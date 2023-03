O que é e como se pode evitar a "fuga de turistas"?

Sarah Faith é gestora de conteúdos na empresa de viagens Responsible Travel.

Cerca de 600 milhões de turistas visitaram a Europa em 2022, e este ano está a preparar-se para ser o mais movimentado desde 2019.

Mas há um segredo que gira em torno dos visitantes que regressam aos pontos quentes da Europa: a fuga de turistas.

Se reservar férias com tudo incluído na Grécia, quanto do seu dinheiro irá parar aos bolsos da população local? Pouco.

De facto, para a maioria das férias com tudo incluído, 80% do dinheiro fica no estrangeiro - longe das comunidades locais - de acordo com a Organização Mundial de Turismo da ONU.

É a chamada fuga de turistas, e acontece quando uma empresa internacional fornece o seu hotel, voo, aluguer de automóveis e excursões, quando come comida importada, ou janta em restaurantes de cadeias internacionais.

É dinheiro que poderia ser utilizado pelas comunidades locais para restaurar a natureza, apoiar a subsistência local, proteger as tradições culturais ou manter infraestruturas vitais. E nos destinos que sofrem de turismo excessivo - lugares onde demasiados visitantes estão a corroer o próprio tecido da vida quotidiana - as fugas de turistas agravam o problema.

Mas o turismo não precisa de ter fugas nem de ser destrutivo. Eis cinco maneiras de aumentar o bem que as suas férias podem fazer este verão, colocar dinheiro nas mãos da população local, e tirar a pressão de destinos prontos a rebentar pelas costuras.

5. Ficar, fazer compras e comer localmente

Naturalmente, é impossível reduzir a zero as fugas turísticas. Mas há formas de maximizar o quanto o seu dinheiro de férias permanece local.

Uma forma simples de começar é dar prioridade aos alojamentos e restaurantes de propriedade local, evitar os anfitriões da Airbnb que compram faixas de casas para alugueres a curto prazo, e utilizar guias locais.

E pense também na proveniência da sua comida - será que ela provém de produtores locais?

Ajudar as comunidades a prosperar economicamente também beneficia as suas férias. Significa mais dinheiro para melhores instalações, praias mais limpas, transportes locais eficientes e um próspero cenário de restaurantes locais. Verá que a população local será provavelmente muito mais acolhedora para os turistas também.

4. Procurar alternativas aos hotspots turísticos

Desde 2017, Espanha tem enfrentado uma rebelião turística. e os residentes de Barcelona têm estado em pé de guerra anti-turística.

Slogans pré-pandémicos, dizendo aos turistas para irem para casa foram grafitados por toda a cidade, e manifestantes mascarados cortaram os pneus de um autocarro turístico.

Mallorca também está a afastar-se dos seus mercados turísticos tradicionais. Depois de considerar medidas para limitar a superlotação, a diretora de turismo da ilha, Lucia Escribano, fez observações pontuais no início deste mês, dizendo que "não estão interessados em ter... turistas do orçamento do Reino Unido", enquanto Lanzarote se declarou um "destino turístico saturado".

Mas este ano, Espanha vai receber mais visitantes internacionais do que recebia antes da pandemia.

A escolha de destinos alternativos retira a pressão dos sítios populares e espalha os benefícios do turismo em comunidades que, de outra forma, ficariam de fora.

Então, porque não considerar Girona ou Tarragona? Ou para um verdadeiro sabor da cultura catalã, dirija-se para o interior montanhoso da região, onde aldeias medievais pendem precipitadamente sobre as falésias do parque natural vulcânico Garrotxa.

Troque as multidões de cruzeiros que inundam a Croácia pela Riviera albanesa. Aqui pode explorar as florestas montanhosas do Parque Nacional de Llogara e fabulosas caminhadas com um cenário de um azul deslumbrante.

Ou, escolher uma ilha grega menos visitada (afinal são 6.000) sobre Mykonos ou Santorini. Experimente o Kynthos para um queijo e mel deliciosos, desfrute da vista do mar a partir de Amorgos, ou desfrute da grandeza de Syros, com as suas fachadas neoclássicas.

Se não tem a certeza se as suas férias podem estar a contribuir para um problema de "overtourism", consulte o mapa da Responsible Travell e procure qualquer notícia antes de reservar.

Prefira Girona em vez de Barcelona Canva

3. Experiências na comunidade

As empresas especializadas em turismo estão frequentemente enraizadas na cultura e paisagens locais. Podem ajudar a espalhar os impactos do turismo e assegurar que mais comunidades fora do caminho beneficiem do dinheiro que se gasta.

Então, porque não usar as suas férias para satisfazer o seu amor pelo caiaque, pelas caminhadas ou pela pintura?

As férias a pé em Espanha, por exemplo, são melhores fora de época quando está mais fresco, e levá-lo-ão a áreas menos visitadas como as montanhas dos Picos de Europa nas Astúrias ou a Serra de Grazalema no interior da Andaluzia.

Viagens centradas na alimentação defendem os produtores locais e os mercados de agricultores, enquanto as excursões pela vida selvagem seguem as pegadas dos animais, e não de outros turistas.

Visite os Cárpatos romenos de conto de fadas e encontrará algumas das maiores populações de lobos e ursos da Europa. Aqui, o número de turistas é uma fração dos que chegam à Áustria, Suíça ou outros destinos de montanha populares.

Viaje com um especialista local no inverno para ter a melhor oportunidade de ver a vida selvagem, com dinheiro da sua viagem investido em empresas locais, guias locais e iniciativas de conservação.

2. Mudar para viagens livres de voo

Os turistas em piloto automático pensam que voar é a forma mais barata e rápida de viajar - mas nem sempre é o caso.

Com os preços do combustível (e portanto dos voos) em alta, e a rede ferroviária europeia a crescer rapidamente, viajar de comboio faz mais sentido do que nunca.

Sem mencionar o impacto ambiental: voar de Londres para Paris emite 14 vezes mais quantidade de CO2 do que viajar de comboio.

Novas rotas ferroviárias - incluindo entre Viena e Paris, e Berlim e Bruxelas - estão a facilitar ainda mais as aventuras de viagens lentas.

França foi o primeiro país a anunciar a abolição de algumas rotas de voos domésticos de curta distância em favor de alternativas ferroviárias. A utilização dos comboio poderá tornar-se a norma.

Além de ser uma forma sociável, frequentemente cénica e confortável, viajar de comboio também limita os danos ambientais causados ao seu destino escolhido.

1. Acrescente um elemento de conservação às suas férias

As pessoas locais não são as únicas afetadas. A natureza também não beneficia. E, com a biodiversidade em crise, o turismo não pode simplesmente prejudicar a natureza, deve ajudar a restaurá-la também. E pode ser tão simples como doar para um projeto de conservação local no seu destino, inscrever-se numa recolha de lixo da comunidade local (organização global TrashHero organiza projetos de limpeza gratuitos através dos meios de comunicação social) ou optar por ser voluntário durante as suas férias.

Projetos de ciência - como o que monitoriza os golfinhos ao largo da costa italiana da Ligúria - contribuem de forma duradoura para a investigação de conservação em curso. Ao mesmo tempo, desfruta da viagem pelo Mediterrâneo e prova os deliciosos mariscos italianos.

Por isso, pense local este verão. Quando o dinheiro do turismo sai do destino que está a visitar, a natureza, as comunidades locais - e em última análise as suas férias - ficam mais pobres.