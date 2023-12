Para tornar a sua viagem um pouco mais relaxante, pense em evitar os seguintes aeroportos.

PUBLICIDADE

2023 tem sido um ano difícil para as viagens aéreas, com o setor da aviação a ser afetado por greves, falhas nos sistemas e condições meteorológicas adversas.

Muitos passageiros poderão, por isso, estar a pensar nas viagens de férias - a época mais movimentada do ano - com apreensão.

Embora muitos dos fatores que tornam as viagens de avião difíceis estejam fora do controlo dos passageiros, uma coisa que se pode escolher é o aeroporto.

Para tornar a sua viagem um pouco mais relaxante, pense em evitar os seguintes aeroportos, que foram classificados como os mais stressantes do mundo.

Qual é o aeroporto mais stressante do mundo?

Um estudo realizado pelo sítio Web de aconselhamento sobre vistos VisaGuide.World classificou os aeroportos mais stressantes do mundo em dezembro de 2023.

O inquérito inquiriu 1642 passageiros aéreos de 53 nacionalidades diferentes que efetuaram pelo menos duas viagens aéreas internacionais em 2023.

Foi-lhes perguntado quais os aspetos das viagens aéreas que mais os stressaram. Estes aspetos foram o elevado número de passageiros, os grandes aeroportos, muitas vezes difíceis de frequentar devido à sua dimensão, os aeroportos apinhados, a frequência dos atrasos dos voos e a distância do centro da cidade.

Com base nestas preocupações, a VisaGuide.World estabeleceu uma classificação dos aeroportos utilizando cinco fatores: número total de passageiros, dimensão do aeroporto em metros quadrados, densidade de passageiros por metro quadrado, percentagem de atrasos anuais e distância do centro da cidade em quilómetros.

Londres Gatwick é o aeroporto mais stressante do mundo

Londres Gatwick, o segundo maior aeroporto do Reino Unido, foi considerado o aeroporto mais stressante do mundo para viajar.

Embora o número de passageiros que utilizam Gatwick esteja abaixo da média em comparação com outros aeroportos, tem uma das pontuações mais elevadas em termos de densidade de passageiros.

A sua percentagem de atrasos anuais é a segunda mais elevada entre os dez primeiros e a distância do centro da cidade - 43 quilómetros - é a mais elevada.

Metade dos dez aeroportos mais stressantes do mundo situam-se na Europa

O aeroporto de Istambul, na Turquia, surge em segundo lugar. É o mais movimentado da Europa, com 64 289 107 passageiros registados em 2022, o que faz dele o sétimo aeroporto mais movimentado do mundo.

Os viajantes afirmam que muitas vezes enfrentam dificuldades para se deslocarem no aeroporto devido à sua enorme dimensão - mais de 76 milhões de metros quadrados.

O aeroporto de Munique, na Alemanha, ficou em terceiro lugar. Registou menos de metade do número de passageiros de Istambul no mesmo ano - 31 642 738 passageiros. Mas a dimensão do aeroporto de Munique é cinco vezes inferior à do aeroporto de Istambul.

O Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, está em quarto lugar e a quinta posição é ocupada por outro aeroporto central britânico, o Aeroporto de Heathrow.

Heathrow é o segundo aeroporto mais movimentado da Europa, com 61.614.508 passageiros, e é ainda mais pequeno do que o aeroporto de Munique.

O sexto lugar é ocupado pelo Aeroporto Internacional de Los Angeles, seguido do Aeroporto Internacional de Roma-Fiumicino, do Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth, do Aeroporto Internacional John F. Kennedy e do Aeroporto Internacional de O'Hare.