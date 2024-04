Sondagem Euronews: maioria dos portugueses aprova gestão europeia da pandemia

De Euronews

Dos assuntos que preocupam os europeus, a ação da UE para travar a pandemia é a que tem mais apoio da opinião pública. Portugueses são os mais satisfeitos.

PUBLICIDADE

Os europeus estão divididos sobre a ação da União Europeia (UE) na gestão da pandemia de Covid-19.

De acordo com uma sondagem exclusiva da IPSOS realizada para a Euronews, apenas 40% dos cidadãos têm uma opinião positiva, sendo que 32% não fazem uma avaliação nem positiva nem negativa.

Impacto da União Europeia na luta contra a Covid-19 Sondagem da IPSOS para a Euronews (março 2024)

No entanto, entre as muitas questões que preocupam os europeus, a gestão da crise sanitária é a que goza de maior apoio na opinião pública.

Portugueses aprovam ação europeia contra a pandemia

Estes resultados escondem grandes diferenças entre os Estados-Membros.

Em Portugal, 74% dos residentes estão satisfeitos com o papel que a UE assumiu no combate à pandemia provocada pela Covid-19, seguindo-se a Finlândia com 55%.

No outro extremo da tabela, apenas 28% dos romenos dão nota positiva à ação da UE em relação à Covid-19. A República Checa é o país mais descontente (24%).

Impacto da luta da UE contra a pandemia nos Estados-Membros Sondagem da IPSOS para a Euronews (março 2024)

Para algumas organizações de saúde, a luta contra a pandemia serviu para dar novos passos na política europeia de saúde.

" A União Europeia da Saúde começou a ser desenvolvida ou criada com base na reação ao desafio colocado pela pandemia", afirma Milka Sokolović, diretora-geral da EPHA (Aliança Europeia de Saúde Pública). "O ECDC, o Centro Europeu de Controlo de Doenças, e a Agência Europeia de Medicamentos passaram a ter uma posição mais forte.", acrescenta.

Para responder ao desafio sanitário, a UE inovou politicamente através de um mecanismo de saúde sem precedentes: a aquisição conjunta de vacinas.

Em junho de 2020, lançou a sua estratégia comum e, no final do ano seguinte, a UE tinha assinado contratos no valor de 71 mil milhões de euros para a compra de 4,6 mil milhões de doses.

"No evento de alto nível da presidência belga do Conselho da UE, ficou muito claro no painel ministerial que, se não fosse a ação conjunta da UE, não haveria forma de alcançar a equidade em matéria de vacinas que foi conseguida durante a pandemia.", salienta Sokolović.

"A saúde é fundamental, mas o papel da UE na saúde também é fundamental".

Em resposta à crise sanitária, os Estados-Membros adotaram um programa plurianual de saúde, o EU4Health, no valor de mais de 5 mil milhões de euros para o período 2021-2027.