Águas cristalinas: Estes são alguns dos melhores locais para banhos fluviais na Europa

Por toda a Europa, há muitas praias fluviais que são limpas, acessíveis e seguras. Vale a pena notar que nem todos os rios são seguros para os banhistas. Assegure-se que evita locais com correntes fortes, águas profundas e perigosas, e siga os guias locais sobre as zonas onde é seguro saltar.

Os destinos desta lista são conhecidos pelos desportos aquáticos e alguns até têm nadadores-salvadores durante a época alta.

Para um mergulho no centro da cidade: Flussbad Oberer Letten em Zurique, Suíça

A qualidade da água na maior parte dos rios e lagos da Suíça é elevada, com o Departamento Federal do Ambiente (FOEV) a dizer que é assim em "praticamente todo o lado".

O rio Limmat's Oberer Letten é um dos poucos lugares onde se pode dar um mergulho em águas limpas no centro de uma cidade. É um local de encontro popular para os habitantes locais e tem um canal de 400 metros de comprimento com uma plataforma de mergulho de 2 metros de altura.

A apenas um passo da Estação Principal de Zurique, a piscina de betão construída em 1952 tem entrada livre. Este complexo tem também um terraço ao sol onde se pode deitar com um livro. Se sentir fome depois de um mergulho, há um restaurante e um bar nas proximidades.

Rio Limmat, em Zurique, Suíça Michael Buholzer/Keystone via AP

Para águas claras turquesa: Voidomatis, Grécia

O rio Voidomatis, na Grécia, é um dos mais limpos da Europa. Esta via navegável com 15 quilómetros de comprimento faz parte do Parque Nacional Vikos-Aoös desde 1973 e não enfrenta quaisquer desafios ambientais.

O seu nome significa "o olho do boi" e foi escolhido pelo facto destes animais terem olhos azuis claros como as águas do rio. Isto torna o Voidomatis ótimo para nadar, mas atenção com a temperatura da água. Apesar da Grécia ser um país relativamente quente, a temperatura do rio é de cerca de 4 graus celsius em todas as estações do ano.

Para uma piscina natural infinita: Praia Fluvial de Loriga, Portugal

No interior do Parque Natural da Serra da Estrela, no norte de Portugal, encontra-se o vale de Loriga. A via fluvial que o atravessa é alimentada por nascentes nas montanhas e rodeada por uma área de beleza natural excecional.

A temperatura da água depende da estação do ano, por isso, prepare-se para um mergulho com frio.

Durante o verão, encontrará salva-vidas e um café, nesta praia fluvial com bandeira azul.

Para águas quentes de verão: O rio Kopla na fronteira da Eslovénia e da Croácia

A Eslovénia tem 48 zonas balneares oficiais onde a qualidade da água é regularmente medida.

A sudeste, na fronteira com a Croácia, encontra-se o rio Kopla - um dos mais quentes do país. Durante os meses de verão, as temperaturas nos seus cursos de água mais baixos podem atingir os 30°C.

Perto da sua nascente, as águas são mais altas, mais ásperas e menos adequadas para a natação, mas oferecem uma grande oportunidade para a prática de rafting.

Para o Grand Canyon da Europa: Pont d'Arc no Ardèche, França

Este trecho sinuoso do rio e as formações rochosas circundantes são frequentemente referidas como o Grand Canyon da Europa.

A própria Pont d'Arc é uma enorme ponte de rocha natural de 30 metros de altura, que foi moldada pela via navegável. Por baixo da pitoresca formação rochosa encontram-se praias arenosas que são mais populares entre os caiaques, enquanto as falésias atraem alpinistas em rocha.

Para a água mais limpa da Europa: O rio Lobau, Áustria

A Áustria tem a água balnear mais limpa da Europa, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente. Quase 98% das suas zonas balneares - onde as pessoas nadam regularmente - receberam uma classificação "excelente" no ano passado.

Apesar de haver muitos lagos azuis claros por onde escolher, a Áustria também tem rios perfeitos para a natação selvagem. A leste de Viena, o rio Lobau corre através do Parque Nacional Donau-Auen.

Grande parte da área, juntamente com a sua vida selvagem e plantas, está protegida, mas há pontos específicos que são aprovados para banhos. Dentro do Parque Nacional e nas águas do Lobau Superior, é permitido nadar no Dechantlacke, Panozzalacke, nas piscinas do canal Danube-Oder II + III, e no Stadler Ford.

Pegue num mapa dos serviços turísticos locais para ter a certeza de não cair em quaisquer restrições e desfrutar de algumas das águas mais limpas de toda a Europa.