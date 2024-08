O tabagismo ligeiro também está associado a maus resultados no parto, mesmo que a mãe deixe de fumar durante a gravidez.

PUBLICIDADE

De acordo com uma nova análise que contou com mais de 12 milhões de famílias, fumar um ou dois cigarros por dia antes ou durante a gravidez pode provocar graves problemas de saúde nos recém-nascidos.

A nível mundial, estima-se que 1,7% das mulheres grávidas fumem, embora essa taxa seja de 8,1% na Europa e de 5,9% nas Américas. Fumar durante a gravidez pode afetar negativamente a saúde do recém-nascido, aumentando o risco de parto prematuro, baixo peso à nascença, crescimento infantil limitado e morte.

No estudo, que foi publicado no Journal of Epidemiology & Community Health, os investigadores analisaram a relação entre o tabagismo e as principais complicações de saúde neonatais, como a necessidade de ventilação assistida imediatamente após o nascimento, o internamento na unidade de cuidados intensivos neonatais com ventilação, suspeita de sépsis, convulsões ou disfunção neurológica.

No total, cerca de 9,5% dos bebés tiveram estes problemas. No entanto, os investigadores concluíram que a probabilidade de os bebés terem várias destas complicações era 27% superior se a mãe fumasse antes da gravidez e 31% superior se fumasse em qualquer altura da gravidez.

Embora os investigadores conheçam há muito tempo os maus resultados associados ao tabagismo durante a gravidez, o novo estudo indica que mesmo o tabagismo ligeiro não é seguro, incluindo nos meses que antecedem a gravidez.

"Qualquer tipo de fumo durante a gravidez tem impacto nos resultados dos bebés", disse à Euronews Health Caitlin Notley, que lidera o grupo de investigação sobre dependência na Universidade de East Anglia, em Inglaterra. Não esteve envolvida no estudo.

A análise incluiu cerca de 12,2 milhões de pares mãe-bebé nos EUA e concluiu que os riscos para a saúde se mantiveram mesmo depois de os investigadores terem ajustado outros factores, como a idade, a etnia e o peso. As mulheres com tensão arterial elevada ou diabetes não foram incluídas no estudo.

Entre as mães do estudo, 9,3% fumavam antes da gravidez, enquanto 7% fumavam no primeiro trimestre, 6% fumavam no segundo trimestre e 5,7% fumavam no terceiro trimestre.

Related Consumo de tabaco está a diminuir em todo o mundo

'Reduzir não é suficiente'

Os resultados neonatais foram piores entre as mulheres que fumaram mais tarde na gravidez, segundo o estudo, mas as mulheres que deixaram de fumar durante a gravidez continuaram a correr um risco mais elevado de maus resultados neonatais em comparação com as que não fumaram de todo.

Os riscos eram também mais elevados para as fumadoras intensivas. Os filhos de mulheres que fumavam 20 ou mais cigarros por dia tinham 29% mais probabilidades de serem internados nos cuidados intensivos, segundo o estudo. No entanto, as que fumavam apenas um ou dois cigarros por dia apresentavam um risco 13% superior de admissão em cuidados intensivos.

"É evidente que reduzir o consumo de tabaco, especialmente durante a gravidez, não é suficiente", afirmou Notley, sublinhando a necessidade de "cessar completamente" o consumo de tabaco para proteger a saúde dos bebés.

As mulheres grávidas podem ter mais dificuldade em deixar de fumar porque o metabolismo da nicotina acelera durante a gravidez,o que significa que o corpo a absorve mais rapidamente, disse Notley.

Segundo ela, as mulheres grávidas que estão a tentar deixar de fumar podem experimentar terapias de substituição da nicotina, como a pastilha de nicotina, e optar por uma dose mais elevada se continuarem a recorrer aos cigarros.

Podem também tentar substituir os cigarros tradicionais por cigarros electrónicos, que podem conter nicotina mas não tabaco. A investigação é mista sobre os efeitos do vaping nos resultados da gravidez.

"É uma abordagem de redução de danos que consiste em fazer tudo o que for possível, basicamente, para ajudar as mulheres a deixarem de fumar", afirmou Notley.