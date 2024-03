Aviões europeus são os mais seguros de sempre. Eis porquê

Boas notícias para os passageiros mais nervosos. Os aviões na Europa são os mais seguros de sempre.

PUBLICIDADE

Voar na Europa está no seu nível mais seguro desde o início dos registos, de acordo com uma nova pesquisa da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

As conclusões do seu relatório anual de segurança de 2023 para a aviação global mostram que, só na Europa, a taxa de "todos os acidentes" melhorou de 0,98 por milhão de setores em 2022 para 0,48 acidentes em 2023.

Esta estatística é significativamente melhor do que a média de 5 anos do continente de 0,77 acidentes por milhão.

Melhor ainda, a Europa tem tido um risco de fatalidade de zero desde 2018. Curiosamente, a maior parte dos acidentes registados deveu-se a colapsos do trem de aterragem, algo que acontece quando a mecânica do avião não está a funcionar corretamente.

Como o resto do mundo comparou a segurança de voo em 2023

Embora a AITA afirme que a aviação continua a registar progressos impressionantes em termos de segurança a nível mundial, a Europa é uma das regiões mais seguras.

Na verdade, a maioria das regiões teve uma taxa de "todos os acidentes" melhorada em comparação com 2022 - com exceção da América do Norte e da Ásia-Pacífico.

Embora nenhuma região tenha sofrido uma perda de casco de jato em 2023, a Ásia-Pacífico registou uma perda fatal de casco de turboélice. Tratou-se de um acidente com perda de controlo no Nepal, em janeiro de 2023, que resultou em 72 vítimas mortais.

A América do Norte não teve acidentes mortais, mas a sua taxa de "todos os acidentes" aumentou de 0,53 por milhão de setores em 2022 para 1,14 em 2023.

No entanto, este valor continua a ser melhor do que a sua média de 5 anos para a região, de 1,21 por milhão.

Mais voos, mais segurança a bordo

Em 2023, registaram-se cerca de 37 milhões de movimentos de aeronaves - tanto a jato como turboélice - o que representou um aumento de 17% em relação ao ano anterior.

Em todos os setores globais, a taxa de "todos os acidentes" foi de 0,80 por milhão, o que equivale a um acidente por cada 1,26 milhões de voos.

Trata-se não só de uma melhoria em relação aos 1,30 registados em 2022, mas também da taxa global mais baixa em mais de uma década.

O risco de acidentes mortais em voos também diminuiu significativamente, especialmente nos últimos 5 anos.

Um avião da Austrian Airlines descola do aeroporto de Munique, no sul da Alemanha. Matthias Schrader/The AP/File

Estatisticamente, com este nível de segurança, uma pessoa teria de viajar de avião todos os dias durante 103 239 anos para sofrer um acidente fatal.

Willie Walsh, diretor-geral da IATA, afirma que, embora os resultados sejam positivos, ainda há um caminho a percorrer para tornar as viagens aéreas totalmente seguras.

"Mesmo que voar seja uma das atividades mais seguras que uma pessoa pode fazer, há sempre espaço para melhorar. É o que temos feito ao longo da nossa história. E continuaremos a tornar as viagens aéreas cada vez mais seguras", afirmou Walsh.

"O reforço da segurança e a prevenção de futuros acidentes resultam da aprendizagem com incidentes passados. Para as companhias aéreas, isto significa cultivar uma cultura de segurança sólida em que todos os empregados se sintam responsáveis pela segurança e estejam motivados e tenham a expetativa de comunicar informações relacionadas com a segurança", acrescentou.