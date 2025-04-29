Vídeo. Falha de energia provoca grandes perturbações em Portugal

Em Lisboa, os engarrafamentos paralisaram a cidade quando os semáforos falharam e os serviços do Metro foram interrompidos, obrigando as pessoas a caminhar até às suas casas. Os aeroportos também foram afetados, deixando passageiros presos nos terminais de Lisboa.
O governo português disse que provavelmente o apagão resultou de problemas na rede de distribuição em Espanha. As investigações sobre a causa da falha continuam.
As autoridades descartaram a possibilidade de um ciberataque, descrevendo o incidente como uma das falhas de energia mais graves registadas na Europa nos últimos tempos.