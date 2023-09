De Euronews Travel

Os especialistas alertaram para o facto de as temperaturas do mar, invulgarmente elevadas, poderem estar a levar os peixes a procurar fontes alternativas de alimento.

Os turistas de Benidorm foram alertados para a presença de peixes "tipo piranha", depois de uma série de ataques em Alicante.

A praia de Poniente, uma das mais famosas de Benidorm, tornou-se um epicentro das picadas. No espaço de dias, os socorristas chegaram a ver mais de 15 pessoas à procura de ajuda, de acordo com o jornal espanhol Información.

A espécie Oblada é, alegadamente, atraída por verrugas ou pequenas feridas na pele, especialmente em pessoas idosas. A sua mordedura pode fazer sair sangue e deixar marcas de dentes nas pernas, braços e costas das pessoas.

As pessoas que foram atacadas dizem que os peixes têm cerca de 30 centímetros de comprimento e que são facilmente identificados por uma mancha preta na cauda.

Os banhistas também estão a ser aconselhados a não entrar no mar com jóias que brilhem, pois isso pode levar a ataques de outras espécies.

Porque é que os peixes estão a atacar as pessoas nas praias de Benidorm?

Os especialistas alertaram para o facto de as temperaturas elevadas da água poderem estar na origem do aumento dos ataques.

A água quente acelerou o metabolismo dos peixes, aumentando o seu apetite e levando-os a procurar mais comida. A temperatura do mar ao largo da costa de Benidorm é atualmente de cerca de 29 a 30°C, de acordo com o Laboratório de Climatologia da Universidade de Alicante.

O Instituto de Ecologia Costeira está ciente do problema desde o verão de 2017, quando o serviço de salvamento e de primeiros socorros de Alicante começou a registar ataques. Outras estâncias espanholas, incluindo algumas na Costa Brava e na Catalunha, também tiveram problemas semelhantes com o peixe em anos anteriores.

Oblada melanura é o nome científico do peixe, normalmente encontrado em torno da ilha de Tabarca, a oito quilómetros do continente, onde os turistas podem alimentá-lo no porto.

São omnívoros e comem normalmente pequenos invertebrados, como camarões. Mas este ano aproximaram-se muito mais da linha costeira e parecem ter desenvolvido um gosto pelos turistas.

Um porta-voz do Departamento de Espécies Marinhas de Espanha disse que os peixes "estão habituados a ser alimentados."

"Pode haver uma alta densidade populacional e eles não fogem das pessoas."