PUBLICIDADE

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, afirmou, no seu discurso sobre o Estado da União, proferido a 10 de setembro, que a Europa "tem de dar ouvidos ao apelo" dos Estados bálticos para "construir um muro de proteção contra os drones".

"Esta não é uma ambição abstrata, é a base de uma defesa credível", afirmou no início deste mês.

Desde então, o comissário europeu para a defesa, Andrius Kubilius, disse à Reuters , na semana passada, que tenciona reunir os ministros da defesa da UE para conversações sobre a criação de um "muro de drones" ao longo da fronteira oriental da UE, depois dos drones russos terem sido abatidos sobre o espaço aéreo polaco.

Tanto Von der Leyen como Kubilius referem-se ao Baltic Drone Wall como um esforço de cooperação entre a Polónia, a Finlândia, a Estónia, a Letónia e a Lituânia para reforçar a fronteira oriental da UE e da NATO.

Duas das oito empresas envolvidas no projeto afirmam que partes da tecnologia da muralha de drones já estão implementadas, mas aguardam para ver se outros governos europeus querem integrar a sua tecnologia nos seus sistemas de defesa.

Related Detritos de drones e mísseis encontrados na Letónia e na Polónia

"O que esperamos [da reunião de Kubilius] é a confirmação de que este problema é sério e que querem agir", disse Jaanus Tamm, presidente e diretor executivo da empresa de defesa estónia DefSecIntel.

"Quais são os próximos passos para as ações? Não se trata apenas de 'vamos reunir-nos novamente e fazer outra declaração', mas sim de um plano muito concreto", disse à Euronews Next.

O que sabemos sobre o projeto "Drone Wall"?

No centro do projeto do muro de drones está um "sistema de defesa de drones em várias camadas" chamado Eirshield, uma plataforma anti-drone desenvolvida através de uma parceria entre a DefSecIntel e a empresa letã Origin Robotics.

O sistema utiliza radares, câmaras, detetores de radiofrequência, a direção do drone e o seu nível de ameaça para decidir se o sinal de um drone hostil deve ser bloqueado ou se deve ser atingido por outro drone, disse Tamm.

Agris Kipurs, cofundador e CEO da Origin Robots, disse que o sistema é "totalmente automático", tornando os ataques possíveis com a ajuda da inteligência artificial (IA) para que "não seja necessário voar", o que significa que tudo, desde a deteção de drones até a intercetação, é automatizado.

O Eirshield foi concebido para funcionar em alvos "não tripulados que voam rapidamente" e que transportam ogivas que podem voar a mais de 200 quilómetros por hora, disse Kipurs. O sistema também terá algumas partes que são portáteis, acrescentou.

O sistema pode ser equipado com vários tipos de drones, incluindo alguns que a DefSecIntel já desenvolveu, o que, segundo Tamm, é fundamental para responder às capacidades dos diferentes tipos de drones.

O custo por utilização do sistema Eirshield situa-se nas "dezenas de milhares" de euros, disse Kipurs, em comparação com os "dois milhões" dos sistemas de ataque aéreo convencionais mais antigos.

"Os sistemas atualmente em vigor foram concebidos para ameaças muito mais dispendiosas [como] mísseis neutralizadores e aviação tripulada", disse Kipurs. "Não foram concebidos para intercetar ... drones de ataque ... essa ameaça é muito recente, pelo que só agora estamos a concebê-la".

Tamm disse que o sistema foi instalado na Ucrânia e está equipado com um "sistema de armas de terceiros" que permite que as forças ucranianas atinjam drones que voam a baixa altitude, como os drones Shahed.

Kipurs disse que estão previstas demonstrações do sistema nas próximas semanas, mas não pôde especificar quais os governos interessados na tecnologia de muralha de drones por razões de segurança.

Tecnologia a ser adaptada às normas da NATO

Tamm afirmou que o sistema Eirshield, utilizado na Ucrânia, terá provavelmente de ser adaptado às normas da NATO e a "tempos de paz" nos países bálticos.

"Podemos imaginar que, quando há uma guerra ativa, tudo o que voa é mau, por isso [os alvos identificados pelo sistema] são provavelmente hostis", disse Tamm.

"Em tempo de paz, é preciso ter a certeza de que o que está a chegar (...) é realmente um drone mau e é preciso segui-lo com muito cuidado".

Algumas destas alterações em tempo de paz podem incluir equipar o sistema para abater drones com uma rede ou utilizar um pequeno drone para atingir o drone que se aproxima sem o fazer explodir, acrescentou.

Kipurs disse que cabe às forças armadas nacionais decidir quais são as táticas e qual a combinação de deteção e interceção que pretendem utilizar.

Quando a barreira de drones estiver a funcionar, Tamm disse que não irá substituir os tipos mais tradicionais de sistemas de defesa aérea, como outros sistemas antimíssil.

A Euronews Next contactou os governos da Estónia, da Letónia e da Lituânia para saber como é que os drones serão utilizados pelas suas forças armadas, mas não obteve uma resposta imediata.

A Comissão Europeia recusou o financiamento do muro dos drones em agosto

O interesse no projeto do muro de drones foi renovado, mas no mês passado a Comissão Europeia rejeitou uma proposta de financiamento do muro de drones apresentada pela Estónia e pela Lituânia no valor de 12 milhões de euros.

A Euronews Next contactou a Comissão Europeia para saber por que razão o financiamento inicial do projeto foi rejeitado, mas não recebeu uma resposta imediata.

Kipurs deu a entender que o projeto do muro de drones não correspondia exatamente ao que a Comissão pretendia financiar na altura.

Ainda assim, os três governos nacionais dedicaram uma parte dos seus orçamentos nacionais ao projeto do muro dos drones.

Na Estónia, o governo já atribuiu 12 milhões de euros ao longo dos próximos três anos ao programa do muro de drones, que será construído por várias empresas nacionais de defesa e outras das vizinhas Letónia e Lituânia.

A Letónia concedeu 10 milhões de euros em três contratos de investigação à Origin Robotics e a outros membros do cluster de defesa, SAF Tehnika e Frankenburg Technologies, para soluções contra drones.

Os funcionários lituanos disseram aos meios de comunicação locais que já tinham recebido 11 milhões de euros da UE para comprar drones, dos quais 3 milhões foram dedicados a equipamento anti-drone.