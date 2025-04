PUBLICIDADE

A Geração Z está a começar a entrar num mercado de trabalho que não está totalmente preparado para ela.

Uma vez que muitos recém-licenciados se deparam com queixas sobre a sua integração no local de trabalho, os empregadores revelam uma hesitação crescente em contratá-los, de acordo com um relatório recente da plataforma de aconselhamento sobre educação e carreira, Intelligent.

O relatório, que se baseou num inquérito a cerca de 1.000 gestores de contratação, concluiu que um em cada seis empregadores estava relutante em contratar trabalhadores da Geração Z, principalmente devido à sua reputação de arrogantes e facilmente ofendidos.

Além disso, mais de metade disse que esta geração, que se refere a pessoas nascidas entre 1997 e o início da década de 2010, carece de uma forte ética de trabalho, tem dificuldades de comunicação, não lida bem com o feedback e, em geral, não está preparada para as exigências do mercado de trabalho.

Holly Schroth, professora sénior da Haas School of Business da Universidade da Califórnia, em Berkeley, explicou que o facto de a Geração Z se concentrar em atividades extracurriculares para aumentar a sua competitividade na faculdade, em vez de ganhar experiência profissional, conduziu a "expetativas irrealistas" sobre o local de trabalho e a forma de lidar com os chefes.

"A Geração Z não conhece as competências básicas de interação social com clientes, colegas de trabalho, nem a etiqueta no local de trabalho", disse Schroth à Euronews Next, por e-mail.

Por conseguinte, cabe à empresa integrar corretamente o novo empregado e dar-lhe uma formação adequada. Além disso, o patrão deve atuar como treinador e também como gestor".

Porque é que tantas empresas estão a despedir trabalhadores da Geração Z?

Cerca de seis em cada dez empresas incluídas no inquérito referiram ter despedido um recém-licenciado universitário que contrataram este ano.

Algumas das razões citadas por detrás destas decisões incluem a falta de motivação dos empregados, falta de profissionalismo e fracas capacidades de comunicação, entre outras.

"Muitos recém-licenciados podem ter dificuldades em entrar no mercado de trabalho pela primeira vez, uma vez que pode ser um enorme contraste com aquilo a que estão habituados ao longo do seu percurso académico. Muitas vezes, não estão preparados para um ambiente menos estruturado, para a dinâmica cultural do local de trabalho e para a expetativa de trabalho autónomo", afirmou Huy Nguyen, consultor principal da Intelligent para a educação e o desenvolvimento de carreiras, numa declaração.

"Embora possam ter alguns conhecimentos teóricos da faculdade, muitas vezes não têm a experiência prática, do mundo real e as competências transversais necessárias para serem bem sucedidos no ambiente de trabalho", acrescentou.

Os responsáveis de recursos humanos inquiridos também referiram que alguns dos seus trabalhadores da Geração Z tinham dificuldade em gerir a sua carga de trabalho, chegavam frequentemente atrasados e não se vestiam nem falavam de forma adequada.

Um outro relatório de abril revelou que os trabalhadores da Geração Z dependiam demasiado do apoio dos pais durante a procura de emprego.

De acordo com o inquérito realizado pela ResumeTemplates e que incluiu respostas de cerca de 1.500 jovens à procura de emprego, 70% admitiram pedir ajuda aos pais no processo de procura de emprego.

Outros 25% até levaram os pais a entrevistas, enquanto muitos outros pediram aos pais que apresentassem candidaturas a empregos e redigissem currículos por eles.

PUBLICIDADE

Como conseguir um emprego para um recém-licenciado?

Para aumentar as suas hipóteses de contratação, os empregadores sublinharam que algumas das principais qualidades que procuram são a iniciativa e uma atitude positiva.

Os gestores também valorizam a experiência no mundo real, seja através de estágios ou empregos e, em menor grau, ter uma presença adequada nas redes sociais e evitar discussões políticas.

"Os recém-licenciados que estão a começar o seu primeiro emprego devem demonstrar profissionalismo, não se conformando com normas ultrapassadas, mas sendo respeitosos e empenhados no seu trabalho", disse Nguyen.

Schroth acrescentou que, embora os empregadores estejam atualmente hesitantes em contratar a Geração Z devido a uma taxa mais elevada de despedimentos e a desafios na sua integração na força de trabalho, esta geração ainda representa mais de 25% da força de trabalho.

PUBLICIDADE

"Como resultado, as empresas precisam de gastar mais dinheiro e tempo na formação e a sua Geração Z irá prosperar", concluiu.