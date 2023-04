Espanha lidera a revolução ferroviária da alta velocidade na Europa

De Callum Tennant

A Espanha está rapidamente a ultrapassar os seus vizinhos europeus no caminho de ferro de alta velocidade.

Desde 2021, os Estados-membros da UE têm sido obrigados a abrir os seus mercados ferroviários a concorrentes estrangeiros - uma reforma que a Espanha tem abraçado de todo o coração.

Num curto espaço de tempo, o país triplicou os seus operadores de alta velocidade, levando a uma maior concorrência, maior disponibilidade de comboios e preços mais baixos para os viajantes.

O que pode o resto da Europa aprender com a transformação ferroviária radical da Espanha e porque é que alguns países estão a ficar para trás?

O que está por trás da revolução ferroviária da Europa?

Quando a chamada vergonha dos aviões surgiu em 2018, o objetivo era fazer com que as pessoas se sentissem suficientemente culpadas para mudar os seus hábitos de viagem, destacando as enormes emissões que geramos quando voamos.

As viagens aéreas representam atualmente 2,5% das emissões globais de carbono, um valor que se prevê que venha a crescer nas próximas décadas.

Mas uma mudança de atitudes tão rápida deixou muitos turistas a perguntarem-se como podem, de forma realista, substituir as viagens aéreas de baixo custo, especialmente se tiverem apenas alguns dias para se ausentarem.

Viajar de comboio de alta velocidade é, em muitos casos, a alternativa natural ao voo de pequeno curso. À medida que os países lutam para atingir as metas de carbono zero, apoiam mais esta tendência.

A França fez manchetes no ano passado quando proibiu os voos entre cidades que estão ligadas por uma viagem de comboio de menos de 2,5 horas. Muitos governos apressaram-se a introduzir passes ferroviários baratos, tais como o novo passe de 49 euros da Alemanha.

À medida que mais pessoas procuram mudar para os caminhos de ferro na Europa, a UE vai legislando para ajudar a impulsionar a concorrência, dando aos viajantes mais opções e muitas vezes preços mais baixos.

A Espanha é um dos países que mais entusiasticamente abraçou as novas regras da UE, e os resultados têm sido enormes.

Até 2021, a Renfe espanhola era a única escolha para as pessoas que procuravam viajar de comboio de alta velocidade dentro do país. Mas, se quisesse voar, podia escolher entre Iberia, Vueling, Air Europa ou Air Nostrum.

No entanto, a chegada de Ouigo España marcou o início de um abanão ferroviário em Espanha e mais tarde tornou-se o primeiro país da UE a ter três empresas diferentes a competir numa linha de alta velocidade.

A Ouigo España, uma filial da companhia estatal francesa SNCF, opera agora serviços ferroviários de alta velocidade em Espanha, que competem com a pública, Renfe. No início, a Ouigo España só competiu na linha Madrid-Barcelona, mas em 2022 também começou a funcionar na linha Madrid-Valencia.

Em resposta a esta concorrência crescente, a Renfe lançou a sua própria marca Renfe Avlo, que explora serviços de baixo custo utilizando comboios Renfe repintados e modificados. Esta marca continua a expandir-se com novos serviços para Sevilha, que deverão começar em junho deste ano.

No final de 2022, à Renfe e Ouigo España juntou-se a um terceiro concorrente, a iryo. A marca, que é parcialmente detida pela empresa ferroviária italiana Trenitalia e pela espanhola Air Nostrum, entrou no mercado oferecendo tarifas a partir de 18 euros.

Embora a CEO da Iryo, Simone Gorini, sublinhe que a marca não é um operador de baixo custo, o aumento da concorrência reduziu os preços globais. Em apenas dois anos, os viajantes em Espanha passaram de ter uma empresa ferroviária para três operadores e quatro marcas distintas.

"A concorrência reduziu os preços e fez com que os comboios de alta velocidade perdessem a sua natureza elitista", diz a ministra dos Transportes de Espanha, Raquel Sanchez. Isto aumentou a "rentabilidade social dos investimentos" e garantiu "o direito à mobilidade para todos os cidadãos", acrescenta ela.

Mais operadores significaram também mais comboios a circular. A ministra dos Transportes afirma que isto deveria eventualmente duplicar os serviços de alta velocidade nas linhas Madrid-Barcelona, Madrid-Levante e Madrid-Sul.

Os efeitos de preços mais baixos e mais concorrência têm sido um impulso. Apesar do impacto da pandemia, 310.000 passageiros viajaram de comboio entre Madrid e Barcelona em agosto passado, contra 265.000 em agosto de 2019.

Comboios de alta velocidade e regionais na estação de Zaragoza-Delicias, em Espanha Canva

Porquê a súbita mudança nas operações ferroviárias de Espanha?

A dramática mudança no mercado ferroviário de alta velocidade em Espanha deve-se ao Quarto Pacote Ferroviário da UE. Desde 2021, esta legislação tem obrigado os países da UE a abrir os seus mercados ferroviários nacionais à concorrência - incluindo de outros estados.

A legislação também exige que os países da UE introduzam reformas estruturais e técnicas que tornem mais fácil a operação de comboios transfronteiriços.

Quem mais na Europa está a liderar o caminho-de-ferro?

A Espanha está a fazer manchetes pela sua rápida transformação, mas não é o único país europeu onde os viajantes podem desfrutar de caminhos-de-ferro competitivos e bilhetes mais baratos.

A Itália é o país onde a defesa da liberalização ferroviária da UE fez a maior diferença.

"A Itália é normalmente considerada um sucesso incrível", diz Mark Smith, especialista em caminhos-de-ferro e proprietário do website ferroviário The Man in Seat 61. "A competição entre a companhia ferroviária estatal Trenitalia e a privada Italo na principal linha de alta velocidade fez subir a qualidade e o número de passageiros, mas fez baixar os preços entre 20 e 25 por cento", explica Smith. "É para benefício de todos, exceto das companhias aéreas domésticas".

De facto, os números de 2019 da Comissão Europeia mostram que o número de passageiros ferroviários entre Roma e Milão quase quadruplicou numa década, de 1 milhão em 2008 para 3,6 milhões em 2018. Mais de dois terços das pessoas que viajam entre as duas cidades apanham agora o comboio, e a percentagem de voos nesta rota diminuiu substancialmente.

Em Itália, os comboios de alta velocidade têm tido tanto sucesso que contribuíram para a falência da companhia aérea de bandeira do país em 2021.

Que países da UE estão a ficar para trás nas viagens de comboio?

Embora as regras da UE signifiquem que todos os países membros devem implementar estas mudanças ferroviárias, nem todos os Estados têm sido tão acolhedores como a Itália e a Espanha.

"Varia enormemente em toda a Europa", diz Smith. "Alguns países parecem tê-lo realmente abraçado, como a Itália. Enquanto outros, como a França, fizeram o mínimo que podiam fazer e está a revelar-se bastante difícil entrar no mercado ferroviário francês dominado pela SNCF", explica Smith.

A Espanha, tendo aberto os seus mercados aos concorrentes estrangeiros, é especialmente crítica em relação aos países que parecem estar a arrastar os pés.

"O concurso que favorecemos aqui [Espanha] deve ser moeda corrente em toda a União [Europeia]", declarou a ministra dos Transportes de Espanha, Raquel Sánchez, em 2022, após o lançamento do serviço Madrid-Valencia pelo iryo. "Só posso descrever os obstáculos à liberalização ferroviária que vemos em certos países como injustificáveis".

Os países que não cumprem estão a ser ameaçados com ações legais por parte da Comissão Europeia. A Alemanha e a Polónia já receberam avisos sobre o não cumprimento de certas áreas das novas regras.

Mesmo os países que se abrem, como a Espanha, ainda enfrentam desafios.

"A entrada de novos operadores dependerá em grande medida de a Adif [empresa espanhola de gestão de infra-estruturas ferroviárias] impulsionar o mercado, baixando os custos de acesso à rede e proporcionando um quadro regulamentar claro que proporcione maior segurança jurídica", diz Gorini.

No entanto, mesmo quando os custos são baixos e os países estão abertos à concorrência, faltam comboios em segunda mão disponíveis para a entrada de novos operadores nos mercados.

Onde é que as operações ferroviárias estão a melhorar na Europa?

A boa notícia para os viajantes amigos do ambiente é que muitos países da UE estão a supervisionar um aumento significativo do número de operadores ferroviários. Isto significa que estão no horizonte aumentos na frequência dos serviços e uma queda subsequente nos preços.

Falando com Euronews Travel, um porta-voz da Comissão Europeia destacou a República Checa, a Suécia e a Áustria em particular como exemplos de onde os efeitos da liberalização dos caminhos-de-ferro estão a ser vistos.

A abertura dos caminhos de ferro e as melhorias na interoperabilidade estão também a ajudar a impulsionar o renascimento dos comboios noturnos transfronteiriços, tais como a rota do comboio-cama ressuscitado entre Praga e Frankfurt.

Há muito a esperar dos comboios europeus

Tais transformações de mercado vão tornar-se cada vez mais comuns. A França assumiu múltiplos compromissos, prometendo abrir rotas como a linha Paris-Lyon antes do final do ano.

À medida que mais países da UE vão abrindo os seus mercados, estão também a ser construídos novos caminhos-de-ferro.

Quando novas linhas como a Rail Baltica, um projeto gigantesco que visa ligar os Estados Bálticos à Polónia, forem lançadas, deverão colher imediatamente os benefícios de ter múltiplos operadores.

Em Portugal, a nova linha de alta velocidade Porto-Lisboa tem um investimento previsto de cerca de 4900 milhões de Euros até 2030.

Como os preços mais baixos atraem mais pessoas para viajar de comboio, o incentivo para melhorar as ligações ferroviárias apenas continuará a crescer. A revolução ferroviária da UE já deixou a estação e corre sobre carris.