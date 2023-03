Os países europeus onde é mais fácil estabelecer-se como expatriado

A mudança para o estrangeiro tornou-se ainda mais fácil depois da pandemia, graças ao aumento do trabalho à distância. Muitos países europeus introduziram vistos para nómadas digitais, para ajudar os expatriados com requisitos de residência e impostos.

Mas a mudança para outro país ainda apresenta muitos desafios. Um dos passos mais importantes é encontrar um local que se adapte ao seu estilo de vida e necessidades.

A InterNations - uma comunidade global para pessoas que vivem e trabalham no estrangeiro - realiza inquéritos aos expatriados. Estes estudos podem ajudar os expatriados a compreender o que esperar de diferentes países.

Utilizando dados do inquérito Expat Insider 2022, a InterNations compilou uma classificação dos melhores e piores destinos para começar a viver como expatriado.

Quais são os países europeus mais fáceis para os expatriados?

O relatório analisou 52 destinos de expatriados em todo o mundo e classificou-os de acordo com a qualidade de vida.

O Índice Expat Essentials revela os locais que tornam a vida no estrangeiro mais fácil e os que tornam a vida mais desafiante para os residentes estrangeiros.

O índice incluiu dados sobre burocracia, vida digital e habitação.

Os três principais destinos - Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Singapura - colocam questões burocráticas mínimas. Por outro lado, nos países na base do ranking, os expatriados lutam com questões como a língua local e a falta de digitalização.

A Estónia é o melhor país europeu para os expatriados se instalarem

A Estónia aparece em quarto lugar no ranking da InterNations, o que a torna o país europeu de topo.

Os expatriados dizem que acham fácil a adaptação a este país da Europa Oriental, graças à facilidade de administração e burocracia. Têm poucas dificuldades com as autoridades locais e a Estónia ocupa o primeiro lugar entre todos os 52 destinos para a disponibilidade de serviços governamentais em linha.

Os participantes do inquérito também apreciam as opções de pagamento sem numerário da Estónia e a facilidade de instalar Internet de alta velocidade em casa.

No entanto, o país cai na classificação de língua e habitação, com 61% a descrever a língua como difícil de aprender.

Malta frustra os expatriados com infraestruturas e administração digital deficientes

Nenhum outro país europeu para além da Estónia se encontra entre os dez primeiros da lista. No entanto, várias nações europeias ocupam os últimos dez lugares.

Os expatriados em Malta lutam com a burocracia, sendo o país o último em todo o mundo no que diz respeito a esta matéria.

Quase três em cada cinco expatriados têm dificuldade em lidar com as autoridades locais de Malta.

"Não gosto da burocracia; por exemplo, as dificuldades em obter uma carta de condução", diz um expatriado britânico. "Além disso, há uma burocracia sem fim para obter uma conta bancária!"

Numa nota positiva, quase dois terços dos expatriados acham fácil viver no país sem falar a língua local, uma vez que o inglês é muito utilizado.

Os expatriados franceses lutam com a língua e a administração

Um dos maiores desafios para os expatriados em França é a língua, de acordo com o inquérito da InterNations. Quase o dobro do número de pessoas que têm dificuldade em viver em França sem falar a língua local, em comparação com a média global.

"O francês é realmente difícil, mesmo depois de todos estes anos, e sem ele estás perdido", diz um expatriado grego.

Outros grandes desafios para os expatriados é a administração: mais de metade diz que não é fácil lidar com as autoridades locais e 32% têm dificuldade em abrir uma conta bancária.

Por outro lado, cerca de nove em cada dez expatriados avaliam positivamente as opções de pagamento sem dinheiro em França e o acesso aos serviços em linha.

Os expatriados em Itália odeiam a burocracia

Apesar de ser um destino popular para os expatriados, a Itália classifica-se como um dos piores países para viver no estrangeiro.

O país teve um desempenho particularmente mau na categoria da administração: mais de dois em cada três expatriados dizem que é difícil lidar com a burocracia local.

A Itália também ocupa a última posição da lista que avalia a facilidade de abrir uma conta bancária local e obter um visto.

Cerca de dois em cada cinco dos inquiridos estão descontentes com a disponibilidade de serviços administrativos online e outros 16% têm problemas com o acesso à Internet de alta velocidade em casa.

A Alemanha é o lugar mais difícil para se começar como expatriado

A Alemanha ocupa os 10 últimos lugares em três subcategorias: habitação, vida digital e língua.

Os expatriados relatam que a habitação é difícil de pagar e de encontrar. "Pode levar até três meses para encontrar até mesmo um alojamento temporário", diz um expatriado da Polónia.

No que diz respeito à língua, 46% dizem que é difícil viver na Alemanha sem falar a língua local.

A falta de digitalização é outra questão importante e 24% dos expatriados têm dificuldade em obter acesso à Internet de alta velocidade em casa, enquanto 27% ficam frustrados com a falta de opções de pagamento sem dinheiro.

Embora o país esteja um pouco melhor na categoria da administração, 52% dos inquiridos ainda têm dificuldade em lidar com as autoridades locais.