O Holiday Money Report é um relatório feito com base nos gostos dos britânicos e naquilo que eles procuram quando partem de férias. Ainda assim, e com a procura de destinos de férias no estrangeiro, em 2023, perto de atingir níveis pré-pandémicos (de acordo com operadores turísticos e agentes de viagens) vale a pena sonhar e quem sabe partir dentro da Europa.

Aqui estão os três lugares na Europa para umas férias baratas, bem como o país europeu que se classifica como o destino mais caro do mundo.

Quais são os destinos de férias mais baratos da Europa em 2023?

Para encontrar os destinos mais baratos do mundo para 2023, o relatório comparou os custos de oito itens turísticos básicos, incluindo café, cerveja, protetor solar e uma refeição de três pratos.

O Holiday Money Report comparou os preços de comida e bebidas em diferentes destinos turísticos no mundo Canva

Marmara, na Turquia, é o destino de férias mais barato da Europa para 2023

Marmara, uma estância balnear de água de cobalto e marinas reluzentes, classifica-se como o destino de férias mais barato da Europa, de acordo com o inquérito.

O hotspot costeiro ocupou o primeiro lugar dos destinos mais baratos no mundo, no ano passado, mas desceu para o segundo lugar em 2023, apesar de a lira turca estar mais barata.

Como muitos lugares, os preços mais do que duplicaram desde o ano passado devido à inflação e a um aumento de 55% do salário mínimo pago em bares e restaurantes.

Dito isto, é possível obter um café por 1,65 €, uma garrafa de cerveja por pouco menos de 3,40 e uma refeição de três pratos para duas pessoas incluindo vinho da casa por cerca de 45,60 €.

O Algarve tem o café e o vinho mais baratos

Se gosta de bebidas de pechincha, o Algarve oferece a melhor relação qualidade-preço.

Classificado como o destino mais barato da Zona Euro no relatório sobre gastos com as férias, embora os preços tenham subido em um terço desde o ano passado.

No entanto, a costa de formações rochosas e casas caiadas de branco ostenta o café mais barato (uma média de 0,92 €) e o vinho (2,06 €) de todos os destinos em todo o mundo.

Sunny Beach, na Bulgária, é melhor para refeições baratas

A Sunny Beach, na Bulgária, oferece aos viajantes uma excelente relação qualidade/preço. Canva

Na Sunny Beach da Bulgária, na orla do Mar Negro, comer e beber é também agradavelmente acessível.

Uma chávena de café no resort costeiro custa apenas 1,09 € enquanto uma garrafa de cerveja custa 2,18 €.

Sunny Beach é o lugar mais barato da Europa para uma refeição de três pratos para dois, com vinho, a pouco mais 41 €. É uma boa notícia para os viajantes que procuram provar os frutos do mar locais.

Não se esqueça de terminar o seu jantar com um shot de rakia, uma aguardente búlgara feita de fruta fermentada.

Reykjavik, na Islândia, é o destino de férias mais caro em 2023.

Reykjavik, na Islândia, é o destino mais caro da Europa Canva

No fundo da tabela mundial dos destinos mais baratos está Reykjavik, na Islândia.

A capital, da surpreendente arquitetura moderna e das piscinas geotérmicas é um dos locais mais caros para comer e beber na Europa.

Reykjavik tem uma produção de cerveja artesanal florescente e uma vibrante vida noturna, mas as noites fora podem pesar muito na carteira - uma simples garrafa de cerveja ou um copo de vinho custam mais de 10 €.

Se estiver a pensar em comer fora, prepare-se para uma conta de mais de 150 €, para uma refeição de três pratos, para duas pessoas, com vinho da casa.