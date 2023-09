De Nichola Daunton

Onde absorver os magníficos tons vermelhos, dourados e castanhos à medida que o tempo muda.

É quase aquela altura do ano em que as noites se tornam mais longas, a temperatura desce e os cheiros da abóbora com especiarias e da castanha assada pairam no ar. Não só o outono (assim o esperamos) trará alívio das ondas de calor extremas do verão, como também nos presenteará com cores de outono deslumbrantes.

Por isso, porque não fazer as malas com a sua camisola favorita e fazer uma viagem romântica pela Europa para ver algumas das melhores folhagens de bronze que o outono tem para oferecer?

Aqui estão os nossos sete melhores destinos de outono para pisar as folhas estaladiças.

7. Lago Bled, Eslovénia

Oferecendo algumas das vistas mais espetaculares da Eslovénia, o Lago Bled é o lar da única ilha natural do país. Um passeio à volta do lago demora cerca de uma hora e meia, tempo suficiente para admirar as gloriosas folhas de bronze e de ouro.

Lago Bled, Eslovénia. Canva

Embora a água seja demasiado fria para nadar durante os meses de outono, pode sempre alugar um barco a remos e deslizar até à ilha de Bled. Lembre-se apenas de carregar o seu telemóvel - as fotografias aqui são ouro para o Instagram.

6. Distrito dos Lagos, Inglaterra

Ao visitar o Lake District, perceberá porque é que a área inspirou tantos poetas românticos, de Samuel Taylor Coleridge a Wordsworth, com as suas vistas de cortar a respiração. Este pedaço protegido do norte de Inglaterra é Património Mundial da UNESCO desde 2017.

Lake District, Reino Unido Canva

Dirija-se a Buttermere de manhã cedo, para desfrutar de um tempo calmo e limpo e apreciar o lago espelhado que reflete a folhagem de outono. À tarde, siga para Coniston Water, onde encontrará uma mistura de árvores de folha caduca e de folha perene.

5. Perthshire, Escócia

Em nenhum outro lugar o outono é como na Escócia, e o condado de Perthshire tem algumas vistas espetaculares. Com um pé nas Terras Altas e outro nas Terras Baixas, Perthshire é o lar da Meikleour Beech Hedge, que ostenta um recorde mundial do Guinness como a sebe mais alta do mundo.

Perthshire é uma zona selvagem da Escócia. Canva

The Hermitage, uma deslumbrante extensão de floresta pertencente ao National Trust, torna-se profundamente dourada e avermelhada no outono e é o lar de ruínas românticas e de uma cascata.

Se os paisagens deslumbrantes da natureza não forem suficientes para si, reserve bilhetes para a Floresta Encantada em Pitlochry. De finais de setembro a outubro, o espetáculo de luz e som traz magia adicional à floresta outonal de Perthshire.

4. Castelo de Neuschwanstein, Baviera, Alemanha

Se procurar por "castelos de contos de fadas da vida real", é provável que encontre Neuschwanstein. Diretamente saído de um filme da Disney, o castelo com torres está rodeado por colinas escarpadas cobertas de árvores de outono que contribuem para o drama atmosférico.

Situado nos Alpes da Baviera, o palácio foi construído para o rei Ludwig II no final do século XIX e só pode ser visitado com uma visita guiada.

Castelo de Neuschwanstein, Baviera, Alemanha Canva

Visitar de carro? Faça a viagem de cinco horas de carro até à gloriosa Floresta Negra da Alemanha, que está repleta de carvalhos, olmos e faias, em forte contraste com os pinheiros sempre verdes.

3. Transilvânia, Roménia

A Transilvânia pode ainda estar associada a vampiros e à arquitetura gótica, mas é também um dos melhores locais da Europa para ver as deslumbrantes cores do outono. A Floresta de Mociar é a floresta mais antiga da Roménia e cobre 1.400 hectares da Transilvânia, perfeita para explorar num dia fresco de outono.

Outra forma de apreciar a paisagem de outono é através das muitas estradas de alta altitude da Roménia. A estrada Transfagarasan, com 90 km, liga a Transilvânia à Valáquia e atinge uma altitude de 2.042 metros, o que a torna a segunda estrada mais alta da Roménia.

Paisagem da Transilvânia, Roménia Canva

2. Vale do Loire, França

Mundialmente conhecido pelo seu vinho, o Vale do Loire brilha no outono. Quando não estiver a provar o vinho, pode observar as videiras a tornarem-se vermelhas e roxas em alguns dos castelos locais.

Pôr do sol de outono nas vinhas do Vale do Loire, França Canva

O Château de Chaumont-sur-Loire é um dos favoritos no outono, uma vez que decora os seus terrenos com abóboras e cucurbitáceas, acrescentando um toque outonal a um cenário já de si deslumbrante.

1. Lapónia, Finlândia

Embora seja mais tradicionalmente associada ao inverno do que ao outono, a Lapónia ganha verdadeiramente vida no outono. Não só a aurora boreal está mais forte nesta altura do ano, como também Rovaniemi - a capital da Lapónia - está repleta de belas árvores.

As auroras boreais ocorrem com mais frequência durante o outono na Lapónia Canva

Embora possa não estar a nevar, a temperatura ainda desce para uns gelados -2°C, por isso lembre-se de se agasalhar bem.