A Organização Mundial de Saúde (OMS) acredita que um dos mais de 30 agentes patogénicos conhecidos pode causar a próxima pandemia. Vários já estão presentes em todo o mundo.

A Covid-19 pode ter parecido uma pandemia única na vida, mas o agente patogénico por detrás da próxima crise mundial de saúde global já deve estar no radar dos cientistas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) monitoriza os "agentes patogénicos prioritários" que podem causar grandes surtos de doenças em humanos, provocar doenças graves e com uma resposta médica limitada. Se surgir um agente patogénico que atinja a combinação certa pode causar uma emergência sanitária internacional ou uma pandemia global.

A OMS diz que os investigadores devem dar prioridade a estes agentes patogénicos no desenvolvimento de vacinas, tratamentos e diagnósticos.

Para o relatório sobre pandemias e epidemias deste ano, mais de 200 cientistas de 54 países analisaram provas de 1652 agentes patogénicos - tanto vírus como bactérias - e classificaram 33 como tendo risco de nível pandémico. Na edição de 2018 do relatório, apenas dez tinham sido classificados desta forma.

"O panorama da saúde mundial está sujeito a uma evolução constante, com o potencial aparecimento de novos agentes patogénicos e a evolução dos níveis de ameaça dos já existentes", afirma o relatório.

Os novos agentes patogénicos prioritários deste ano incluem o vírus que causa o mpox (antes conhecido como varíola dos macacos), uma estirpe de cólera e dois vírus de roedores que se podem transmitir a humanos.

Embora alguns dos agentes patogénicos prioritários deste ano estejam concentrados em regiões específicas, outros já estão presentes em todo o mundo.

Eis os sete agentes patogénicos que, neste momento, podem ser encontrados em todas as seis regiões da OMS.

Vírus da gripe A

Este grupo de vírus da gripe inclui o H1N1, que causou uma pandemia de gripe suína em 2009, e o H5, a gripe das aves que surgiu nas vacas e trabalhadores do sector leiteiro nos Estados Unidos este ano. Os especialistas alertaram para o facto de que "doença X" - um termo hipotético para uma nova doença que poderia causar uma pandemia - é poder surgir a partir de um vírus da gripe.

Sarbecovírus (ou coronavírus relacionados com a SARS)

Este é o termo genérico para os vírus que causaram o surto da síndrome respiratória aguda (SARS) no início da década de 2000, o surto da síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS) na década de 2010 e a pandemia global de Covid-19 em 2020. No futuro, a OMS afirma que a vigilância dos agentes patogénicos do coronavírus deve ter em conta potenciais hospedeiros animais, que foram fundamentais para a propagação precoce destes surtos.

Vírus da varíola dos macacos

O vírus que causa a varíola provocou uma emergência sanitária mundial em 2022, mas é endémico há anos em algumas partes da África Central. Uma estirpe mais perigosa está agora a circular na República Democrática do Congo (RDC). O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse esta semana que está a considerar nomear o surto de mpox como uma emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC).

Vírus da dengue

A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que pode não apresentar sintomas, mas também pode causar doenças graves que levam à hospitalização ou à morte. As pessoas no Sudeste Asiático e na região do Pacífico Ocidental estão em maior risco devido ao clima tropical, mas os vírus da dengue encontram-se em todo o mundo.

Klebsiella pneumoniae

A klebsiella pneumoniae é uma bactéria normal nos intestinos, mas se se espalhar pode provocar doenças. Normalmente, propaga-se através do contacto entre pessoas ou através de equipamento infetado em hospitais ou noutros locais de prestação de cuidados de saúde e pode causar pneumonia, meningite, infeções da corrente sanguínea e infeções de feridas. Os profissionais em saúde preocupam-se com a klebsiella porque algumas bactérias estão a tornar-se superbactérias, o que significa que são resistentes aos antibióticos.

Salmonella não-tifóide

A bactéria salmonella pode propagar-se através de alimentos não seguros ou do contacto entre pessoas e causar diarreias que podem ser particularmente graves em crianças pequenas. Muitos serótipos são bastante comuns, mas alguns causam doenças invasivas e potencialmente fatais. Várias vacinas candidatas estão em fase inicial de ensaios clínicos para tratar estas bactérias.

Lentivírus humimdef1

Embora este vírus esteja classificado como tendo um nível de risco médio para causar uma emergência global, a OMS diz que pode saltar espécies e tem "sintomas retardados mas devastadores". Ainda não existem vacinas, mas os tratamentos antivirais são eficazes. É particularmente prevalente em África.