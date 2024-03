Quer viajar nesta Páscoa? Eis os destinos europeus mais populares

À medida que as férias da Páscoa se aproximam, a empresa de viagens Expedia tem informação privilegiada sobre as viagens mais populares para fazer esta primavera.

A primavera já chegou e estamos apenas a algumas semanas da Páscoa. À medida que as flores desabrocham e as temperaturas aquecem, muitos de nós estão a planear aproveitar ao máximo a estação e fazer a viagem da sua vida.

Este ano, as férias da Páscoa decorrem de 29 de março a 12 de abril e, se ainda está indeciso sobre o destino a escolher, nós podemos ajudá-lo.

A empresa de viagens Expedia publicou a sua lista anual de viagens mais procuradas - o Easter Travel Outlook - bem como informações privilegiadas sobre quando viajar e como obter a melhor relação qualidade/preço para a sua escapadela de primavera.

Quais são os destinos mais procurados na Europa?

Apesar de locais longínquos como Banguecoque, Nova Iorque e Tóquio serem oficialmente os locais mais procurados para visitar nesta Páscoa, algumas das cidades mais emblemáticas da Europa também vão ser muito populares.

No topo da lista de sete cidades da Expedia está a sempre popular Amesterdão. Esta não é necessariamente a leitura mais encorajadora para os Países Baixos, que têm tentado livrar-se da imagem da capital como uma cidade "festeira" que atrai turistas britânicos bêbados.

Um turista tira fotografias de tulipas em flor no jardim botânico Keukenhof, nos Países Baixos. Peter Dejong/The AP/File

A Euronews Travel tem estado a investigar até que ponto a campanha do governo holandês "Renove a sua visão" - que incentiva os turistas a ver a cidade através dos olhos de um local - é realmente possível. Leia sobre o assunto aqui.

No entanto, a "Veneza do Norte" é sempre uma escolha popular para os turistas na primavera, com o seu clima ameno, ofertas culturais aparentemente intermináveis e milhões de tulipas a aparecerem no vizinho Keukenhof.

Paris e Barcelona: Eternos favoritos dos viajantes europeus

Com a realização dos Jogos Olímpicos deste verão na cidade, Paris ocupa o segundo lugar da lista. Depois do frio do inverno, a Cidade das Luzes ganha vida própria na primavera. Desde saborear uma sopa de cebola francesa num café da avenida até ver a sempre icónica Torre Eiffel através dos ramos das cerejeiras em flor, Paris é sempre uma boa ideia.

No entanto, é conhecida por ser uma cidade bastante cara, embora seja absolutamente possível fazê-lo com um orçamento limitado. Leia aqui as nossas sugestões para uma visita económica.

Os marcos emblemáticos de Paris estão na sua lista de visitas obrigatórias para esta primavera? Mika Baumeister via Unsplash

O terceiro lugar da lista é Barcelona, sem dúvida a melhor cidade para passear. As temperaturas estarão na casa dos dez graus no final de março - perfeitas para os milhares de passos que irá sem dúvida dar.

A cidade espanhola favorita está indissociavelmente ligada ao lendário arquiteto catalão Antoni Gaudí, graças à sua contribuição para a cidade, e os turistas deste ano terão ainda mais prazer em conhecer Gaudí. Barcelona celebrou recentemente a sua obra-prima, a icónica basílica da Sagrada Família, com a abertura de duas novas torres.

Se fizer uma visita às estruturas dedicadas aos evangelistas Mateus e João, será um dos primeiros a vê-las concluídas, cerca de 142 anos após o início da construção. Leia mais sobre o processo aqui.

O Parque Güell de Barcelona é outro dos pontos altos da cidade espanhola. Daniel Corneschi via Unsplash

Os melhores sítios para visitar em Roma e em Málaga

A Cidade Eterna está eternamente no topo das listas de destinos europeus - e por boas razões. Roma é considerada uma das cidades mais antigas do mundo e possui locais de visita obrigatória mundialmente conhecidos como o Coliseu e o Fórum Romano - mas há muito mais para além dos seus ícones arquitectónicos.

No mês passado, a Euronews Travel falou com o historiador Alexander Mariotti, que deu as suas melhores dicas sobre como evitar as multidões, mas ainda assim tirar o máximo partido da capital italiana. Leia tudo sobre o assunto aqui.

A Fonte de Trevi, em Roma, não é o único sítio a visitar na Cidade Eterna, mas é um bom ponto de partida. Cristina Gottardi via Unsplash

Espanha é o único país da lista da Expedia que aparece duas vezes. Desta vez, é Málaga, no sul, que é apontada como um destino de topo.

Situada no Mediterrâneo, o seu clima é ideal durante todo o ano, o que significa que os visitantes podem esperar um sol subtropical durante todo o ano, com Verões quentes e Invernos amenos. A primavera é, sem dúvida, a melhor altura para visitar, antes que o mercúrio suba demasiado.

Além disso, com a recente proposta de uma nova linha de comboio que vai de Málaga a Fuengirola, a ser estendida ao longo da Costa del Sol, visitar algumas das cidades e aldeias costeiras mais populares de Espanha poderá em breve ser ainda mais fácil. Leia o nosso artigo sobre esta possibilidade aqui.

Málaga goza de uma posição privilegiada no Mediterrâneo. Igor Ferreira via Unsplash

Istambul e Lisboa: Duas visitas obrigatórias

Istambul, que ocupa o sexto lugar na lista da Expedia, encontra-se numa posição verdadeiramente privilegiada no extremo da Europa - e é famosa por ser a porta de entrada para a Ásia.

Oferecendo uma mistura de cultura e ícones arquitectónicos de ambos os continentes, é também conhecida como "o único lugar no mundo" onde se pode nadar entre os dois, algo que investigámos aqui.

Se preferir ficar em terra firme, dirija-se à icónica Hagia Sophia bizantina. Atualmente uma mesquita, foi anteriormente uma igreja e apresenta uma impressionante cúpula do século VI e raros mosaicos cristãos, o que lhe dá uma ideia do quão variada e fascinante é esta cidade.

A Hagia Sophia bizantina de Istambul é o exemplo perfeito do encontro do Oriente com o Ocidente. Zen zeee via Unsplash

A terminar a lista da Expedia está Lisboa. A capital portuguesa sempre foi popular, mas o afluxo de nómadas digitais tornou-a ainda mais popular.

Com sol quase garantido durante todo o ano, continua a ser conhecida como um destino acessível com algo para todos - desde centros de arte moderna a alguns dos melhores pratos de toda a Europa. Leia mais sobre as coisas favoritas da Euronews Travel sobre a cidade aqui.

Apesar das colinas, a cidade também é muito fácil de percorrer a pé e, felizmente para as pessoas que não gostam muito de dar passos, os transportes públicos são invulgarmente icónicos. Apanhe o elétrico número 28 e visite bairros como Graça, Alfama e Baixa, bem como muitos pontos históricos.

Lisbon's 28 tram is known as the perfect tourist transport Portuguese Gravity via Unsplash

Quais são as melhores alturas para viajar na Páscoa?

A Expedia previu que a data mais económica para viajar de avião será 30 de março, que é o Sábado de Páscoa.

Foi o que aconteceu também em 2023, quando o sábado entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa registou o preço médio mais baixo para voos internacionais e domésticos.

Se está dependente das férias escolares, onde os preços tendem a subir, ainda há opções para uma pausa económica.

O porta-voz da Expedia afirma que "evitar os dias de maior afluência pode proporcionar poupanças de tempo e de custos. As partidas à quarta-feira são as mais caras, mas as partidas ao sábado são as mais baratas, tanto para voos internacionais como domésticos, que tendem a ser 15% mais baratos com base em dados históricos de voos".

Aconselham também a evitar as terças-feiras se não gostar de aeroportos e voos muito movimentados e explicam que os sábados e os domingos são os dias menos movimentados para viajar.