Vídeo. Polícia faz rusgas na prisão de Challapalca, no Peru, depois de descobrir ligação ilegal à Internet

As autoridades peruanas revelaram, na segunda-feira, que encontraram duas antenas que transmitiam sinais de Internet e de telefone nas proximidades daquela que é a prisão do país situada a maior altitude, numa área remota dos Andes.
O dirigente da agência de administração penitenciária do Peru (INPE), Javier Llaque, disse aos jornalistas que foram encontrados “alguns dispositivos eletrónicos” dentro do estabelecimento prisional, aparentemente utilizados pelos reclusos para se ligarem à Internet ou fazer chamadas telefónicas.