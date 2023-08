Potenciais novas ligações ferroviárias entre Espanha e Portugal. Governos da Península Ibérica aprovaram planos para melhorar a ligação ferroviária entre os dois países.

O operador ferroviário nacional espanhol lançou recentemente novas rotas com ligação às principais cidades de França.

Agora, há rumores de que a Renfe está de olho em Portugal.

Vários meios de comunicação social referem que a Renfe vai lançar serviços que ligam Madrid a Lisboa e a cidade portuária da Corunha, no noroeste de Espanha, ao Porto.

As capitais dos dois países não são ligadas por um comboio direto desde 2020, ano em que a Renfe suspendeu o seu serviço noturno comboio-hotel.

Os comboios espanhóis poderão tirar partido da nova linha de alta velocidade de Portugal

Portugal está a desenvolver uma nova linha ferroviária de alta velocidade, cuja primeira parte deverá estar concluída em 2024.

A linha de 100 km que liga Elvas a Évora reduzirá o tempo de viagem entre Lisboa, no oeste de Portugal, e Badajoz, no oeste de Espanha, de três horas e meia para menos de duas horas.

A linha fará parte de uma rede ibérica de alta velocidade, que ligará Lisboa ao Porto em cerca de 1 hora e 15 minutos - menos de metade do tempo que demora atualmente.

De acordo com o sítio de notícias espanhol La Información, espera-se que a linha ligue Madrid e Lisboa, via Badajoz, em seis horas, até 2027.

A linha costeira, por sua vez, poderia estender-se a Vigo, Santiago e Corunha, no noroeste de Espanha, enquanto Madrid poderia ser ligada ao Porto via Salamanca.

"De momento, não existem planos confirmados ou aprovados relativamente a Portugal", afirmou um porta-voz da Renfe quando contactado pela Euronews Travel.

No entanto, confirmou que a linha ferroviária de alta velocidade Madrid-Extremadura - atualmente em construção - irá ligar-se à cidade portuguesa de Évora no futuro. Até 2030, prevê-se que esta linha se estenda até Lisboa, via Poceirão.

Porque não existe uma linha de comboio entre Espanha e Portugal?

A Renfe precisa de investir 15 milhões de euros para adaptar parte do seu material circulante às infraestruturas portuguesas, segundo o La Información.

Para que os comboios transfronteiriços possam funcionar, é necessário resolver vários problemas de infraestruturas. Entre elas, a discrepâncias nas tensões elétricas e nos sistemas de sinalização que só deverão estar resolvidas, pelo menos, em 2025, refere o site de notícias.

A Infraestruturas de Portugal e a Comboios de Portugal (CP) dizem que ainda não receberam uma notificação formal dos planos da Renfe.

No entanto, no início deste ano, os primeiros-ministros espanhol e português aprovaram planos para melhorar a ligação ferroviária entre os dois países, em conformidade com o plano da UE para liberalizar os caminhos-de-ferro europeus.

A Renfe deixou de operar o Trenhotel Lusitania Madrid-Lisboa em maio de 2020 devido à pandemia e nunca mais retomou o serviço.