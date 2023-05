De Euronews Travel

Alemanha e Hungria acabam de lançar novos passes de transporte público que permitem usar quase todos os serviços de autocarros e comboios sem a necessidade de comprar bilhetes separados.

A Alemanha acaba de lançar um novo passe de transporte público de € 49, válido em comboios, autocarros e metro em todo o país.

O ministro dos Transportes, Volker Wissing, disse que era “a maior reforma do transporte público na história alemã”.

Lançado na segunda-feira, 1 de maio, as empresas de transporte público afirmam que mais de 3 milhões de pessoas já compraram o novo Bilhete da Alemanha. A procura foi tão alta que o site da empresa ferroviária estatal Deutsche Bahn caiu quando milhares de pessoas tentaram conseguir o passe.

No mesmo dia, a Hungria também introduziu dois tipos de novos bilhetes que permitem viagens ilimitadas em todo o país. O primeiro-ministro Viktor Orban anunciou a novidade no seu discurso sobre o Estado da Nação em fevereiro e as mudanças foram introduzidas em 1 de maio.

Então, como funcionam esses bilhetes nacionais e para onde se pode viajar com eles? Aqui está tudo o que precisa de saber sobre os mais novos passes de transporte público da Europa.

Como funciona o "bilhete alemão"?

O Deutschlandticket ou 'Germany Ticket' oferece viagens ilimitadas em quase todos os transportes públicos do país por um preço fixo todos os meses.

Com base no popular esquema de € 9 por mês, que estava disponível por três meses no verão passado, inclui todos os autocarros urbanos, metro e eléctricos em municípios de toda a Alemanha.

O passe de viagem também é válido em transportes de curta e média distância, incluindo comboios, mas não pode ser usado em comboios de longa distância operados pela DB Fernverkehr AG (incluindo RE) ou outros fornecedores, como FlixTrain (IC, EC, ICE).

Quanto custa o Deutschlandticket e como comprá-lo?

O bilhete de viagem ilimitado da Alemanha custa € 49 por mês.

Apesar de ter um preço bem abaixo das taxas mensais normais, ele está disponível apenas por meio de uma assinatura digital, o que pode dificultar as coisas para os visitantes do país. Ele pode ser comprado diretamente nos caminhos-de-ferro estatais da Alemanha, Deutsche Bahn, ou em empresas de transporte local ou regional.

A assinatura mensal on-line pode ser feita no site ou aplicação ou pessoalmente num local de atendimento. Mas o bilhete é principalmente digital, os bilhetes em papel são aceites apenas até ao fim de 2023. Em vez disso, os viajantes podem apresentar o passe usando o smartphone ou com um cartão especial.

Os estudantes podem obter o Deutschlandticket por um preço mais barato, mas só depois de 1 de junho para não terem de pagar o valor total de € 49 por mês.

Como funciona o novo passe de transporte público da Hungria?

Existem dois novos tipos de passes de transporte disponíveis na Hungria.

O passe de viagem nacional permite que use todas as linhas de autocarros e comboios na Hungria operadas pelas empresas ferroviárias MÁV-START, MÁV-HÉV e GYSEV, bem como serviços da empresa de autocarros Volánbusz.

A única exceção são os serviços municipais. Então, para se apanhar um comboio em Budapeste, por exemplo, terá de comprar um bilhete extra ou um passe de viagem específico. No entanto, pode usá-los para apanhar autocarros ou comboios intermunicipais que chegam a Budapeste.

A Hungria também introduziu o passe de viagem de condado,que permite usar serviços de autocarros e comboios num dos 19 condados do país.

Quanto custam os passes de viagem da Hungria?

O passede transporte nacional custa cerca de € 49 por 30 dias, com os estudantes recebendo uma enorme redução de 90% no preço.

O passe de transporte por condados custa um pouco menos, cerca de € 25, e também oferece um desconto de 90% para estudantes. Se na sua viagem cruzar a fronteira para outro condado, terá de comprar dois passes, tornando o cartão de viagem nacional uma opção mais barata.

Os turistas podem comprar passes de transporte público na Hungria?

Cidadãos estrangeiros também podem adquirir um passe municipal ou nacional de preço integral, portanto, se pretende fazer uma viagem prolongada à Hungria, pode ser um investimento valioso para viajantes internacionais.

Se for elegível para uma tarifa com desconto, com uma carteira de estudante válida, por exemplo, também poderá obtê-la como cidadão estrangeiro.

Onde comprar passes de transporte público da Hungria?

Os passes estão disponíveis em mais de 1.100 pontos de venda em todo o país, incluindo bilheterias MÁV-START, máquinas de venda automática e a aplicação MÁV, nas bilheterias Volánbusz, dentro dos autocarros e nas bilheterias GYSEV.

Pode encontrar um mapa mostrando onde comprar os ingressos aqui.