Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Os recém-casados Jade Rick Verdillo e Jamaica caminham de mãos dadas durante o seu casamento na igreja inundada de Barasoain em Malolos, na província de Bulacan, Filipinas, 22.07.2025
No Comment

Vídeo. Tufão não impede casamento em igreja inundada nas Filipinas

Últimas notícias:

Jade Rick Verdillo e Jamaica Aguilar estavam determinados a casar-se na terça-feira, mesmo que isso significasse atravessar as águas da inundação dentro de uma igreja nas Filipinas.

Chuvas intensas agravadas pelo Tufão Wipha inundaram a Igreja de Barasoain em Malolos, na província de Bulacan, mas o casal prosseguiu com a cerimónia planeada há muito tempo.

Aguilar caminhou pelo corredor com o vestido a flutuar atrás de si, enquanto os convidados assistiam dos bancos inundados.

“Estamos juntos há dez anos. Este é apenas mais um desafio que superámos,” disse Verdillo.

Apesar do tempo, amigos e familiares juntaram-se à celebração.

Mais de 80.000 pessoas permaneciam em abrigos de emergência nas Filipinas na terça-feira, após inundações, deslizamentos de terra e marés altas causadas pelo Tufão Wipha.

