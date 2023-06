Óscar: Tempo instável nas ilhas e no continente até ao final da semana

De Euronews

Até ao final da semana o tempo vai manter-se instável em Portugal e Espanha. O continente e as ilhas têm estado a ser atravessados pela tempestade Óscar.

Quinze distritos estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à depressão Oscar.

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros por vezes fortes, podendo ser de granizo em alguns locais, rajadas fortes de vento, trovoadas e agitação marítima.

Os distritos em aviso amarelo são: Lisboa, Setúbal, Bragança, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Portalegre, Santarém e Viseu.

A Proteção Civil alerta para a possibilidade de existirem cheias, inundações e lençois de água nas estradas e avisa que o tempo vai continuar instável até ao fim de semana.

A tempestade começou por atingir Portugal nas ilhas, tendo provocado estragos tanto nos Açores como na Madeira.

60 ocorrências nos Açores

Nos Açores o vento e a chuva provocaram inundações e derrocadas. A Proteção Civil e os bombeiros registaram quase 60 ocorrências.

A ilha de São Miguel foi a mais atingida. A estrada que dá acesso à Ribeira Quente foi cortada por uma derrocada. Várias dezenas de pessoas tiveram de pernoitar na freguesia vizinha.

200 ocorrências na Madeira

Na Madeira foram registadas cerca de 200 ocorrências. Dezenas de pessoas tiveram de abandonar as casas, devido à instabilidade dos terrenos da zona de residência.

Devido aos ventos fortes e chuva, no aeroporto do Funchal várias dezenas de voos foram cancelados ou desviados, mas a situação está praticamente normalizada.

Ventos fortes e chuvas em La Palma e Tenerife

As ilhas Canárias têm estado também sob o efeito da tempestade Oscar.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido avisou os turistas que se dirigem para as Ilhas Canárias de que é provável a ocorrência de tempo turbulento nas Ilhas Canárias entre segunda-feira, 5 de junho, e quinta-feira, 8 de junho.

Foram igualmente emitidos avisos meteorológicos pela Agência Meteorológica Espanhola (AEMET).

No site da AEMET pode ler-se: "Sob a influência da tempestade Óscar, espera-se na nebulosidade abundante na Península, com precipitações e tormentas que se irão estendendo ao longo do dia de oeste a nordeste."

As previsões para as Canárias esta semana são de ventos fortes e chuvas torrenciais, sobretudo nas ilhas mais ocidentais, que sãos os destinos turísticos maiores e mais populares como Tenerife e Gran Canaria.

Lanzarote e Fuerteventura não sofrerão o impacto da tempestade, mas poderão ser afetadas por chuvas fortes.

A AEMET emitiu avisos meteorológicos laranja para rajadas de vento até 90 km/h em La Palma e La Gomera no dia 6 de junho. Em todas as outras ilhas, com excepção de Fuerteventura, estão em vigor avisos amarelos para a chuva e o vento. Em alguns locais, existe também o risco de ondas grandes e de inundações localizadas.

Para esta quinta-feira, a maior parte das províncias espanholas estão om aviso amarelo.

A baixa visibilidade causada pela tempestade levou a que 10 voos com destino ao aeroporto de Tenerife Norte tivessem de ser desviados.