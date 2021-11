Benicassim aposta no turismo sustentável com pista para bicicleta ao longo da costa

Benicassim, no norte da Comunidade Valenciana, conhecida pelas praias e pelos festivais possui uma história cultural rica e tem vindo a apostar no turismo sustentável.

Com vistas privilegiadas sobre a baía, a torre de São Vicente é um bom ponto de partida para explorar a zona costeira de Benicassim. Em tempos antigos servia para repelir os ataques dos piratas. Hoje é um centro de interpretação.

No início do século XX, a burguesia local possuía moradias de verão em frente à praia. Algumas casas lembram-nos as da costa franco-basca. Por isso, a cidade é conhecida como a Biarritz do Levante.

“Para mim, os jardins das moradias são muito interessantes porque eram como montras onde os burgueses mostravam tudo o que podiam fazer, as festas, os fogos de artifício. As pessoas que passavam na rua podiam ver o que estava a acontecer. Esses jardins também espelhavam uma certa riqueza cultural e uma mente aberta”, explicou José Manuel Rabasa, guía turístico da região espanhola.

Hoje algumas moradias são palco de eventos culturais que lembram uma época marcante da história da cidade.

A rota verde: natureza à beira mar

No final do passeio da cidade, começa a Via Verde del Mar, uma rota verde construída sobre a antiga ferrovia que ligava Valência a Barcelona. É a única pista para bicicletas ao longo da costa, em Espanha. A Montanha Oropesa oferece vistas de sonho e uma paisagem natural única.

“É um lugar único e privilegiado tanto para nós como para a enorme quantidade de espécies animais e vegetais que aqui se refugiam. É um sítio privilegiado ao nível da biodiversidade. Diz-se que num metro quadrado de mata mediterrânica há muito mais biodiversidade do que num quilómetro quadrado da Floresta Negra, imagine! ”, disse à euronews Belén Salvador, ambientalista e intérprete paisagista.

A cidade aposta no turismo verde, um tipo de férias que atrai cada vez mais visitantes. "O objetivo é garantir que quando saímos de casa, as nossas viagens possam ser feitas de forma responsável e respeitosa. é o que vemos aqui e nós agradecemos”, acrescentou Belén Salvador.

A gastronomia local

O arroz é o prato principal. Pode ser preparado de centenas de maneiras. O segredo da receita é fazer um bom ‘caldo’ com produtos locais de qualidade. O arroz del Senyoret é um dos pratos emblemáticos da cidade.

"Chama-se 'arroz do senhor' porque o marisco vem descascado, está tudo pronto como se fosse para um senhor, não é preciso descascar o camarão à mesa, os mexilhões já estão abertos. Está tudo pronto para comer", explicou o chefe de cozinha Antonio Benages.

Uma vez à mesa, basta comer sem sujar as mãos como faziam os antigos burgueses da cidade, e, segundo a tradição, com uma colher diretamente da panela.

No interior de Benicassim, vale a pena explorar o Parque Natural do Deserto de Las Palmas e caminhar pelas antigas ruínas de mosteiros e castelos.