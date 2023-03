Transportadoras ferroviárias Ouigo, Avlo e Lumo competem com as companhias aéreas low cost

Muitos viajantes com consciência ecológica sentem-se quase envergonhados por voar, mas mesmo assim têm dificuldades para resistir a voos muito baratos.

De acordo com um estudo de 2021 do grupo de consumidores do Reino Unido, Which?, os comboios emitem seis vezes menos emissões do que os aviões em rotas populares, mas são 49% mais caros.

Essa vantagem nos preços, sustentada por milhares de milhões de euros em subsídios do governo, mantém os aviões no céu.

Mas as coisas estão a mudar. Por toda a Europa, as empresas de transporte ferroviário de baixo custo estão a abrir novas rotas.

Por exemplo, o governo francês proibiu voos de curta distância em 2022, pelo que bilhetes de comboio a baixos preços ainda são mais necessários.

Que rotas europeias têm viagens de comboio a preços baixos?

É possível conseguir bilhetes de comboio baratos em quase todas as rotas europeias, seguindo algumas dicas simples. Se reservar com antecedência e fora da hora de ponta, poderá conseguir preços excecionais mesmo em comboios premium.

Os governos também estão a criar uma série de esquemas para incentivar as viagens ferroviárias. A Alemanha relançou, recentemente, um bilhete regional barato, enquanto a Espanha criou bilhetes grátis em várias rotas.

No início desta semana, a UE anunciou que vai distribuir 35.000 bilhetes de comboio gratuitos para jovens que queiram viajar pela Europa.

Mas também há um número crescente de empresas de transporte ferroviário que se "vendem" como "low cost".

A sua imagem assemelha-se, muitas vezes, à de companhias aéreas de baixo custo como a Wizz Air, com cores vivas, fontes em negrito e nomes apelativos com menos de três sílabas.

Como essas companhias aéreas, às vezes estas empresas ferroviárias têm limites de bagagem e taxas para extras, como pontos de carregamento para telemóveis e computadores portáteis.

Ouigo: a melhor companhia ferroviária "low cost" de França

Ouigo, a low cost da francesa SNCF, opera comboios de alta velocidade de baixo custo entre Paris e as principais cidades, incluindo Lyon, Avignon, Aix, Marselha, Cannes, Nice, Nimes, Montpellier, Bordéus, Toulouse, Rennes, Angers, Nantes e Estrasburgo.

Quanto custam os bilhetes da Ouigo?

As tarifas começam em apenas € 10 se reservadas com antecedência, mas podem ser muito mais caras se compradas apenas no dia da viagem.

De acordo com o Skyscanner, um voo entre Paris e Lyon em março custará em média € 65. Um voo entre Paris e Marselha custará € 39. A Ouigo oferece tarifas mais baratas em ambas as rotas, a partir de € 10.

A Ouigo cobra uma taxa extra pela bagagem?

Tal como as companhias aéreas low cost, a Ouigo cobra por extras opcionais, incluindo € 2 a mais por um lugar com tomada elétrica. A bagagem é estritamente limitada a uma peça de 36 x 27 x 15 cm no máximo e outra de 55 x 35 x 25 cm no máximo, incluindo alças e rodas. Não há restrições de peso.

Comboios baratos em Espanha: Avlo para opções 'básicas' mas de baixo custo

A Avlo é a subsidiária low cost da transportadora ferroviária espanhola Renfe. Operam serviços de alta velocidade que viajam a 300 km/h entre Madrid, Zaragoza e Barcelona. Os bilhetes para estes serviços custam a partir de 7€, ou 5€ para menores de 14 anos. Existe apenas uma classe - a tarifa básica.

Isto é significativamente mais barato do que voar. Os voos custam, em média, cerca de € 30 a € 60 para uma viagem entre as duas maiores cidades de Espanha.

A Avlo cobra extra pela bagagem?

Os passageiros da Avlo têm direito a uma bagagem de mão, com dimensões máximas de 36x27x25 cm, sem limite de peso, e uma mala de cabine, com as dimensões máximas: 55x35x25 cm. Podem comprar bagagem adicional por € 10 no check-out ou € 15 na estação.

Comboios baratos em Itália com a Italo

Em Itália, os comboios Italo são operados por uma empresa privada que compete com o operador ferroviário nacional, oferecendo viagem muito mais baratas.

As passagens de Florença a Roma e de Milão a Veneza custam a partir de € 10,90. Em média, um voo para março para estas opções custará cerca de € 45.

Os bilhetes de Milão para Roma e de Roma para Veneza custam € 19,90. Em comparação, em março, o voo custará em média cerca de € 20 a € 30.

A Italo cobra extra pela bagagem?

O preço do bilhete inclui bagagem e não há limite para o número e tamanho das bagagens que os passageiros podem levar no comboio.

Comboio entre Londres e Edimburgo com a Lumo

A Lumo encoraja os viajantes a “curar a vergonha de voar” optando por uma viagem de comboio. “Uma ótima viagem não deve custar muito”, declara o site.

A empresa oferece uma linha totalmente elétrica da costa leste de Londres para Edimburgo. As tarifas começam em £ 37 (€ 42). Em comparação, um voo custará, em média, entre € 35 e € 70.

A Lumo cobra extra pela bagagem?

Todos os clientes podem levar a bordo no máximo uma mala pequena e uma mala. A mala pequena deve caber no compartimento superior, enquanto a mala grande não pode ultrapassar as seguintes medidas: 63 x 41 x 27cm.