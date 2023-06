Transportes públicos gratuitos em 50 cidades europeias

De Angela Symons

São cada vez mais as cidades europeias a fornecerem transportes públicos gratuitos. Os modelos de financiamento variam, mas as motivações são as mesmas.

Montpellier, no sul de França, está a postos para introduzir os transportes públicos gratuitos.

Tornar-se-á a maior metrópole francesa a introduzir tal sistema.

A partir do final deste ano, os residentes locais poderão utilizar um passe de transporte gratuito através da rede de autocarros e elétricos da cidade. O esquema visa reduzir as emissões, reduzir a poluição e melhorar a acessibilidade para os residentes da cidade.

A extensão adicional do esquema faz parte do esforço de 150 milhões de euros da cidade para a mobilidade zero em carbono, que inclui também um investimento em pistas cicláveis e a criação de uma zona de baixas emissões.

Onde mais existe transporte gratuito em França?

Montpellier está longe de ser um desbravador de caminhos. De facto, as cidades francesas têm vindo a implementar estes esquemas desde que a gestão dos transportes do país foi descentralizada em 2015.

No entanto, a maioria destas tem menos de 150 mil habitantes.

Com quase 200 mil habitantes, Dunquerque é a maior cidade a ter abraçado o transporte gratuito até à data. Depois de ter introduzido em 2018 as carreiras de autocarros grátis, o número de passageiros aumentou em média 85 por cento.

O regime é financiado por um pequeno aumento do imposto sobre o Pagamento de Mobilidade já cobrado a empresas públicas e privadas em França com mais de dez empregados.

No total, 39 territórios em França têm esquemas semelhantes, incluindo Aubagne, no subúrbio de Marselha, a cidade portuária de Calais e a comuna ocidental de Niort.

Montpellier será a maior cidade até agora a adotar um esquema deste tipo.

Quais são os prós e os contras do transporte gratuito?

Os defensores dizem que os esquemas de transporte gratuito reduzem a utilização do automóvel (e, portanto, a poluição e as emissões), atraem as pessoas para os centros das cidades, aumentam o poder de compra e democratizam o acesso ao transporte.

No entanto, alguns receiam que isso possa desencorajar o investimento e o desenvolvimento no setor dos transportes, e que os custos possam recair sobre os contribuintes.

O aumento da procura estimulado por viagens sem bilhetes pode tornar-se excessiva em áreas urbanas movimentadas, enquanto esquemas semelhantes em toda a Europa nem sempre provaram reduzir a utilização do automóvel.

Poderão vir a existir transportes gratuitos em Paris?

O conceito pode não ser tão facilmente replicado na maior cidade francesa, Paris, que depende mais fortemente das receitas dos bilhetes de transporte.

Para alguns municípios de média dimensão, a bilheteira representa apenas 10% do financiamento dos transportes, de acordo com Vie-publique. Em grandes áreas urbanas como Paris, Lyon e Marselha, varia de 25 a 40 por cento.

É mais provável que estas cidades continuem a optar por um acesso parcial gratuito aos transportes que se concentrem em grupos de menores rendimentos, tais como jovens, idosos e desempregados.

Por exemplo, na capital francesa, o transporte gratuito para menores de 18 anos foi introduzido em 2020 para ajudar os estudantes a regressar à escola. Nantes introduziu o transporte gratuito de fim-de-semana em 2021. E em 2021, a região de Occitane, no sul de França, ofereceu 30 viagens de comboio gratuitas por mês aos jovens entre os 18 e os 26 anos de idade.

Como se pode obter um passe de transporte gratuito em Montpellier?

Os residentes de Montpellier podem inscrever-se para obter um passe de transporte gratuito na aplicação M'Ticket. É necessária uma foto de identificação e comprovativo de morada.

O passe estará então disponível no smartphone e deverá ser validado cada vez que o utilizador embarcar no autocarro e no elétrico.

Que outros países europeus oferecem transporte gratuito?

Dois países europeus destacam-se pelos seus esquemas de transporte gratuito em fase de triagem.

A capital da Estónia, Tallinn, introduziu o transporte público gratuito em 2013. Em 2020, o Luxemburgo tornou-se o primeiro país do mundo a abolir as tarifas de todos os transportes públicos.

Espanha está a experimentar bilhetes de comboio gratuitos para viagens de curta e média distância, num esquema que decorre até ao final deste ano. O objetivo é reduzir o impacto da crise do custo de vida, ao mesmo tempo que reduz as emissões de CO2.

A Alemanha introduziu uma medida semelhante entre junho e agosto do ano passado, com um passe de transporte público com desconto a nível nacional. Deu aos viajantes uma utilização ilimitada dos serviços locais e regionais por apenas 9 euros por mês.

Juntos, França e a Alemanha estão a oferecer este verão 60 mil bilhetes de comboio gratuitos aos jovens para encorajar o intercâmbio cultural.

Mais de 50 cidades e vilas na Europa já introduziram os transportes públicos gratuitos, citando as ambições climáticas e a igualdade social como as suas principais motivações.