem mesmo vir a ser maximizadas com uma descentralização da cimeira tecnológica em pequenos eventos por todo o país.

Ainda esta quarta-feira um relatório da SIBS revelava que no dia anterior quase 22 mil compras tinham sido efetuadas no recinto. A gestora do multibanco registou um consumo médio de 10,6 euros em pagamentos realizados com cartões de 95 nacionalidades, 76% dos consumos foram feitos por estrangeiros.