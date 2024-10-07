Alguns destinos de férias na Europa podem ser incrivelmente caros - pense, por exemplo, no Mónaco, na Suíça e na Costa Amalfitana. No entanto, o continente europeu conta com 44 países e territórios, o que significa que há viagens para todos os orçamentos.

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Se está à procura de uma escapadela europeia que não o leve à falência, está com sorte.

A Eurail, fornecedora do passe Interrail, compilou uma lista útil das dez cidades mais económicas do continente. Além do baixo orçamento, estas cidades permitem ainda pequenas escapadinhas a outras cidades europeias, devido à proximidade e conexões ao nível dos transportes. Desta forma, uma viagem por várias cidades europeias, aceitável do ponto de vista financeiro, é perfeitamente possível.

Aqui está tudo o que precisa de saber antes de planear uma aventura amiga da carteira.

Os dois destinos mais económicos situam-se em países limítrofes

Sófia é, de longe, o destino mais económico da Europa para os viajantes com um orçamento limitado.

A capital búlgara pode ser explorada por apenas 36,49 euros por dia.

Situada no sopé da montanha Vitosha, a cidade é muitas vezes esquecida pelos viajantes, que preferem esquiar.

No entanto, esta cidade tem muito para oferecer, com uma arquitetura deslumbrante, uma história rica e algumas das comidas e bebidas mais baratas da Europa.

A Galeria de Arte de Sófia é de visita gratuita na segunda, quarta e quinta-feira de cada mês e muitas outras atrações, incluindo o Museu Nacional de História e a Igreja Boyana, reconhecida pela UNESCO, também oferecem entrada gratuita vários dias por mês.

O Palácio do Parlamento é um dos pontos de referência mais populares de Bucareste George via UnSplash

Se quiser explorar outro país, há um comboio direto de Sófia para Bucareste, que é a segunda cidade mais barata da Europa.

Conhecida como a "Pequena Paris", devido à proliferação de arquitetura de inspiração francesa e às suas amplas avenidas, a capital romena é famosa pela sua agitada cena cultural.

As visitas obrigatórias incluem o Palácio do Parlamento, igualmente impressionante do lado de fora e de visita livre. Os amantes da arte não devem perder os grafítis alucinantes da garagem Garajul Ciclop.

Um dia bem planeado aqui pode custar apenas 38,67 euros. Os voos baratos para Bucareste também são abundantes, e há muitos quartos de hostel disponíveis por menos de 10 euros por noite.

Dois destinos cada vez mais populares conseguiram manter-se acessíveis

Budapeste está em constante crescimento de popularidade, graças à sua cultura termal e à história fascinante. Apesar da sua reputação estar na moda, continua a ser a terceira cidade mais barata da Europa, com o custo médio diário de apenas 43,48 euros.

Embora os preços de entrada nas famosas termas possam ser elevados, existem inúmeras atividades gratuitas ou de baixo custo para fazer na capital húngara, que é composta por duas partes distintas - Buda e Peste - separadas pelo Danúbio.

Os visitantes não devem perder uma visita a um dos muitos bares em ruínas alojados em edifícios abandonados, ou a prova do incrivelmente potente licor Unicum.

Para os amantes da cultura, nenhuma viagem está completa sem uma visita ao Bastião dos Pescadores. Construído no século XIX para servir de torre de vigia, é agora mundialmente famoso por oferecer algumas das melhores vistas panorâmicas da cidade.

O Bastião dos Pescadores é um dos pontos de visita obrigatória na bela Budapeste Emma Fabbri via UnSplash

A entrada na popular Galeria Nacional e no pitoresco Castelo de Buda também é acessível, custando apenas alguns euros por pessoa.

Com um custo médio de 43,48 euros para um dia económico, Cracóvia é apenas alguns cêntimos mais cara do que Budapeste - mas tem muito para oferecer.

Repleta de história e cultura, esta cidade polaca alberga alguns dos melhores parques - como o Parque Krakowski, concebido em estilo vienense - e vida noturna de toda a Europa.

A praça do mercado de Cracóvia, Plac Nowy, está repleta de cafés e bares a preços acessíveis, bem como de lojas para comprar uma recordação perfeita.

De maio a setembro, o Festival das Noites de Cracóvia - Krakowskie Noce - oferece concertos gratuitos e, durante todo o ano, a cidade funciona como uma base ideal para visitar Auschwitz e aprender mais sobre o período devastador da história europeia.

Visite duas capitais europeias menos conhecidas com um orçamento limitado

Sarajevo, conhecida como a "Jerusalém da Europa", é um exemplo do verdadeiro caldeirão de culturas que é o continente.

Uma das poucas grandes cidades europeias a ter uma mesquita, uma igreja católica, uma igreja ortodoxa oriental e uma sinagoga no mesmo bairro, Sarajevo tem uma atmosfera de "este encontra o oeste" e oferece inúmeras diversões.

Relativamente pouco descoberta pelos turistas, a capital da Bósnia-Herzegovina custa 45,67 euros para um dia médio com um orçamento limitado.

Para além de oferecer entrada gratuita em muitos dos edifícios religiosos da cidade, um passeio pelo Antigo Bazar - Baščaršija é obrigatório. Sarajevo é percorrível a pé e, com preços baixos para comida, bebida e alojamento, proporciona facilmente uma viagem acessível a quem tem o orçamento mais apertado.

Sarajevo está repleta de história e cultura - um verdadeiro caldeirão europeu Adev via UnSpalsh

Apenas um pouco mais cara, com um custo médio diário num orçamento de 46,62 euros, é Belgrado.

Passear pela capital sérvia é uma experiência por si só, graças à sua fortaleza intacta do século XVIII, cuja entrada é livre e onde se pode passear.

Há, de forma frequente, entretenimento ao vivo e música de rua na Rua Skadarlija, no vibrante bairro boémio da cidade. Aqui, também encontrará comida barata, incluindo iguarias sérvias como o sarma, uma mistura de carne de porco ou de vaca moída com arroz enrolado em folhas de couve, e a gibanica, uma tarte de ovo e queijo feita com massa filo.

A cidade presta homenagem em todo o lado a Nikola Tesla, o seu mais famoso exportador, e uma visita ao Museu Nikola Tesla custa cerca de 6 euros. Quando estiver satisfeito com a sua cultura, dirija-se ao rio Danúbio, que alberga uma quantidade aparentemente interminável de bares, cafés e discotecas flutuantes. Em breve perceberá porque é que a vida noturna da Sérvia tem sido considerada a melhor dos Balcãs.

Belgrado oferece uma das mais animadas vidas nocturnas dos Balcãs Maria Ivanova via UnSplash

Quando já tiver visto o suficiente, pode apanhar um comboio noturno para Zagreb - o próximo local mais barato desta lista.

As capitais da Croácia e da Polónia são ambas populares - mas acessíveis

Se estiver com um orçamento limitado, 51,41 euros é o preço de um dia inteiro em Zagreb.

A capital da Croácia é um destino movimentado - e é fácil perceber por que razão é tão popular. Oferecendo uma das cervejas mais baratas da Europa, os transportes públicos também são muito baratos, o que significa que é acessível deslocar-se.

Também não há taxa de admissão para entrar na Catedral de Zagreb e museus populares, como o Museu de Arte Contemporânea e o Museu das Ilusões, custam apenas alguns euros para visitar.

A Rua Tkalčićeva é uma visita obrigatória para os cafés a preços baixos e o Museu das Relações Interrompidas, que documenta os amores perdidos, é simultaneamente comovente e divertido.

Enquanto grande parte da Europa vê as taxas turísticas a disparar para combater o excesso de turismo, Zagreb acolhe ativamente os visitantes, com a sua própria taxa de apenas 1 euro por dia - o que significa que não tem de se preocupar com o facto de isso aumentar demasiado o seu orçamento.

A capital da Croácia é uma parte acessível de um país cada vez mais caro Kristijan Arsov via UnSplash

A capital polaca é outra opção acessível para uma pausa na Europa, com um custo médio diário de 52,30 euros.

Varsóvia é uma das cidades mais fáceis de percorrer a pé do continente europeu, pelo que os custos de transporte podem ser reduzidos. Muitas das suas principais atrações, como a Cidade Velha e a arte de rua do bairro de Praga, são gratuitas.

O Museu da Revolta de Varsóvia, dedicado à Revolta de Varsóvia de 1944, tem entrada livre às segundas-feiras - e pode também atravessar o rio Vístula num ferry gratuito.

Os bares de leite são uma das ofertas mais famosas da cidade - e por uma boa razão.

Estes cafés tradicionais são populares entre os habitantes locais e os turistas - e são acessíveis a todos. Não deixe de provar os pierogies, um verdadeiro alimento básico polaco, ou os Golabki, rolos de couve perfeitos para aquecer depois de um passeio frio por esta bonita cidade.

Varsóvia é um ótimo lugar para visitar - e ganha vida à noite Kamil Gliwiński via UnSplash

Vá para Bratislava ou Český Krumlov para cultura e comida barata

Bratislava tem uma posição privilegiada na Europa, encravada entre Viena e Budapeste, mas é muito menos conhecida do que estas duas cidades.

Do outro lado da fronteira com a Áustria, a capital eslovaca é bastante mais económica, com um custo médio diário de 56,51 euros.

O popular Museu Nacional da Eslováquia é de entrada livre e o Museu dos Transportes não custa nada a entrar todas as primeiras quartas-feiras do mês.

A praia de Tyršák é um local que tem de se ver para crer, com areais e jogos de voleibol nas margens do Danúbio.

Bratislava está perfeitamente situada nas margens do Danúbio Lukáš Kulla via UnSplash

A Cidade Velha, que remonta ao século XVIII, é só para peões e é conhecida pelos seus animados - e acessíveis - bares e cafés.

Embora a entrada no reconstruído Castelo de Bratislava custe 14 euros, é também bastante impressionante do exterior, graças à sua posição no topo de uma colina das montanhas dos Pequenos Cárpatos, que ladeiam a cidade.

Quando se pensa na República Checa, é provável que se pense logo em Praga. N entanto, o país é o lar de toneladas de cidades excitantes - incluindo Český Krumlov, uma das mais acessíveis.

O custo médio diário num orçamento para visitar o destino no sudeste é de 69,99 euros.

Dominado pelo seu castelo do século XIII, Český Krumlov é um dos lugares mais pitorescos da região da Boémia do Sul, e o seu colorido centro histórico é Património Mundial da UNESCO há mais de 30 anos.

Český Krumlov é muitas vezes descrita como um conto de fadas - e é fácil perceber porquê Vlad Kiselov via UnSplash

Com as suas ruas de calçada e arquitetura medieval, esta cidade é muitas vezes referida como sendo como um conto de fadas - mas, apesar da grandeza que evoca, não é cara.

Faça um passeio a pé gratuito para se orientar e depois dirija-se à Igreja de São Vito, nas margens do rio Vltava.

Um importante monumento do gótico tardio, o belo edifício é uma parte importante da história checa, tendo sido declarado Monumento Cultural Nacional da República Checa em 1995.

Antes de voltar para casa - ou para outro destino acessível - não deixe de experimentar o tradicional Vepřo Knedlo Zelo. Feito de carne de porco assada, bolinhos de massa e chucrute, é o prato ideal para aquecer depois de explorar a cidade.