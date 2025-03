Não, a Suíça não proibiu as mamografias

Publicações nas redes sociais que circularam durante meses afirmam falsamente não só que a Suíça proibiu os rastreios do cancro da mama, mas que os procedimentos aumentam o risco de desenvolver a doença.

A confusão está a espalhar-se na Internet graças a rumores bizarros sobre uma suposta proibição das mamografias na Suíça.

Há meses que os utilizadores das redes sociais afirmam que o país decidiu proibir o procedimento devido a preocupações com a sua segurança. Uma das afirmações mais frequentes é que as mamografias causam cancro da mama devido à exposição da paciente à radiação durante o processo de rastreio.

Além disso, muitoas das publicações nas redes sociais insistem que 50% a 60% dos resultados das mamografias dão falsos positivos, levando a ansiedade e tratamentos desnecessários.

Todas estas afirmações são falsas.

As falsas alegações circulam repetidamente online. Euronews

O EuroVerify contactou o Gabinete Federal Suíço de Saúde Pública, que confirmou que não existe qualquer proibição de mamografias na Suíça.

"Os programas de rastreio são estabelecidos pelos cantões", disse um porta-voz do gabinete numa declaração enviada por correio eletrónico. "As mamografias são recomendadas a partir dos 50 anos de idade".

Outros verificadores de factos de outras organizações noticiosas também desmentiram as alegações quando estas surgiram nas redes sociais nos meses anteriores.

E as afirmações de que a mamografia não é segura?

Uma das principais alegações enganosas nas redes sociais é que a radiação presente na mamografia aumenta significativamente o risco de cancro nas mulheres.

No entanto, de acordo com os especialistas com quem o EuroVerify falou, este não é o caso.

Imagens de uma mamografia num ecrã de um computador. Ariane Kunze/AP

Evandro de Azambuja, chefe da Equipa de Apoio Médico do Instituto Jules Bordet em Anderlecht, explicou que as mamografias não envolvem, de facto, muita radiação.

"Se forem seguidos os protocolos rigorosos recomendados pelas agências [...], a dose é baixa. Por isso, não há risco de desenvolver cancro devido à irradiação da mamografia".

Embora alguns estudos mostrem que os exames muito frequentes podem aumentar ligeiramente o risco de cancro, o rastreio de rotina não deve constituir um problema.

Julia Schwarz, especialista em deteção precoce da Liga Suíça contra o Cancro, em Berna, afirma que há casos em que "uma hospedeira de bordo recebe mais radiação durante um ano de trabalho do que uma mamografia".

Os rastreios apresentam uma elevada taxa de falsos positivos?

Outra afirmação que circula na Internet é que até 60% dos resultados das mamografias são falsos positivos, levando a exames e tratamentos desnecessários. Esta estatística também é enganadora.

De acordo com Partha Basu, chefe do Departamento de Deteção Precoce, Prevenção e Infeções da Agência Internacional de Investigação do Cancro da Organização Mundial de Saúde, em Lyon, embora os falsos positivos façam parte do processo de rastreio, obter um uma vez não é o mesmo que um diagnóstico final.

"Temos de compreender a diferença entre um teste de despistagem e um teste de diagnóstico. Um teste de diagnóstico é como uma biópsia em que se espera um nível de exatidão muito elevado", afirmou.

As falsas alegações têm sido partilhadas noutras línguas. Euronews

"Um teste de rastreio serve apenas para identificar quem tem um risco elevado de ter uma doença, quem tem um risco baixo de ter uma doença", acrescentou. "É por isso que é sempre recomendado que as mulheres que têm um resultado positivo na mamografia sejam investigadas o mais cedo possível".

No entanto, as mulheres devem ser informadas sobre o risco potencial de obter um falso positivo antes de se submeterem à mamografia, de acordo com Schwarz.

"Elas precisam de saber que existe uma possibilidade", afirma. "Não é uma grande probabilidade, mas pode acontecer [...] O lado bom da deteção precoce é que a taxa de cura é grande".

Porque é que as mamografias são importantes?

De facto, é esta deteção precoce que torna as mamografias tão eficazes, de acordo com os especialistas com quem o EuroVerify falou.

Contra as falsas alegações, as mamografias continuam a ser uma das melhores formas de detetar precocemente o cancro da mama, de acordo com Basu, que observou que mesmo as pequenas intervenções médicas implicam tecnicamente um risco mínimo.

"Mesmo que eu tome um comprimido de paracetamol, há o risco de algumas complicações", afirmou. "Por isso, analisamos sempre o risco versus o benefício. O benefício da mamografia é enorme: reduz a mortalidade por cancro da mama em 40%".

Azambuja fez eco destas ideias, referindo que a mamografia reduz a taxa de mortalidade em geral porque "quanto mais cedo se deteta o cancro, melhor é o prognóstico para a doente".

Também recomendaram o auto-exame como uma excelente forma de detetar precocemente o cancro da mama, apesar de não ser tão fiável como um rastreio profissional do cancro da mama.

"A mamografia e o auto-exame da mama são complementares para garantir que as mulheres obtêm um diagnóstico precoce do cancro da mama", afirmou Basu.