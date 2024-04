Aeroporto de Dublin poderá quebrar tradição de 76 anos de bênção de aviões

De Euronews Travel

Novas regras de segurança poderão obrigar a quebrar tradição do dia de Natal.

PUBLICIDADE

Todos os dias de Natal, desde há 76 anos, um padre leva um cálice de água benta para a tranquila pista do aeroporto de Dublin e abençoa os aviões.

Mas essa tradição está a ser posta em causa, devido aos novos protocolos de segurança no movimentado aeroporto internacional.

"Devido às recentes alterações aos protocolos de segurança, o acesso à pista está agora restringido apenas às operações do aeroporto", disse à Euronews Travel um porta-voz da DAA, a entidade que gere o aeroporto.

"Por esta razão, as atividades não operacionais já não podem ser facilitadas. Estamos atualmente a trabalhar numa nova abordagem para facilitar a tradicional bênção de Natal dos aviões no Aeroporto de Dublin".

O aeroporto esclareceu a situação no X (antigo Twitter), depois de ter sido noticiado que a alteração se devia ao facto de um ativista secular ter solicitado a realização de uma bênção não religiosa.

No entanto, o ativista - John Hamill, antigo funcionário do grupo de defesa Atheist Ireland - parece não ter aceite essa explicação.

"Isto já acontecia há 75 anos, mas, a propósito de nada, aperceberam-se de que era um risco para a segurança, coincidentemente apenas duas semanas depois de outra pessoa ter pedido para se juntar aos padres", escreveu no X.

Como começou a tradição da bênção dos aviões em Dublin?

A cerimónia católica de bênção dos aviões do aeroporto de Dublin remonta ao verão de 1947. Inicialmente, envolvia apenas os aviões da companhia aérea Aer Lingus, que têm o nome de santos cristãos da Irlanda.

Nessa altura, os céus de Dublin eram consideravelmente mais calmos. Com o aumento do tráfego, o evento foi transferido em 1967 para o dia de Natal, o único dia do ano em que o aeroporto encerra.

No ano passado, 32 milhões de pessoas passaram pelos terminais do aeroporto de Dublin. Mas, no dia 25 de dezembro, ficou apenas uma pequena parte do pessoal - entre eles, o capelão do aeroporto, Padre Desmond "Des" Doyle.

Os aviões da companhia aérea económica Ryanairestão agora também incluídos na cerimónia. Mas há demasiadas aeronaves na pista para que cada avião possa receber atenção individual.

Em vez disso, disse o porta-voz da DAA, Graeme McQueen, aos meios de comunicação social no ano passado, o padre efetua uma bênção geral a partir do aeródromo. "Atualmente, a bênção anual é ecuménica e abrange a frota em geral", disse McQueen à CNN.

O Aeroporto de Dublin está atualmente a avaliar a forma como a cerimónia poderá realizar-se em 2024, à luz dos novos protocolos impostos pelo seu regulador, a Autoridade Irlandesa da Aviação (IAA).

A IAA foi contactada para comentar as alterações de segurança.

De que outra forma é que os aeroportos dão espaço à religião?

O padre Doyle é o capelão residente na igreja do aeroporto, situada entre os dois terminais. Como a maioria dos aeroportos, Dublin também tem uma sala de oração para as diferentes religiões.

Estas salas, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, são espaços importantes para a oração e a meditação, quando as pessoas embarcam em viagens ou rezam pelos seus entes queridos.

Muitas companhias aéreas também atendem às necessidades religiosas dos seus passageiros. Em particular, algumas grandes companhias aéreas do Médio Oriente - a Saudi, por exemplo - têm áreas dedicadas para os seus passageiros muçulmanos rezarem a bordo.

Outras, como a Qatar Airways, informam os passageiros sobre a direção de Meca através dos seus ecrãs, ajudando-os a rezar. E recitam uma oração (exibida em todos os ecrãs) antes da partida.

PUBLICIDADE

Quanto à bênção dos aviões, a tradição remonta a 1920, pouco depois do primeiro voo transatlântico sem escalas.

A Congregação dos Ritos Sagrados do Vaticano aprovou a bênção de um avião que "liga a aviação a diferentes verdades espirituais", explica o site de notícias católico Aleteia.

Em três partes, a bênção reza para que o avião "fomente nas almas de todos os fiéis que nele viajam o desejo das coisas do alto"; apela à proteção da Virgem Maria; e pede que um anjo da guarda "acompanhe" o avião em segurança.