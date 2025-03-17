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Vídeo. Aviões artesanais levantam voo em convenção na Argentina

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Mais de 15.000 visitantes deslocaram-se a Buenos Aires para o maior evento de aeronaves artesanais da América do Sul, colocando em exibição mais de 100 aviões únicos construídos por entusiastas da aviação de todo o mundo.

A 43.ª Convenção Anual de Aviação Experimental em Buenos Aires atraiu mais de 15.000 visitantes, que puderam ver aeronaves únicas e e de fabrico artesanal.

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No âmbito do evento, estiveram em exibição mais de 100 aviões feitos à mão, mostrando a criatividade e a dedicação dos construtores.

Um dos principais destaques passou pela apresentação do primeiro avião elétrico da Argentina, desenvolvido pela Universidade de La Plata. A convenção também incluiu momentos de acrobacias aéreas e demonstrações impressionantes, celebrando a inovação e a habilidade por detrás da aviação experimental.

O evento decorreu na capital argentina nos dias 15 e 16 de março de 2025.

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