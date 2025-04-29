Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Passageiros fazem fila para apanhar autocarros no terminal de transportes Oriente durante um apagão nacional que paralisou comboios e metro em Lisboa, segunda-feira, 28 de abril de 2025
No Comment

Vídeo. Falha de energia provoca grandes perturbações em Portugal

Últimas notícias:

Milhões de pessoas em Portugal e em Espanha enfrentaram perturbações na segunda-feira, após uma grande falha de energia que afetou redes de metro, semáforos, caixas multibanco, entre outros.

Em Lisboa, os engarrafamentos paralisaram a cidade quando os semáforos falharam e os serviços do Metro foram interrompidos, obrigando as pessoas a caminhar até às suas casas. Os aeroportos também foram afetados, deixando passageiros presos nos terminais de Lisboa.

O governo português disse que provavelmente o apagão resultou de problemas na rede de distribuição em Espanha. As investigações sobre a causa da falha continuam.

As autoridades descartaram a possibilidade de um ciberataque, descrevendo o incidente como uma das falhas de energia mais graves registadas na Europa nos últimos tempos.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE