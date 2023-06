Em Samarcanda, é possível combinar um tratamento de spa com visitas turísticas

Em plena Rota da Seda, no Uzbequistão, fomos descobrir um spa moderno com todo o tipo de tratamentos relaxantes.

A magnífica Samarcanda atrai viajantes de todo o mundo. Esta antiga cidade do Uzbequistão esteve outrora no cruzamento da Rota da Seda. Há muito para explorar e agora - mais do que nunca.

A nossa viagem no novo Aeroporto Internacional de Samarcanda. Construído com a forma de um livro aberto, é uma porta de entrada conveniente para a cidade. Inaugurado no ano passado, liga a cidade a vários destinos estrangeiros.

Dmitry Martynenko, diretor comercial da Air Marakanda, explica: "O design do aeroporto é único, na forma de um livro do famoso académico Mirzo Ulugbek, com as tabelas astronómicas de Guragani. Está equipado com equipamento moderno, que permite servir os passageiros de acordo com os mais elevados padrões".

Fomos de seguida explorar um spa no polo turístico Silk Road Samarkand. Vários hotéis deste grupo foram concebidos como centros de bem-estar. Os programas de saúde podem durar de dois dias a duas semanas e podem ser facilmente combinados com visitas turísticas. O primeiro passo é um check-up com um médico.

"Os nossos programas de bem-estar baseiam-se na filosofia de Avicena, o pai fundador da medicina moderna. Ele combinou as práticas de cura do Oriente e do Ocidente e acreditava que, sem boa disposição, não há saúde", explica Aleksandr Ovcharov, médico-chefe do Silk Road Samarkand.

Um dos tratamentos mais curiosos e uma das peças-chave da cura anti-stress é a câmara de pressão: "Na câmara de pressão, uma pessoa é ativamente saturada com oxigénio. O efeito mais importante é a terapia antioxidante, em que todas as substâncias nocivas são oxidadas e expulsas do corpo. É uma das melhores formas de relaxar", diz Aleksandr Ovcharov.

A ideia principal de Avicena de combinar as práticas de bem-estar do Oriente e do Ocidente é aqui implementada na variedade de opções.

A sala de sal ajuda o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e a glândula tiroide. É também uma terapia anti-stress e muito útil para as alergias.Há dois tipos de sal no interior da sala - um é dos Himalaias e o outro é dos Urais. Numa hora começa-se a sentir um relaxamento profundo.

A oferta de bem-estar nos hotéis da Silk Road Samarkand é muito diversificada. No Mirage SPA, no hotel de 5 estrelas Minyoun, pode experimentar as mais modernas ofertas de bem-estar e mergulhar na história da região, onde as caravanas atravessavam o deserto local.

Diz Yana Silaeva, directora do spa: "Samarcanda fica no deserto e tudo aqui foi feito para que o hóspede se perca nestas extensões sem limites e sinta a vida vibrante dentro de si, sentindo como a vida pulsa".

A areia é o elemento-chave da massagem que experimentámos. Somos convidados a deitar numa areia de quartzo especial - a isto chama-se psamoterapia. Um mestre de Bali faz a massagem com sacos especiais cheios de areia.

Provámos ainda uma salada muito especial no menu do Silk Road Samarkand Wellness com o nome de Bi Bi Khanum - a mulher do famoso governante Timur. O ingrediente principal da salada - peras - era o seu fruto favorito. As peras são caramelizadas no exclusivo mel das acácias locais, uma forma saudável de terminar o dia:"A pera é uma desintoxicação natural, assim como as verduras, e o mel de acácia é muito rico em vitaminas e microelementos", explica Sergey Pavlukov, chefe de cozinha dos hotéis Wellness Silk Road Samarkand.

