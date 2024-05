Nascidos entre meados da década de 1990 e meados da década de 2000, oriundos tanto da esquerda como da direita, apresentamos os jovens candidatos que estão a dar forma ao cenário dos futuros legisladores.

Atualmente, apenas três deputados ao Parlamento Europeu (PE) com menos de 30 anos podem afirmar que pertencem à Geração Z. Esta situação deverá mudar em junho, com a chegada de uma nova geração de representantes eleitos. A Euronews selecionou alguns candidatos para refletirem sobre os seus percursos políticos precoces.

Maylis Roßberg: a ativista

País: Alemanha Partido: Associação de Eleitores de Schleswig do Sul (EFA) Idade: 24 anos

Maylis Roßberg Gerard Magrinyà Berenguer/Marc Puig I Perez

Maylis Roßberg é clara: é uma ativista, não uma política. No entanto, foi escolhida pela Aliança Livre Europeia (ALE), que defende o direito à autodeterminação dos povos, para a representar como Spitzenkandidat entre os altos responsáveis da política europeia.

Nascida em 2000, em Schleswig-Holstein, Roßberg é oriunda de uma família pertencente à minoria dinamarquesa deste Estado do norte da Alemanha. O seu despertar político foi muito precoce: quando era pré-adolescente, aventurou-se na poesia slam política (poesia falada), o que a levou a ser notada pela Associação de Eleitores de Schleswig do Sul (SSW), o partido que representa as minorias dinamarquesas e frísias do estado. A associação convidou-a a envolver-se na política, o que fez no dia seguinte ao seu décimo quarto aniversário.

Maylis contou à Euronews que, enquanto jovem e pertencente a uma minoria, não se sentia representada no panorama político e que é por isso que agora quer inspirar os outros. Avançou dentro do partido, liderando a sua secção juvenil em 2020, e envolveu-se com o seu equivalente europeu, o EFA Youth, do qual se tornou presidente em 2024.

Quando lhe foi oferecido o papel de Spitzenkandidat ao lado do catalão Raül Romeva, hesitou. Por um lado, sentiu-se honrada por fazer parte de um partido que confia nos seus jovens; por outro lado, receou a hostilidade das redes sociais frequentemente dirigida às "jovens mulheres que falam". Mas aproveitou a oportunidade e lançou-se na sua candidatura em outubro de 2023.

Maylis Roßberg ganhou notoriedade durante o debate de Maastricht, onde discutiu questões que afetam a juventude ao lado dos principais candidatos, como Ursula von der Leyen do PPE, o socialista Nicolas Schmit e o deputado holandês dos Verdes Bas Eickhout. A eurodeputada disse à Euronews que estava nervosa, mas que achava que a melhor abordagem era "sermos nós próprias e não nos arrependermos de nada (...) porque acreditava que o que tinha para dizer era importante".

Para além do papel de Spitzenkandidat, Roßberg é uma jovem muito ocupada, que concilia o trabalho como conselheira política da SSW, os estudos em socioeconomia na Universidade Christian-Albrecht de Kiel e a sua paixão pelo futebol.

Prioridades: Reconhecimento das minorias, Democracia e diversidade na representação política.

Onde a encontrar: no Instagram @maylisrossberg

Sebastião Bugalho: a alma Boomer

País: Portugal Partido: Aliança Democrática (PPE) Idade: 28 anos

Sebastião Bugalho Aliança Democrática

"Um jovem talentoso, (...) conhecido em todo o país", embora "um pouco polémico e perturbador", são as palavras usadas por Luís Montenegro, o primeiro-ministro português, para descrever o principal candidato da Aliança Democrática. Bugalho é uma cara conhecida em Portugal, uma vez que as suas aparições televisivas como comentador político, aos 28 anos, acumulam centenas de milhares de visualizações no YouTube e é "polémico" pelas posições conservadoras e de direita que defende ardentemente na televisão.

Em poucos anos, conseguiu impor-se no panorama mediático português. Oriundo de uma família de jornalistas, a mãe descreve-o como sendo de um tecido político diferente do resto da família: "O meu filho mais velho e eu concordamos que discordamos em quase tudo, ele é de direita, católico e conservador." Mas seguiu as pisadas dos pais, escrevendo colunas quando tinha 20 e poucos anos e era estudante de Ciências Políticas. Rapidamente ganhou espaço num programa de televisão, no qual se notabilizou por entrevistar figuras políticas de relevo - foi aí que adquiriu a alcunha de "prodígio". Apesar da sua juventude, Sebastião Bugalho gosta de se descrever como uma alma velha. "O meu melhor amigo diz que saí do ventre da minha mãe a ler o The Economist - é capaz de ter razão", disse ao Jornal Económico em 2018.

Em 2019, com 23 anos, candidatou-se sem sucesso às eleições legislativas, mas dois anos depois, quando lhe foi oferecido o lugar de um deputado demissionário para o Partido Popular, recusou. Em vez disso, voltou a concentrar-se na sua área de especialidade: o comentário político, a participação nos principais meios de comunicação social portugueses e a ajuda à construção da CNN Portugal. Ao lado do ex-deputado europeu e atual deputado socialista no Parlamento português, Sérgio Sousa Pinto, participou no popular programa Contrapoder no novo canal do empresário Mário Ferreira, debatendo temas quentes da atualidade com um toque polémico.

Antes das eleições legislativas de 2023, deixou a CNN para integrar a SIC Notícias e o semanário Expresso, do grupo liderado por Pinto Balsemão. Nestes meios de comunicação, cobriu as notícias da campanha e entrevistou vários candidatos antes de apresentar a sua candidatura, aceitar uma proposta do partido do governo e lançar a sua própria campanha para as eleições europeias.

Desde então, tem-se misturado com multidões - dirigindo-se aos jovens durante uma visita na semana passada a estudantes em Bragança, prometendo "reforçar a coesão territorial, criando emprego e competitividade nos concelhos e distritos do interior", mas sobretudo dirigindo a sua mensagem aos idosos com o seu projeto de cartão de vantagens 65+ ou a luta contra a desertificação. Uma fonte próxima do candidato disse-nos que ele não quer revolucionar o sistema atual, quer apelar a todas as gerações.

Prioridades: Pró-europeu e atlantista, acesso à habitação e crescimento económico.

Onde o encontrar: apenas no X @reis_bugalho

Nina Skočak: a Influenciadora

País: Croácia Partido: Lista da Geração Z (Partido Independente) Idade: 26 anos

Nina Skočak Nina Skočak

Nina Skočak é uma influenciadora croata, apaixonada por maquilhagem e roupa vintage. Partilha vlogs de "estilo de vida" com os seus mais de 200 000 seguidores no TikTok, onde a podem ver em restaurantes, feiras da ladra, a decorar o seu apartamento e a dar dicas de viagem. Mas esta é apenas uma das facetas desta jovem que é também uma especialista em política europeia e comunicação.

Depois de concluir um mestrado em política europeia, começou a sua carreira na bolha da UE em 2022 com um estágio no Parlamento Europeu, seguido de um cargo no Mecanismo de Aconselhamento Científico da Comissão Europeia. Naturalmente, começou a discutir temas que lhe interessavam, dando aos seus seguidores nas redes sociais uma visão do funcionamento das instituições europeias. Os seus vídeos acumularam 12,6 milhões de gostos.

Em Bruxelas, Skočak reparou que, apesar dos discursos e conferências sobre política de juventude, os jovens não estavam adequadamente representados. "O mesmo se aplica às eleições nacionais; tivemos três eleições este ano e vimos que os maiores partidos políticos não incluíam nenhum candidato jovem", disse Skočak à Euronews. "Olhamos para o setor privado, há jovens CEOs, mas na política, há uma enorme discriminação em relação à juventude." Por isso, decidiu tomar o assunto nas suas próprias mãos.

Formou uma lista independente composta por jovens apaixonados pela política, todos da Geração Z, com uma média de idades de 26 anos, sendo o candidato mais novo de 19 anos. O facto de não fazer parte de nenhum partido ou estrutura política estabelecida torna mais difícil chegar às pessoas, mas a jovem influenciadora mantém-se otimista: "quando não se tem dinheiro, torna-se criativo". Por isso, aventura-se fora dos caminhos habituais e envolve-se com o seu eleitorado organizando questionários pop, mercados de pulgas ou simplesmente comunicando em bares frequentados por jovens croatas.

Apesar de ter um mestrado em política europeia e uma sólida experiência profissional, é retratada pelos meios de comunicação croatas sobretudo como uma influenciadora. Uma situação que descreve como "frustrante" para uma jovem que deseja defender seriamente as suas ideias de inclusão da juventude - e do género - na política, mas também, de uma forma mais geral, melhorar as condições de vida dos jovens.

Prioridades: Inclusão dos jovens na política, economia sustentável e verde e direitos das mulheres.

Onde a encontrar: no TikTok @ninaskocak

Jordan Bardella: o mentor

País: França Partido: Reagrupamento Nacional (ID) Idade: 28 anos

Jordan Bardella at the European Parliament Raphael ATTAL @BootEXE

Nascido em 1995 num subúrbio parisiense, este filho de imigrantes italianos tem tido uma carreira política meteórica. Influenciado pelos violentos motins nos subúrbios franceses em 2005, entrou na política aos 17 anos, juntando-se ao partido de extrema-direita de Marine Le Pen, o Reagrupamento Nacional (RN). Dois anos mais tarde, abandonou os estudos de Geografia para se dedicar à política. Foi consecutivamente conselheiro regional, porta-voz e vice-presidente do partido, antes de liderar a lista do RN nas eleições europeias de 2019, com apenas 23 anos. Em novembro de 2022, foi eleito sucessor de Marine Le Pen como presidente do partido de extrema-direita. No ano seguinte, foi nomeado, pela segunda vez consecutiva, candidato principal do RN - espera-se que fique mais cinco anos no hemiciclo.

Não é particularmente proativo no Parlamento Europeu, uma vez que não apresentou qualquer relatório parlamentar e está ausente de 75% das reuniões da sua comissão parlamentar. No entanto, brilha nos programas de televisão, com piadas marcantes, e ainda mais nas plataformas das redes sociais. É aí que domina: quer se trate de música de tendência, de efeitos sonoros engraçados, de compilações das suas melhores respostas, de momentos casuais captados no local (como saborear um rolo de salsicha entre trabalhadores de uma fábrica). Tem 1,2 milhões de seguidores no TikTok, a rede social adorada pelos jovens entre os 18 e os 25 anos, um grupo demográfico ao qual se atribui 32% das intenções de voto na lista do Rally Nacional.

O TikTok, segundo ele, é uma forma de "chegar aos jovens despolitizados e de os politizar através das redes sociais".

Prioridades: segurança, primado do direito francês, fim da imigração ilegal.

Onde o encontrar: no TikTok @jordanbardella

Kira Marie Peter-Hansen: A mais nova das mais novas

País: Dinamarca Partido: Esquerda Verde (Verdes/EFA) Idade: 26 anos

Kira Marie Peter-Hansen - Member of the European Parliament for SF in Denmark William Vest-Lillesøe

Com 21 anos, a dinamarquesa Kira Marie Peter-Hansen foi a mais jovem deputada ao Parlamento Europeu eleita em 2019. O segundo e último lugar do Partido Popular Socialista deveria ter sido atribuído a Karsten Hønge, mas este optou por se retirar para exercer um mandato nacional. A dinamarquesa aceitou então ir para Bruxelas, apesar de isso implicar o abandono dos seus estudos de economia na Universidade de Copenhaga.

Em janeiro, a dinamarquesa disse à Euronews que foi criticada pela sua falta de experiência no início do seu mandato. Mas acabou por se dedicar ao seu tema preferido, a economia, tornando-se vice-presidente da Comissão dos Assuntos Fiscais e membro das comissões dos Assuntos Económicos e do Emprego. A Euronews classificou-a em quarto lugar no ranking dos eurodeputados que dominam a política económica e financeira após as eleições. Destacou-se por ter trabalhado nas principais reformas contra o branqueamento de capitais e por ter liderado as negociações sobre a diretiva relativa à transparência salarial, legislação que obrigará as empresas da UE a partilhar informações sobre os salários e a tomar medidas se a diferença salarial entre homens e mulheres for superior a 5%.

Para completar o seu currículo, tornou-se vice-presidente do grupo político Verdes/ALE em 2021 e foi nomeada em 2024 como uma "estrela em ascensão" pela revista EP. No entanto, cinco anos depois, as críticas persistem: "Ouço muitas vezes que não tenho experiência suficiente. Mas tenho 25 anos e há vários eurodeputados que estão cá há mais tempo do que eu. Para mim, isso é uma loucura".

Paralelamente ao seu trabalho como deputada ao Parlamento Europeu, está a tirar um bacharelato a tempo parcial em relações internacionais na Vrije Universiteit Brussel (VUB). Em 2024, foi nomeada para liderar a lista do Partido Popular Socialista para as eleições europeias e tem grandes hipóteses de ser reeleita.

Prioridades: Clima, feminismo e solidariedade.

Onde a encontrar: no Instagram @kiraphansen

Representação dos jovens

Em todos os países da UE, a idade média dos legisladores (linha azul) é bastante superior à idade média da população (colunas azuis) - ver gráfico. Na Lituânia, há uma diferença de 20 anos na representação: a idade média da população é de 45 anos, enquanto a idade média dos 11 deputados é de 65 anos.

Relativamente aos membros mais jovens do PE, apenas três têm menos de 30 anos: Kira Marie Peter-Hansen (26), Jordan Bardella (28) e Martine Kemp (29).

Clara Massé, diretora de campanha dos Jovens Europeus franceses, lamenta esta diferença de representação: "Os jovens com menos de 30 anos estão sub-representados, constituem apenas 0,43% do Parlamento Europeu". Para as eleições de 2024, admite que "estão a ser feitos esforços com alguns candidatos de topo com menos de 35 anos, mas, ainda assim, raramente há mais de três candidatos entre os 10 primeiros de cada lista que estejam abaixo deste limiar. No entanto, nenhuma política pública pode ser construída sem a contribuição daqueles que serão afetados por ela".

Um relatório do Grupo de Reflexão do PE afirma que a baixa participação dos jovens eleitores nas últimas eleições europeias se deve, em parte, a essa diferença de representação. Para quebrar esta barreira, o estudo recomendava a redução da idade de candidatura para 18 anos ou da idade de voto para 16 anos. Atualmente, os jovens de 16 anos só podem votar na Áustria, Alemanha, Bélgica e Malta e os de 17 anos na Grécia.

O presidente do Fórum Europeu da Juventude, uma associação de defesa dos jovens, Rareș Voicu, disse à Euronews que os jovens candidatos são essenciais para trazer novas ideias: "Precisamos de políticos que compreendam o que significa ser jovem hoje em dia, que levem a sério desafios como as alterações climáticas, alojamento acessível e saúde mental".