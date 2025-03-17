Vídeo. Aviões artesanais levantam voo em convenção na Argentina

A 43.ª Convenção Anual de Aviação Experimental em Buenos Aires atraiu mais de 15.000 visitantes, que puderam ver aeronaves únicas e e de fabrico artesanal.
No âmbito do evento, estiveram em exibição mais de 100 aviões feitos à mão, mostrando a criatividade e a dedicação dos construtores.
Um dos principais destaques passou pela apresentação do primeiro avião elétrico da Argentina, desenvolvido pela Universidade de La Plata. A convenção também incluiu momentos de acrobacias aéreas e demonstrações impressionantes, celebrando a inovação e a habilidade por detrás da aviação experimental.
O evento decorreu na capital argentina nos dias 15 e 16 de março de 2025.