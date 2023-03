O Chat GPT, ferramenta de ponta de Inteligência Artificial, parece prestes a revolucionar os trabalhos que fazemos e a maneira como trabalhamos.

Mas e quando se trata de coisas divertidas?

Ouvimos dizer que o bot pode ajudar em tudo, desde a criação de uma playlist até ao planeamento de viagens. Por isso, decidimos colocá-lo à prova.

A Euronews Travel pediu ao Chat GPT para planear uma viagem de duas semanas pela Europa, sem poupar nas despesas.

As férias dos nossos sonhos planeadas por um bot

Caso ainda não tenha ouvido falar, o Chat GPT é um chatbot popular desenvolvido pela Open AI. Os utilizadores fazem perguntas e ele usa uma grande quantidade de dados para dar uma resposta única e altamente personalizada. Embora não “pense” como um humano, é a coisa mais próxima que já foi desenvolvida.

Eis a nossa conversa com o bot:

Euronews Travel: “Olá Chat GPT. Poderia, por favor, planear umas férias de sonho na Europa para mim? Tenho dinheiro ilimitado e a viagem deve durar duas semanas. Não me importa onde vou ou o que faço. Depende totalmente de si!”

Chat GPT: “Olá! Terei todo o gosto em ajudar a planear as suas férias de sonho na Europa. Com dinheiro ilimitado e duas semanas para viajar, as possibilidades são infinitas. Aqui está uma sugestão de itinerário:

“Dia 1-3: Paris, França

Comece a sua viagem na cidade do amor. Visite a Torre Eiffel, o Louvre, Notre Dame e Montmartre. Desfrute de um pouco de vinho e queijo num café local ou faça um cruzeiro no rio Sena.”

Embora o CHAT-GPT possa ser um romântico, talvez não esteja atento às notícias. Paris tem sido palco de violentas manifestações por causa da decisão do Governo de aumentar a idade de reforma.

Além disso, a capital francesa é frequentemente classificada como um dos destinos turísticos mais sobrestimados do mundo, embora outras cidades estejam a subir na__infeliz__classificação.

Chat GPT: “Dia 4-6: Roma, Itália

Em seguida, vá para a cidade eterna. Explore as antigas ruínas do Coliseu e do Fórum Romano e passeie pelas ruas de Trastevere. Não se esqueça de experimentar o gelato e a pizza enquanto lá estiver!”

“Chat GPT: “Dia 7-9: Barcelona, Espanha

De Roma, viaje para a animada cidade de Barcelona. Visite a famosa Sagrada Família, passeie pelas Ramblas e saboreie algumas tapas e sangria num bar local. Faça uma viagem de um dia a Montserrat onde terá vistas deslumbrantes.”

O Chat GPT tem sido criticado por muitas coisas, desde inventar coisas até produzir respostas que discriminam género, raça e grupos minoritários. Mas, se prestar atenção às suas escolhas, parece que poderíamos acrescentar outra a esta lista: é terrivelmente genérico. Uma razão para isto é que ele gera respostas com base no material escrito existente. Isto significa que frequentemente peca por falta de originalidade e por ser francamente chato.

Chat GPT: “Dia 10-12: Amesterdão, Países Baixos

Continue a sua viagem para os Países Baixos e explore os encantadores canais de Amesterdão. Visite o Museu Van Gogh, a Casa de Anne Frank e o Rijksmuseum. Alugue uma bicicleta e explore a cidade como um local.”

Assegure-se que o Chat GPT sabe mais sobre você e o seu conceito de férias de sonho. Amesterdão é conhecida como um destino de drogas e libertinagem, embora a cidade tenha recentemente tentado limpar a sua imagem, com uma campanha "Stay Away" para afastar os turistas britânicos, que muitos consideram desagradáveis.

Chat GPT: “Dia 13-14: Santorini, Grécia

Termine a sua viagem com uma estadia relaxante na bela ilha de Santorini. Aprecie o pôr-do-sol deslumbrante, nade nas águas azuis cristalinas e faça um passeio de barco pela ilha. Esta será a maneira perfeita de terminar a sua aventura europeia.”

Santorini é conhecida por estar cheia de casais e recém-casados. Talvez não seja o melhor lugar para viajar sozinho.

O Chat GPT acrescentou: "Este itinerário é apenas uma sugestão e pode ajustá-lo ao seu gosto. Com dinheiro ilimitado, pode fazer um upgrade dos alojamentos, reservar passeios privados e adicionar destinos ao seu itinerário.

Desfrute das suas férias de sonho!"

O Chat GPT criou um itinerário de sonho?

A IA criou uma viagem algo sensata, sabendo tão pouco sobre nós e o que queríamos.

Embora sejam escolhas óbvias, visitar essas três capitais e dois destinos turísticos importantes marcaria alguns pontos, sobretudo se não conhecer a Europa.

Curiosamente, a meio da resposta, houve uma falha de rede e tivemos que reenviar a nossa pergunta para a IA. A resposta que deu da segunda vez foi completamente diferente.

Mas o que faltou?

Em primeiro lugar, parece que o bot não está muito atento à crise climática. Optou por uma viagem com muito carbono, deixando de levar em conta opções de viagem sem voos. Para ser justos, dissemos que tínhamos dinheiro ilimitado, mas mesmo os ricos deveriam aproveitar as maravilhas de uma viagem lenta.

O Chat GPT também foi muito, muito genérico. Esses lugares são um bom ponto de partida, mas viajantes experientes gostariam de ver mais lugares desconhecidos.

Mas como o Chat GPT dá uma resposta diferente cada vez que se pergunta, nunca se sabe que férias ele pode planear para você.