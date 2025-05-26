Vídeo. Há cada vez mais galinhas nas ruas de Miami

Antes confinadas a quintais, as galinhas são agora uma visão comum em bairros como Little Havana e até mesmo em torno dos modernos arranha-céus e edifícios no centro da cidade.
Enquanto alguns locais se queixam do cantar do galo ao amanhecer, muitos adotaram as aves como mascotes não oficiais.
Em 2002, Little Havana consolidou o estatuto do galo com uma série de estátuas imponentes e coloridas ao longo da Calle Ocho.
Mais de duas décadas depois, dezenas das estátuas coloridas, desenhadas pelo falecido artista Pedro Damián, continuam a atrair turistas em busca de oportunidades divertidas para fotografias.