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Um galo está sentado fora do Tribunal dos Estados Unidos Wilkie D. Ferguson, Jr., terça-feira, 13 de maio de 2025, em Miami
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Vídeo. Há cada vez mais galinhas nas ruas de Miami

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Os flamingos e os papagaios podem ser as típicas aves de Miami, mas foram as galinhas que tomaram conta das ruas a cidade.

Antes confinadas a quintais, as galinhas são agora uma visão comum em bairros como Little Havana e até mesmo em torno dos modernos arranha-céus e edifícios no centro da cidade.

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Enquanto alguns locais se queixam do cantar do galo ao amanhecer, muitos adotaram as aves como mascotes não oficiais.

Em 2002, Little Havana consolidou o estatuto do galo com uma série de estátuas imponentes e coloridas ao longo da Calle Ocho.

Mais de duas décadas depois, dezenas das estátuas coloridas, desenhadas pelo falecido artista Pedro Damián, continuam a atrair turistas em busca de oportunidades divertidas para fotografias.

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