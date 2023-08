Não gosta de pessoas? Estes são os melhores destinos de viagem para ter espaço, para o silêncio e a solidão.

Gosta de se perder no anonimato de uma cidade desconhecida? Um retiro solitário na montanha parece-lhe o paraíso? Sente-se confortável a jantar sozinho?

PUBLICIDADE

As viagens a solo estão a aumentar, com os viajantes solitários a procurarem liberdade, flexibilidade, autodescoberta e uma fuga à rotina.

Mas nem todos os lugares estão aderir à moda - os restaurantes de **Barcelona**fizeram recentemente manchetes por recusarem clientes solitários a favor de grupos de turistas.

Então, se é um tipo de viajante mais solitário, para onde deve ir?

Aqui estão os melhores locais para viajantes introvertidos, de acordo com os utilizadores do subreddit r/travel do Reddit.

Finlândia: “a nação mais introvertida do mundo"

Pontilhada de lagos, florestas e picos com neve, a Finlândia é o paraíso dos amantes da natureza. É também "a nação mais introvertida do mundo", de acordo com um utilizador do Reddit.

"Na minha experiência, os finlandeses são pessoas simpáticas e acolhedoras, mas deixam-nos em paz a não ser que nos envolvamos com eles", acrescenta.

"As pessoas gostam de espaço pessoal", diz outro utilizador.” E provavelmente só falarão contigo se estiverem bêbados."

Os membros do subreddit afirmam que Helsínquia, a capital do país, é "segura, fácil de percorrer e tranquila."

Se é o tipo de viajante a solo que procura o isolamento na floresta, então estará no seu elemento com as caminhadas, canoagem e pesca que a Finlândia tem para oferecer.

É o local perfeito para "fazer caminhadas à volta dos lagos. Significa estar quase sempre sozinho rodeado pela natureza selvagem."

Islândia: fazer uma viagem de carro a solo na Terra do Fogo e do Gelo

Maravilhe-se com as luzes do norte na Islândia. Canva

As paisagens deslumbrantes, a segurança e a simpatia dos habitantes locais são algumas das principais razões pelas quais os introvertidos recomendam a Islândia para uma escapadela a solo.

PUBLICIDADE

"Alugue uma caravana e viaje pelo campo", sugere um utilizador do Reddit. .

"O início de setembro é a minha altura preferida [para visitar], uma vez que se consegue ver os papagaios-do-mar e a aurora boreal", diz outro utilizador.

Outro comentário no subreddit recomenda que "voe na Icelandair e tire partido do programa Stopover."

A companhia aérea permite-lhe adicionar uma escala de um a sete dias na Islândia em qualquer uma das suas rotas transatlânticas, sem qualquer custo adicional - um truque de poupança de dinheiro para os viajantes a solo, que são frequentemente atingidos por custos inflacionados.

Os viajantes a solo do Reddit dizem que há também muitas excursões de um dia a partir de Reiquiavique que são uma ótima forma de poupar dinheiro quando se viaja sozinho.

PUBLICIDADE

Escócia: para uma beleza austera e silenciosa

Paisagem bucólica na Escócia. Canva

Com cidades repletas de história, ilhas remotas e terras altas escarpadas, a Escócia é o local ideal para viajar sozinho.

"As Terras Altas são vazias e bonitas, um lugar perfeito para umas férias contemplativas", diz um utilizador do Reddit. "Viaje pelas Hébridas Exteriores, é ridiculamente bonito e muito remoto", recomenda outro.

As caminhadas remotas, longe dos centros populosos, são um tema forte para os viajantes individuais introvertidos no Reddit. Um comentário sugere a área à volta de Assynt como "particularmente bela" com "muitas caminhadas". Nas Terras Altas também não é provável que tenha de falar com muitas pessoas.

Algumas pessoas podem ser desencorajadas pela reputação da **Escócia**como lugar chuvoso, mas confie num introvertido para dar a volta a isso: “o tempo é ótimo para ler e dormir, mas também é revigorante se estiver na rua", diz um utilizador.

Suíça: contemplar a paisagem de deixar o queixo caído em silêncio

Fuja para as montanhas na Suíça. Canva

Com retiros alpinos escondidos e passeios de comboio panorâmicos, a Suíça é o local perfeito para desligar.

PUBLICIDADE

"Ninguém vai falar consigo. Não há muitas festas ou barulho. O país mais bonito do mundo", afirma um utilizador do Reddit. "Pode simplesmente fazer passeios de comboio pela Suíça e não fazer nada a não ser olhar para a paisagem de deixar o queixo caído em silêncio e ficar completamente entretido."

Se preferir explorar a pé, experimente fazer a Via Alpina. "São 19 dias e eu atravessei o país a pé", diz um membro do r/Travel. "Acaba-se numa cidade nova todas as noites. Começa em Sargans e acaba em Montreux."

Outras recomendações para os introvertidos incluem a aldeia montanhosa de Grindelwald - onde se pode caminhar no verão e esquiar no inverno -, subir de gôndola o Monte Pilatus e percorrer os 170 quilómetros do trilho do Tour du Mont Blanc.

Japão: para uma refeição a solo de nível superior

Jante sozinho com conforto no Japão. Canva

Aventure-se fora da Europa e será recompensado com inovações com que os introvertidos europeus só podem sonhar.

Vá a Tóquio, no Japão, para "a famosa cadeia de ramen Ichiran Ramen - um paraíso para os introvertidos", recomenda um utilizador do Reddit. "Foi concebido de forma a que nunca tenha de interagir com ninguém."

Depois de escolher a sua refeição numa máquina, dirija-se a uma cabine de jantar para uma só pessoa - "muito parecida com uma cabine de voto" - onde o seu prato é entregue através de um pequeno orifício de serviço.

O respeito do Japão pela privacidade também não se limita às refeições. "As pessoas deixam-nos em paz", diz um comentador. "Tóquio é muito segura, [há] muitas coisas para fazer e as pessoas metem-se na sua vida", concorda outro.

O Japão "também tem nota máxima em termos de segurança", segundo os Redditors, que dizem: é "o país mais acolhedor para os introvertidos em que já estive."

O extenso e pontual sistema de transportes públicos do país é também um atrativo para os viajantes a solo.

"Passe alguns dias em Tóquio e depois apanhe o Shinkansen [comboio de alta velocidade] para praticamente qualquer lugar em Kyushu [a terceira maior ilha do Japão] para uma vida rural encantadora", recomenda um utilizador.

Coreia do Sul: para comida de rua e karaoke a solo

Visite templos e palácios em Seul, Coreia do Sul. Canva

Outra nação do leste Asiático que é altamente recomendada para os viajantes introvertidos é a Coreia do Sul.

"As pessoas tendem a manter-se reservadas e [Seul] é muito fácil de percorrer de metro", segundo os membros do r/Travel.

Afirmam que a capital é extremamente segura - "mesmo se estiveres bêbado e desmaiado no meio da rua às 3 da manhã.”Há também "muitas coisas para fazer sozinho e o inglês é falado ou escrito na maioria dos lugares."

Depois de explorares os infindáveis templos e palácios históricos da cidade, de te empanturrares com a saborosa comida de rua e de experimentares o "karaoke a solo numa sala sozinha", dirige-te à montanha de Dobongsan para uma caminhada panorâmica, o passatempo nacional da Coreia do Sul.