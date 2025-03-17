Vídeo. Jerusalém realiza desfile anual de Purim com homenagem aos reféns

Jerusalém acolheu o seu desfile anual de Purim no domingo, que celebra o feriado judaico que comemora a história bíblica de sobrevivência a uma conspiração para exterminar os judeus na Pérsia.

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O evento contou com a participação da banda da polícia israelita e de participantes que transportaram um laço amarelo gigante, simbolizando os reféns detidos em Gaza.

A celebração deste ano teve um significado acrescido para muitos, uma vez que se seguiu aos ataques de 7 de outubro de 2023 e ao conflito em curso em Gaza.

“É muito especial [o Purim deste ano] porque ainda há cerca de 70 [reféns] em Gaza e eles não podem celebrar o Purim, por isso, é quase como se estivéssemos a celebrar por eles, ao criar este símbolo e ao defender a sua libertação, de modo a trazê-los para casa”, referiu um dos participantes.