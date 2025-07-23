Vídeo. Tufão não impede casamento em igreja inundada nas Filipinas

Chuvas intensas agravadas pelo Tufão Wipha inundaram a Igreja de Barasoain em Malolos, na província de Bulacan, mas o casal prosseguiu com a cerimónia planeada há muito tempo.
Aguilar caminhou pelo corredor com o vestido a flutuar atrás de si, enquanto os convidados assistiam dos bancos inundados.
“Estamos juntos há dez anos. Este é apenas mais um desafio que superámos,” disse Verdillo.
Apesar do tempo, amigos e familiares juntaram-se à celebração.
Mais de 80.000 pessoas permaneciam em abrigos de emergência nas Filipinas na terça-feira, após inundações, deslizamentos de terra e marés altas causadas pelo Tufão Wipha.