A maior parte das águas balneares da Europa, desde o Atlântico ao Mediterrâneo, são de excelente qualidade para nadar.

Ir para a praia ou para o lago e dar um mergulho na água fresca é, para muitos, uma parte essencial das férias. Mas para evitar passar o resto das suas duras férias doente, é bom saber se a água em que vai mergulhar está realmente limpa.

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, a maior parte das zonas balneares da UE são seguras para nadar.

No entanto, há algumas variações, dependendo do local onde se encontra e do tipo de água em que decide dar um mergulho. A qualidade da água dos mares e oceanos é geralmente melhor do que a dos rios e lagos, por exemplo.

Em 2023, cerca de 89% das águas balneares costeiras da UE foram classificadas como excelentes, em comparação com pouco menos de 79% das águas balneares interiores.

Quais são os países europeus com águas balneares de melhor qualidade?

Em 2023, 85% das 22 081 águas balneares da Europa eram de excelente qualidade. Destinos como Chipre, Áustria, Croácia e Grécia lideram a lista, com 95% ou mais das águas balneares classificadas como excelentes.

No entanto, destinos como a Albânia, a Bélgica, a Estónia, a Hungria e a Polónia ficaram aquém do esperado, com menos de 70% das suas águas balneares a cumprir esta norma.

Casa perto de um lago, Hallstatt, Oberösterreich, Áustria. Pexels

Globalmente, 96% de todas as águas balneares da UE cumpriram, pelo menos, a norma de qualidade mínima até à época de 2023, tal como exigido pela Diretiva Águas Balneares (BWD).

O relatório salienta que a qualidade das águas balneares da Europa melhorou graças a boas políticas. O tratamento e a gestão reduziram os poluentes e os agentes patogénicos, tornando as zonas urbanas, outrora poluídas, seguras para nadar.

No entanto, em alguns países da UE, como a Suécia, os Países Baixos, a Irlanda e a Estónia, 3% ou mais das zonas balneares são de má qualidade. Quando uma zona balnear é classificada como de má qualidade, é encerrada para a época seguinte, o que significa que não é seguro nadar e que têm de ser tomadas medidas para melhorar a situação.

Como são classificadas as águas balneares e qual a sua importância para a saúde?

A UE segue o BWD para gerir as zonas balneares em todo o bloco. A UE identifica essas zonas e as suas épocas balneares e estabelece planos de monitorização para as águas costeiras, de transição, rios e lagos. A diretiva não abrange as piscinas de natação ou de spa.

A água poluída pode causar problemas de saúde em caso de ingestão, como perturbações gástricas e diarreia. Pode também provocar infeções nos ouvidos, nos olhos e nas vias respiratórias e, por vezes, doenças mais graves.

As autoridades testam regularmente as águas balneares para detetar a presença de bactérias como a E. coli e os enterococos intestinais, que indicam a poluição por esgotos e estrume. Com base nos níveis de bactérias, a qualidade da água é classificada como "excelente", "boa", "suficiente" ou "má". '

Em breve vai poder nadar no Sena?

Em 2015, Paris lançou um plano para preparar o Sena para a natação até aos Jogos Olímpicos de 2024, investindo 1,4 mil milhões de euros no projeto. Até 2025, após os jogos, os parisienses terão acesso a zonas de natação ao longo do Sena em Bras Marie, Bras de Grenelle e Bercy.

Sena e Torre Eiffel em Paris Pexels

Até à data, foram concluídas as obras estruturais em Paris e na área metropolitana. Estas incluíram a modernização das estações de tratamento de águas residuais com unidades de desinfeção e a inauguração de uma importante infraestrutura: a bacia de armazenamento de águas pluviais de Austerlitz, com uma capacidade equivalente a 20 piscinas olímpicas.