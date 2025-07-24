Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pessoas que fugiram dos confrontos entre soldados tailandeses e cambojanos encontram refúgio na província de Surin, no nordeste da Tailândia, quinta-feira, 24 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Conflito fronteiriço entre Tailândia e Camboja torna-se mortal

Últimas notícias:

Aumentaram as tensões na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, obrigando os residentes a fugir das suas casas e procurar abrigo na quinta-feira, quando confrontos mortais irromperam perto de locais de templos disputados.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 17 ficaram feridas, segundo as autoridades tailandesas, após confrontos em várias áreas disputadas ao longo da fronteira. Civis nas províncias de Surin, Sisaket e Ubon Ratchathani estão entre as vítimas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Imagens da comunicação social tailandesa mostraram residentes a fugir das suas casas e a procurar abrigo em bunkers de cimento enquanto se ouviam explosões. As autoridades começaram a evacuar as comunidades perto da fronteira.

As tensões aumentaram drasticamente esta semana após a degradação dos laços diplomáticos, o encerramento das passagens fronteiriças e as explosões de minas terrestres que feriram vários soldados tailandeses.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE