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Homens judeus ultraortodoxos celebram o festival judaico de Purim em Mea Shearim, um bairro ultraortodoxo em Jerusalém, no domingo, 16 de março de 2025.
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Vídeo. Jerusalém realiza desfile anual de Purim com homenagem aos reféns

Últimas notícias:

O desfile de Purim em Jerusalém, no domingo, contou com a participação da banda da polícia israelita e com um laço amarelo, simbolizando os reféns detidos em Gaza durante o conflito em curso.

Jerusalém acolheu o seu desfile anual de Purim no domingo, que celebra o feriado judaico que comemora a história bíblica de sobrevivência a uma conspiração para exterminar os judeus na Pérsia.

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O evento contou com a participação da banda da polícia israelita e de participantes que transportaram um laço amarelo gigante, simbolizando os reféns detidos em Gaza.

A celebração deste ano teve um significado acrescido para muitos, uma vez que se seguiu aos ataques de 7 de outubro de 2023 e ao conflito em curso em Gaza.

“É muito especial [o Purim deste ano] porque ainda há cerca de 70 [reféns] em Gaza e eles não podem celebrar o Purim, por isso, é quase como se estivéssemos a celebrar por eles, ao criar este símbolo e ao defender a sua libertação, de modo a trazê-los para casa”, referiu um dos participantes.

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