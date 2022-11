Uma caminhada fantástica pelo trilho de Griz

A aldeia de Khinalig, no Azerbaijão, fica no topo de uma montanha, 2350 metros acima do nível do mar. Estamos nas montanhas do Grande Cáucaso. Esta aldeia isolada merece uma visita antes de iniciarmos a nossa caminhada. Khinalig está rodeada por alguns dos picos mais altos do Azerbaijão, até aos 4400 metros. Penhascos robustos de calcário e granito cortaram a aldeia durante séculos. Ainda hoje, é difícil de alcançar.

Os habitantes locais, como Rahman Sarkarov, o guia que nos acompanhou, estão habituados a receber visitantes e a mostrar-lhes as redondezas: "A aldeia de Khinalig data de há 5000 anos. Hoje em dia vivem aqui cerca de 2.100 pessoas. Desde a antiguidade, os aldeões têm trabalhado principalmente na agricultura e na criação de ovinos", conta.

O isolamento de Khinalig tem preservado o modo de vida tradicional dos seus habitantes. As cerimónias são realizadas na sequência dos ritos transmitidos de geração em geração. Como um casamento em que tropeçámos.

Uma das características especiais de Khinalig são as suas velhas casas de pedra que se encontram compactadas em terraços.

"Khinalig está construída sobre uma colina. As casas são construídas de forma a serem a continuação umas das outras, onde o telhado de uma casa é a varanda da que está acima. É por isso que Khinalig se parece com uma fortaleza", diz Rahman.

Uma casa com 500 anos

Rahman levou-me a ver uma das casas mais antigas da aldeia. No caminho, cada passo ofereceu uma vista tão incrível que tivemos de parar em cada esquina.

Uma vez à porta, fui recebida por Mushtakh, de 80 anos. Ele partilha a sua casa com a família do filho e viveu aqui toda a sua vida.

"Lembro-me desta casa desde que nasci. Todos os meus antepassados viveram aqui. Penso que tem 500 anos de idade", conta.

Numa casa tradicional de Khinalig, o chão e as paredes são cobertos com tapetes. Cada família tem os seus próprios padrões. No passado, as raparigas aprendiam a fazer tapetes desde a infância para produzir artigos para o seu dote: "A minha irmã era tecedora de tapetes. A minha mãe ensinou-a. Temos uma história antiga. Dormimos e descansamos neste quarto", diz Mustakh.

Um trilho de cortar a respiração

Deixamos finalmente Khinalig para iniciar a nossa ascensão ao longo do trilho do Griz.

O Griz aparece-nos depois de uma caminhada de duas horas numa das partes mais deslumbrantemente cénicas do Azerbaijão.

"Subimos até aos 3000 metros e agora estamos nos 2000. Só há 200 pessoas a viver aqui. Têm a sua própria língua e a história da aldeia remonta a 4000 anos", conta Rahman.

Continuamos a nossa caminhada e deparamo-nos com o espetacular desfiladeiro de Griz, com uma profundidade de 400 metros.

A cascata do Griz situa-se no topo da montanha Ag Dagh e é também o fim da nossa caminhada.Esta é uma das jóias escondidas desta região e há muito mais a revelar sobre este país.