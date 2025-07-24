Vídeo. Conflito fronteiriço entre Tailândia e Camboja torna-se mortal

Pelo menos 12 pessoas morreram e 17 ficaram feridas, segundo as autoridades tailandesas, após confrontos em várias áreas disputadas ao longo da fronteira. Civis nas províncias de Surin, Sisaket e Ubon Ratchathani estão entre as vítimas.
Imagens da comunicação social tailandesa mostraram residentes a fugir das suas casas e a procurar abrigo em bunkers de cimento enquanto se ouviam explosões. As autoridades começaram a evacuar as comunidades perto da fronteira.
As tensões aumentaram drasticamente esta semana após a degradação dos laços diplomáticos, o encerramento das passagens fronteiriças e as explosões de minas terrestres que feriram vários soldados tailandeses.