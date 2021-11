A receita de arroz frito com rabo de boi de Alexander Smalls

O chefe de cozinha Alexander Smalls, autor de vários livros de receitas, é o curador do Alkebulan, restaurante de comida africana da Expo 2020 no Dubai.

O primeiro restaurante exclusivamente dedicado à diversidade da gastronomia do continente africano é a concretização de um sonho antigo de Smalls de dar a conhecer toda a riqueza da comida africana a nível mundial.

O arroz frito com rabo de boi é um dos pratos favoritos dos Smalls que não segue uma receita pré-determinada mas compõe uma versão ligeiramente diferente em função das sobras.

“É possível até substituir o rabo de boi por camarão ou qualquer outro tipo de proteína que tiver à mão”, afira Smalls, “mas é preciso manter o tipo de tempero porque é o tempero que incarna a personalide especial deste prato”.

Além de uma dose generosa de malagueta, o prato mistura ingredientes africanos e asiáticos, incluindo, couve, molho de soja e óleo de sésamo.

Durante a sua carreira de cantor de ópera, Smalls viajou pelo mundo e constatou que em muitas cidades não havia restaurantes de alto nível dedicados à gastronomia africana. De volta à casa em Nova Iorque, Smalls fundou o primeiro restaurante afro-asiático-americano da cidade. The Cecil é um dos mais conhecidos de uma longa lista o Minton’s, o Beulah, o Sweet Ophelia’s e o Shoebox Café.

Hoje, Smalls dedica-se à promoção do Alkebulan e à procura de investidores para ajudar a lançar estabelecimentos dedicados à culinária africana. Outro projeto do chefe africano é publicar as suas memórias culinárias. O seu último livro "Meals, Music and Muses: Recipes from My African American Kitchen" foi lançado em 2020.

É possível provar as iguarias africanas até 31 de março de 2022, na Expo 2020 Dubai. A alternativa é lançar-se na confeção do arroz frito rabo de boi com a receita especial de Alexander Smalls.

Ingredientes:

rabo de boi

3 chávenas de arroz preto e branco cozido

4 folhas de couve

2 chávenas de rebentos de soja

6 cebolinhos picados

4 malaguetas cortadas em fatias, reserva algumas fatias para enfeitar

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cinco especiarias chinesas em pó

½ colher de chá de sal

3½ colheres de sopa de molho de soja

½ colher de chá de vinagre de arroz

4 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de óleo de sésamo

4 ovos - 2 fervidos para decorar

Paprika fumada

Coentros

Preparação

1.Esfregue o rabo de boi com sal e as cinco especiarias.

2. Ponha no forno aquecido a 200 graus durante 3 horas até que a carne saia do osso e, em seguida, deixe arrefecer, desfie e reserve.

3. Misture os ovos com ½ colher de sopa de molho de soja e vinagre de arroz e coloque na frigideira com 1 colher de sopa de óleo. Cozinhe bem. Corte em pedaços e reserve.

4. Adicione o restante azeite, cebolinho e pimenta na frigideira. Refogue durante 2 minutos.

5. Adicione o alho e refogue durante 30 segundos.

6. Adicione os restantes vegetais e refogue durante 5 minutos.

7. Adicione a carne desfiada, o arroz e o óleo de sésamo e 3 colheres de sopa de molho de soja e salteie até o arroz ficar um pouco crocante.

8. Sirva com coentros picados.