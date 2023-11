"Conteúdo Patrocinado" é utilizado para descrever um conteúdo pago e controlado pelo parceiro financeiro e não pela equipa editorial da Euronews. Este conteúdo é produzido pelos departamentos comerciais e não envolve a equipa editorial ou os jornalistas da Euronews. O parceiro financeiro tem o controlo dos tópicos, do conteúdo e da aprovação final em colaboração com o departamento de produção comercial da Euronews.

Para muitos, fazer um cruzeiro é sinónimo de percorrer cidades do Mediterrâneo ou explorar as águas quentes das Caraíbas. Talvez até dar uma escapada aos fiordes noruegueses. E, embora todas essas opções sejam gloriosas e propícias a viagens, há muitas outras paisagens e culturas cativantes para descobrir – e com muito menos multidões.

Aqui estão alguns dos destinos fora do comum que pode aproveitar, cortesia de empresas de cruzeiros aventureiras.

As Ilhas Galápagos

Uma tartaruga nas Ilhas Galápagos. Dolores Ochoa/AP

Cerca de 965 km a leste do Equador, nas profundezas do Oceano Atlântico, ficam as Ilhas Galápagos. O primeiro Património Mundial da UNESCO, este arquipélago hipnotizante possui quase 9.000 espécies de animais. Aqui a conservação é fundamental, portanto, apenas navios de cruzeiro que transportem 100 passageiros ou menos são permitidos. Explore este destino único com o cruzeiro de 12 dias "De Machu Picchu às Ilhas Galápagos" da Hurtigruten.

Além de visitar as enigmáticas cidades sul-americanas de Lima, Cusco e Quito, os passageiros experienciam uma viagem por todas as ilhas ao redor das Galápagos. Com sorte, os passageiros podem ver leões-marinhos dormitando, animadas patolas de pés azuis e até mesmo ágeis iguanas marinhas. Um verdadeiro destaque, no entanto, é a visita à Reserva de Tartarugas de Cerro Colorado. Saiba mais com a equipa que aqui ajuda a aumentar a taxa de sobrevivência das jovens tartarugas de Galápagos, que são propensas à extinção. Criadas em semicativeiro, as jovens tartarugas passeiam livremente pela floresta de 15 acres antes de serem libertadas de volta à natureza.

Antártida

Pinguins na Antártida. Natacha Pisarenko/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Como um dos lugares mais remotos do planeta, o Polo Sul tem um fascínio especial, especialmente para os viajantes que procuram aterrar no "Sétimo Continente". Uma grande variedade de empresas de cruzeiros leva as pessoas para suas margens escarpadas e cobertas de icebergues, mas os cruzeiros de expedição permitem que os viajantes se aproximem muito mais da ação.

Os navios que transportam menos de 500 pessoas são mais pequenos, o que significa que podem entrar em enseadas que navios maiores não podem aceder, além de poderem realizar desembarques através de botes e caiaques (os navios que transportam mais de 500 passageiros não podem fazer desembarques).

Os passageiros da "Jornada à Antártida" da Expedição National Geographic podem descobrir as vistas espetaculares das encostas vulcânicas da Península Antártica. Eles também podem esperar avistar baleias corcundas, focas leopardo, focas peludas e caranguejeiras, assim como imensos pinguins. Estima-se que cerca de 20 milhões de casais de pinguins reprodutores vivam na Antártida, então acostume-se com a visão – e o cheiro.

Ilhas tropicais do Japão

Uma característica básica na lista de desejos de muitos viajantes, o Japão oferece uma mistura inebriante de cidades iluminadas por néon, cultura imersiva e paisagens espetaculares. No entanto, além das principais massas de terra que abrigam Tóquio, Quioto, Hiroshima e Sapporo, existem mais de 14.000 ilhas, muitas das quais são maravilhas naturais intocadas e desabitadas.

No cruzeiro pelas Ilhas Subtropicais Japonesas de Ponant, os viajantes seguem para as Ilhas Ryukyu, um arquipélago que se estende do Japão até Taiwan. Pelo caminho, os passageiros podem explorar Yakushima, classificada pela UNESCO, que está repleta de antigas florestas de cedro, montanhas altas e quedas de água – sem mencionar uma variedade de espécies endémicas, como o macaco de Yakushima. Também ficarão a saber como viviam os habitantes locais, com uma visita a uma aldeia tradicional no parque mais a sul do país: o Parque Nacional Iriomote-Ishigaki. Aqui, casas bem preservadas mostram como as pessoas viveram durante o reinado de Ryukyu entre 1429 e 1879. Se tiver sorte, talvez até assista a um tradicional show de tambores de Eisa.

A Ilha de Skye

Loch Coruisk - um lago na Ilha de Skye, na Escócia. Cara Anna/AP

Quando se trata de cruzeiros, poucas pessoas pensariam em visitar a Escócia e a sua costa infamemente tempestuosa Mas aqueles que já visitaram conhecerão a sua beleza acidentada, e fazer um cruzeiro pela costa do país mais ao norte do Reino Unido é um destino de cruzeiro alternativo fantástico.

A Hebrides Cruises realiza uma viagem "Skye and Small Isles", que mostra alguns dos melhores ativos da Escócia. A viagem para nas ilhas de Muck, Eigg, Rum, Canna e, claro, Skye. Esta ilha dramática, muitas vezes coberta de névoa, é tão atmosférica e pitoresca que aparece várias vezes no grande ecrã em filmes como Prometheus, The Wicker Man e 47 Ronin.

Os curtos tempos de navegação neste cruzeiro de seis noites significam o tempo máximo em terra, onde as visitas guiadas permitem uma ampla observação da vida selvagem (avistamentos potenciais incluem águias de cauda branca, veados vermelhos e cetáceos, incluindo golfinhos e baleias de minke).

Rio Sepik, Papua-Nova Guiné

Uma dançarina em trajes tradicionais apresenta-se em Port Moresby, Papua Nova Guiné. AP Photo/Natacha Pisarenko, File

Muitos cruzeiros permitem que os passageiros conheçam a cultura de um destino ou região, mas se quiser realmente mergulhar sem sacrificar esse estilo de vida de cruzeiro, visite o rio Sepik. As tribos que vivem nesta região remota de Papua Nova Guiné já lá residem há milênios e muitas de suas antigas tradições ainda são praticadas.

No cruzeiro "Sepik Soiree" da True North, os viajantes passam um dia inteiro na histórica Ilha Ponam (que foi uma base britânica durante a Segunda Guerra Mundial), nadam ou mergulham em águas aprovadas por Jacques Cousteau e realizam um cruzeiro de 70 milhas náuticas ao longo do rio até a Vila Kambaraumba. Os viajantes poderão ver algumas das artes pelas quais as tribos são conhecidas, como máscaras de madeira, escudos, totens e tambores.